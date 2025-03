HUAWEI eKit presenta oltre 20 prodotti all’avanguardia che promuovono la trasformazione digitale e intelligente delle PMI

12 Marzo 2025

BARCELLONA, Spagna, 12 marzo 2025 /PRNewswire/ — HUAWEI eKit ha suscitato un enorme interesse al Mobile World Congress (MWC) 2025 con una fantastica cerimonia di lancio prodotti incentrata sul tema Esploriamo nuovi orizzonti e creiamo insieme un futuro migliore. L’evento ha presentato oltre 20 prodotti commerciali progettati per nove settori chiave, tra cui uffici, ospitalità e formazione. HUAWEI eKit punta a guidare la trasformazione digitale e intelligente e a promuovere strategie di crescita efficienti attraverso l’innovazione continua dei prodotti per le piccole e medie imprese (PMI).

Le PMI sono sempre più alla ricerca di prodotti intelligenti e performanti, e HUAWEI eKit punta a soddisfare questa domanda con il lancio di oltre 20 nuovi prodotti in vari settori. Nel settore delle comunicazioni dati, HUAWEI eKit ha introdotto eKitEngine AP572 e AP673E, per la copertura Wi-Fi 7 ad alta densità sia nelle aule che nelle grandi sale conferenze. Ha inoltre creato lo switch eKitEngine S310, con velocità di 2,5 Gbit/s, accesso totalmente ottico e PoE su tutte le 48 porte, ideale per i campus di medie dimensioni come le scuole e hotel d’affari. Huawei ha presentato anche eKitEngine USG6000F-S, il suo conveniente firewall AI. Nel settore MiniFTTO, HUAWEI eKit ha sviluppato un punto di accesso (AP) Wi-Fi 7 ottico ‘tre in uno’: eKitOptix F700D, l’AP Wi-Fi 7 di nuova generazione; eKitOptix FG736, l’efficiente unità a stato solido; eKitStor Xtreme 200E e il dispositivo di archiviazione portatile eKitStor Shield 210, noto per le performance eccezionali e le funzionalità di sicurezza stato dell’arte. Nel campo della collaborazione intelligente, HUAWEI eKit ha lanciato IdeaHub S3, che ridefinisce l’esperienza di conferenze di alto livello grazie alla videocamera 4K di qualità professionale, all’audio cinematografico Hi-Fi e alle avanzate funzionalità AI. Questi prodotti offrono alle PMI un’ampia gamma di soluzioni basate su scenari ed esperienze di manutenzione premium, favoriscono una trasformazione digitale fluida e accelerano la crescita aziendale.

Per soddisfare al meglio i requisiti del settore, HUAWEI eKit ha inoltre aggiornato la sua soluzione di rete per gli uffici delle PMI. La recente soluzione migliorata ora presenta una combinazione di porte 2.5GE ad alta densità e Wi-Fi 7, oltre all’attuale Wi-Fi 6 entry-level e allo switch conveniente che supporta sia GE che 2.5GE. È inoltre in grado di supportare 120 streaming HD simultanei di videoconferenza senza ritardo e offre alle PMI funzionalità più avanzate. L’app HUAWEI eKit e SME Network Center (SNC), inoltre, hanno introdotto nuove funzionalità, come il troubleshooting 2.0 e l’espansione ottimizzata, che migliorano l’efficienza complessiva della manutenzione per gli installatori.

In futuro, HUAWEI eKit collaborerà a livello globale per promuovere l’innovazione ed esplorare le tendenze nelle tecnologie di comunicazione emergenti. Concentrandosi sullo sviluppo di nuovi prodotti e soluzioni basati su scenari, Huawei continuerà a offrire un solido supporto alle PMI e ad aprire la strada a un futuro intelligente.

Il MWC Barcellona 2025 si è svolto dal 3 al 6 marzo a Barcellona, in Spagna. Nel corso dell’evento Huawei ha presentato i prodotti e le soluzioni più recenti allo stand 1H50, padiglione 1, della Fira Gran Via.

Il 2025 vedrà la più rapida implementazione commerciale del 5G-A, e l’AI aiuterà gli operatori a rimodellare l’azienda, l’infrastruttura e la manutenzione. Huawei collabora attivamente con operatori e partner internazionali per velocizzare la transizione verso un mondo intelligente.

