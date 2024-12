Huawei e l’Università di Hong Kong creano un campus intelligente di nuova generazione, accelerando la trasformazione digitale dell’istruzione

20 Dicembre 2024

HONG KONG, 20 dicembre 2024 /PRNewswire/ — Il 12 dicembre Huawei e l’Università di Hong Kong (HKU) hanno tenuto congiuntamente una cerimonia di lancio per “The University of Hong Kong & Huawei Global Smart Campus Network Showcase”. L’evento rappresenta una nuova pietra miliare nella loro collaborazione volta a sviluppare infrastrutture e connettività di rete più intelligenti nei campus. Entrambe le parti si impegnano a creare una vetrina globale per l’innovazione delle reti di campus intelligenti, che non solo acceleri la trasformazione digitale e intelligente dell’HKU, ma costituisca anche un eccellente riferimento e ispirazione per altre università in tutto il mondo.

Alla cerimonia hanno partecipato diversi leader chiave di entrambe le parti – Flora Ng, Chief Information Officer e bibliotecaria universitaria presso la HKU; Wilson Kwok, Associate Director (CIO e Librarian Office) presso l’HKU; Jason He, Presidente dell’unità Global Enterprise Data Communication Marketing & Solution Sales di Huawei; Jim Bi, Presidente dell’unità ICT Marketing & Solution Sales di Huawei Hong Kong; Yury Yin, Vicepresidente della linea di prodotti Data Communications di Huawei; Jackie Yu, Direttore dell’unità Branding & Marketing Execution di Huawei Enterprise Business.

“In quanto università di fama mondiale, la HKU si impegna a offrire il miglior ambiente di insegnamento e ricerca per i talenti accademici globali e a promuovere l’integrazione tra istruzione e tecnologia”, ha affermato Flora Ng nel suo discorso di benvenuto. “Quest’anno ricorre il 112° anniversario delle biblioteche della HKU, che da oltre un secolo sono diventate una piattaforma fondamentale per la ricerca accademica globale. Con la crescente diversità delle esigenze didattiche e l’accelerazione della trasformazione digitale, la creazione di un campus intelligente è fondamentale per fornire servizi di alta qualità riguardanti l’istruzione”.

Ha poi aggiunto: “Insieme a Huawei abbiamo realizzato un network per campus da 10 Gbps di alta qualità, basato su Wi-Fi 7, e l’abbiamo distribuito in diversi luoghi, come biblioteche, edificio principale (Loke Yew Hall), aule e stazione HKU. Queste implementazioni garantiscono connessioni di rete stabili e fluide per le applicazioni didattiche in aule intelligenti, biblioteche, sale studio e auditorium, gettando solide basi per il campus intelligente della HKU.”

Ng ha aggiunto: “Guardando al futuro, entrambe le parti continueranno a collaborare strettamente sulle reti intelligenti e ad approfondire scenari quali la sicurezza delle reti, le operazioni e la manutenzione (O&M) intelligenti e l’Internet degli oggetti (IoT) nei campus intelligenti”. In questo modo si creerà un ambiente istruttivo più sicuro, efficiente e intelligente, favorendo così la trasformazione digitale del settore dell’istruzione”.

“Attualmente l’istruzione si sta integrando rapidamente con la tecnologia digitale. “Huawei sfrutta appieno la sua ineguagliabile competenza e i suoi punti di forza nel campo delle ICT per aiutare la HKU a innovare nella ricerca scientifica, nell’insegnamento e nei processi di gestione”, ha affermato Jason He, Presidente dell’unità Global Enterprise Data Communication Marketing & Solution Sales di Huawei, nel suo discorso. “In particolare, la soluzione per un network nel campus Huawei da 10 Gbps di alta qualità, basata su Wi-Fi 7, porta alla HKU tre tipi di aggiornamento dell’esperienza: aggiornamento dell’esperienza wireless, aggiornamento dell’esperienza applicativa e aggiornamento dell’esperienza O&M. Questa soluzione soddisfa le esigenze specifiche di vari scenari universitari, garantendo al contempo la sicurezza dei dati e offrendo in definitiva un’esperienza di rete completamente nuova”.

Le innovazioni tecnologiche soddisfano diverse esigenze di rete, portando l’esperienza del network del campus a nuovi livelli.

Con l’avvento dell’era digitale, gli esami online, le lezioni in diretta, le lezioni e le cerimonie impongono requisiti prestazionali più elevati alle moderne reti universitarie. Soprattutto negli scenari di classe intelligente, una priorità fondamentale è garantire un’esperienza di insegnamento sempre ottimale.

La soluzione per un network di campus da 10 Gbps di alta qualità di Huawei è in grado di soddisfare queste esigenze, in quanto sfruttando la tecnologia all’avanguardia Wi-Fi 7, aumenta notevolmente la larghezza di banda di rete necessaria per l’insegnamento interattivo in HD 4K/8K nelle classi intelligenti. Offre inoltre garanzia delle applicazioni (identificando e assegnando automaticamente la priorità alle applicazioni didattiche chiave), visibilità della qualità delle applicazioni e altre interessanti funzionalità per garantire un’esperienza di livello superiore con le applicazioni didattiche.

Gli ultimi punti di accesso Wi-Fi 7 di Huawei, installati nella Loke Yew Hall (un monumento storico e importante centro di attività), nelle biblioteche e nelle aule studio, garantiscono una connettività di rete fluida durante gli esami online centralizzati e nelle ore di punta delle attività celebrative.

Questa cooperazione rappresenta una pietra miliare e una prassi fondamentale nel percorso verso un’istruzione e una connettività più intelligenti nei campus. Jason He ha affermato: “Guardando al futuro, Huawei continuerà la nostra partnership con la HKU per creare un ambiente istruttivo di qualità sempre più alta, consolidando la posizione di leadership della HKU nell’istruzione superiore mondiale. Questa cooperazione può anche rappresentare un ottimo esempio per altre università di Hong Kong che vogliono intraprendere il loro percorso di formazione digitale”.

