Huawei Intelligent Cloud-Network, leader nell’innovazione digitale

Ottobre 19, 2022

PARIGI, 19 ottobre 2022 /PRNewswire/ — Huawei ha presentato le nuove funzionalità della soluzione Intelligent Cloud-Network nel corso della sessione “Intelligent Cloud-Network, Unleashing Digital Productivity”, tenutasi nell’ambito del HUAWEI CONNECT EUROPE 2022 di Parigi. Le funzionalità coprono tre scenari principali- Campus Network (CloudCampus 3.0), Data Center Network (CloudFabric 3.0) e Wide Area Network (CloudWAN 3.0) – e sono state create nel tentativo di soddisfare le mutevoli esigenze dei clienti.

Con l’avanzare della trasformazione digitale, i servizi aziendali pongono nuovi requisiti alle reti di comunicazione dati. In primo luogo, le connessioni di rete vengono estese dai terminali dell’ufficio alle apparecchiature di produzione e ai terminali IoT, richiedendo una larghezza di banda estremamente ampia, una latenza estremamente bassa e una copertura di rete onnipresente. In secondo luogo, le filiali aziendali stanno gradualmente passando al cloud, richiedendo un’implementazione efficiente della rete di filiali oltre a metodi di O&M e capacità di interconnessione cloud rapida per garantire un’esperienza di servizio ottimale per gli utenti. In terzo luogo, è necessario implementare nuovi servizi su larga scala che necessitano di frequenti adeguamenti e richiedono reti agili, sicure ed efficienti. Infine, le videoconferenze stanno diventando sempre più comuni, pertanto le reti devono garantire un’esperienza deterministica.

Todd Sun, Vice President of Marketing and Solution Sales, HuaweiEnterprise Business Group

Todd Sun, Vice President of Marketing and Solution Sales, Huawei Enterprise Business Group, ha spiegato che Huawei Datacom ha sviluppato la soluzione di rete cloud intelligente attraverso l’innovazione continua per affrontare le sfide precedenti. Questa soluzione fornisce funzionalità chiave come l’esperienza di accesso definitiva, l’accesso ultraveloce al cloud da parte delle filiali, l’esperienza deterministica e un’implementazione efficiente e semplificata.

Attualmente, la soluzione Intelligent Cloud-Network è stata ampiamente utilizzata nei settori della pubblica amministrazione, finanza, istruzione, retail, ospitalità, logistica, sanità e del servizio MSP di supporto, facilitando la trasformazione digitale dei clienti.

In occasione della conferenza, Huawei ha presentato anche una serie di nuovi prodotti per la comunicazione dati, come il primo AP Wi-Fi 7 di livello enterprise del settore – AirEngine 8771-X1T – e lo switch core campus di nuova generazione pronto per il 400G – CloudEngine S16700 – per uno scenario di rete campus di alta qualità, il router intelligente 4-in-1 a servizio universale -NetEngine 8000 M4 – per uno scenario di rete WAN e gli switch multicast altamente affidabili – CloudEngine 8850-HAM e CloudEngine 6860-HAM – per uno scenario di rete DCN. Questo nuovo AP Wi-Fi 7 apre le porte a nuove esperienze: le innovative tecnologie Wi-Fi possono ora essere utilizzate in una più ampia gamma di scenari. Inoltre, può connettersi contemporaneamente a un gran numero di dispositivi IoT. Questo a sua volta consente prestazioni elevate, esperienza eccellente e affidabilità straordinaria aiutando le aziende a costruire un mondo IoT intelligente.

Come ben sappiamo, la carenza di materiali nell’industria dei semiconduttori ha avuto un enorme impatto sulle catene di approvvigionamento a livello globale per lungo tempo, rallentando la produzione in diversi settori, dalle apparecchiature per le telecomunicazioni all’elettronica di consumo e non solo. Ciò ha comportato un allungamento dei tempi di consegna per molti prodotti di comunicazione dati e/o date di consegna riassegnate al cliente, rallentando notevolmente la trasformazione digitale delle imprese.

Huawei ha collaborato con i partner di canale per avviare l’attività di “Fast Track” con un impegno a consegnare in sole due settimane prodotti e soluzioni di comunicazione dati ai clienti. Finora, Huawei ha servito più di 2.000 clienti di medie e grandi imprese di diversi settori, garantendo loro consegne in tempi rapidi e aiutandoli a raggiungere il successo commerciale.

“Renderemo la soluzione ancora più semplificata, agile e facile da utilizzare, per aiutare i nostri clienti a passare al digitale e creare insieme un futuro migliore” – ha concluso Todd Sun.

Per maggiori informazioni sulla soluzione Huawei Intelligent Cloud-Network, visitare: https://e.huawei.com/it/solutions/enterprise-networks/intelligent-ip-networks.

