Huawei lancia oltre 20 nuove offerte Xinghe Intelligent Network per amplificare l’intelligenza industriale

24 Settembre 2024

SHANGHAI, 23 settembre 2024 /PRNewswire/ — Durante HUAWEI CONNECT 2024, Leon Wang, Presidente della linea di prodotti per la comunicazione dati di Huawei, ha annunciato più di 20 nuove offerte Xinghe Intelligent Network a livello globale, durante il summit sul tema “Xinghe Intelligent Network, amplificare l’intelligenza industriale”. Queste offerte appositamente sviluppate contribuiscono a creare un ecosistema di reti IA e consentono ai clienti di cogliere opportunità di sviluppo intelligente e massimizzare la produttività intelligente.

Con lo sviluppo delle tecnologie IA, il mondo sta progredendo dalla trasformazione digitale alla trasformazione intelligente. Tutti i settori stanno rapidamente adottando le tecnologie IA per creare nuovi casi d’uso, ad esempio le auto a guida autonoma, la diagnosi e il trattamento intelligenti e l’ispezione intelligente dei treni. Tutto ciò sta migliorando significativamente l’efficienza e l’esperienza del nostro lavoro e della nostra vita quotidiana.

L’avvento dell’era intelligente sta trasformando le reti in reti intelligenti. Huawei ha avviato iniziative congiunte con i partner per guidare la ricerca e le pratiche delle reti intelligenti. Ecco perché Huawei aggiorna costantemente la sua offerta Xinghe Intelligent Network per consentire ai clienti di cogliere opportunità di sviluppo intelligente, creare una nuova infrastruttura di rete intelligente e massimizzare la produttività intelligente nell’era dell’intelligenza. I punti salienti sono:

Per supportare le soluzioni di rete in vari scenari, Huawei ha presentato più di 20 offerte speciali a livello globale. Tra gli esempi figurano il primo switch per data center Ethernet a forma fissa da 100 Tbps del settore, il primo switch per data center a forma fissa raffreddato a liquido da 51,2 Tbps del settore, il primo router IA del settore, switch per campus da 10 Gbps di alta qualità e AP Wi-Fi 7, la soluzione di sicurezza intelligente SASE Branch e la prima soluzione di rete IP per guida autonoma del settore. Tutte queste offerte sono pensate per consentire ai clienti di ottenere maggiori profitti aziendali.

Poiché l’era dell’intelligenza richiede reti intelligenti, Huawei continuerà a guidare lo sviluppo di tali reti e ad aggiornare i prodotti e le soluzioni Xinghe Intelligent Network, aiutando in definitiva i clienti globali a procedere a grandi passi verso l’era dell’intelligenza e a ottenere maggiori vantaggi.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2511599/image_5009699_21350445.jpg

