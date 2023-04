Huawei estende la consegna in 2 settimane sui prodotti di storage

Aprile 4, 2023

Il programma Storage Fast Track di Huawei include ora nuovi prodotti ed è disponibile in 35 paesi europei fino al 31 dicembre 2023.

DÜSSELDORF, Germania, 4 aprile 2023 /PRNewswire/ — Huawei estende la consegna rapida sui sistemi di storage All-Flash includendo ora nuove soluzioni hardware. Oltre allo storage OceanStor Dorado 3000 V6 e 5000 V6, il nostro portafoglio include ora i prodotti entry-level come OceanStor Dorado 2000 e, a partire da luglio, anche OceanProtect X3000, entrambi recentemente presentati al Mobile World Congress di Barcellona. Pertanto, tutti i clienti e i partner che ordineranno i prodotti di storage Huawei selezionati entro il 31 dicembre 2023, potranno riceverli entro due settimane.

“Quest’anno abbiamo incluso nell’offerta nuovi prodotti di storage”, ha dichiarato Todd Sun, vicepresidente dell’Enterprise Business Group di Huawei Europe. “Sosterremo pienamente i nostri partner di canale e i nostri clienti nei loro percorsi di digitalizzazione, e forniremo loro le migliori soluzioni per aiutarli a diventare più efficienti e competitivi”. Nel 2022, oltre 100 clienti hanno già ordinato soluzioni di storage attraverso il nostro programma Fast Track e, in alcuni casi, siamo riusciti a ridurre la consegna a soli tre giorni lavorativi”.

Programma disponibile in 35 PaesiIl programma Storage Fast Track di Huawei è valido per clienti e partner di 35 Paesi europei: Albania, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Macedonia del Nord, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria. “Offriamo soluzioni di alta qualità ai nostri partner, supportandoli con un’implementazione rapida e semplice”, afferma Sun. L’esperienza di Huawei in questo settore è ben consolidata, essendo stata riconosciuta come leader di mercato per lo storage primario nel Magic Quadrant di Gartner per sette anni consecutivi.

Nuovi prodotti

Le piccole e medie imprese (PMI) fanno sempre più affidamento a soluzioni di storage entry-level per accelerare i propri processi di trasformazione digitale. Tuttavia, molte PMI si ritrovano a far fronte alla carenza di personale IT e agli elevati costi di gestione e manutenzione dei data center. Per affrontare queste sfide, Huawei ha sviluppato il primo portafoglio di storage primario e di backup entry-level del settore per aiutare le PMI a costruire sistemi di archiviazione dati economicamente vantaggiosi. Uno dei fiori all’occhiello di questo nuovo portafoglio di storage all-flash per le PMI è OceanStor Dorado 2000, un sistema progettato per uno storage semplice che può essere implementato in tre semplici passaggi. Dorado 2000 migliora l’efficienza del 20%, riduce il consumo energetico del 30% e raggiunge una disponibilità del 99,9999% grazie al suo meccanismo di affidabilità a quattro livelli. Per un backup più semplice possibile, Huawei ha inoltre sviluppato la soluzione di storage OceanProtect X3000 dotata di un’architettura A-A che garantisce il failover in pochi secondi, prevede in modo proattivo la capacità e le prestazioni e semplifica la manutenzione e l’assistenza ordinaria. OceanProtect X3000 è dotato di tecnologie speciali che consentono un aumento del 20% delle prestazioni di compressione. OceanStor Dorado 2000 è ora incluso nel programma Storage Fast Track di Huawei con consegna in due settimane, mentre OceanProtect X3000 lo sarà a partire da luglio 2023.

Maggiori dettagli sul programma Fast Track per i prodotti Storage di Huawei sono disponibili qui. I clienti e i partner possono inoltre contattare gli uffici Huawei locali o i distributori autorizzati per richiedere un preventivo.

