Huawei presenta all’MWC 2025 il primo telefono tri-fold per il settore commerciale al mondo

6 Marzo 2025

BARCELLONA, Spagna, 6 marzo 2025 /PRNewswire/ — Il Mobile World Congress di quest’anno (MWC 2025) è iniziato il 3 marzo a Barcellona, in Spagna. All’evento Huawei presenterà il suo esclusivo telefono tri-fold, HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN, insieme a vari altri prodotti di punta di fascia alta, esteticamente all’avanguardia e basati su tecnologie avanzate. I partecipanti potranno visitare aree espositive dedicate ai dispositivi pieghevoli, alla salute e al fitness, alla fotografia e agli strumenti per il lavoro creativo, e vedere come Huawei applica le tecnologie più recenti alla vita quotidiana.

Molti sono stati particolarmente elettrizzati nel vedere il Mate XT, il primo smartphone tri-fold per il settore commerciale al mondo. Questo telefono è basato su tecnologie proprietarie per le cerniere e lo schermo che hanno permesso a Huawei di realizzarlo in modo tale che lo schermo si ripiega verso l’interno su una cerniera e verso l’esterno sull’altra. È inoltre dotato di una fotocamera con un’apertura fisica regolabile su 10 dimensioni. Nello stand Huawei Consumer BG, un grande schermo che sfrutta effetti 3D visibili a occhio nudo mette ulteriormente in risalto i pregi di questo esclusivo telefono tri-fold. Presso lo stand Consumer BG saranno esposti anche i telefoni della serie HUAWEI Mate 70, dotati di una fotocamera Ultra Chroma che garantisce una precisione cromatica senza precedenti. L’area espositiva Intelligence Scenario consente ai partecipanti di provare funzionalità quali l’esposizione multipla e il ritocco IA. L’area Mate X6 adotta un approccio innovativo, mettendo in mostra alcuni dei materiali innovativi utilizzati per realizzare il telefono. I partecipanti sono invitati a tagliare del ghiaccio con un foglio di grafene, per sperimentare in prima persona la straordinaria conduttività termica di questo materiale.

Per presentare la sua vasta gamma di indossabili, Huawei sta simulando scenari sportivi e sanitari reali. Nell’area dedicata all’esperienza ciclistica, i partecipanti potranno sperimentare le capacità di monitoraggio rapido e preciso dei parametri vitali del sistema HUAWEI TruSense, confrontando i dati sulla frequenza cardiaca in tempo reale dei cardiofrequenzimetri sportivi professionali con quelli rilevati da un HUAWEI WATCH GT 5. Nella zona Health Glance, i visitatori possono assistere a una dimostrazione dei molteplici indicatori di salute misurati dall’HUAWEI WATCH D2, il primo indossabile intelligente ad essere certificato dal punto di vista medico come misuratore ambulatoriale della pressione arteriosa da polso. Huawei ha inoltre lanciato una linea di indossabili intelligenti che offrono un’esperienza al polso di qualità superiore, con un design eccezionale e funzionalità intelligenti. Negli ultimi anni gli indossabili intelligenti hanno rappresentato un potente motore di crescita per il business consumer di Huawei. Le spedizioni cumulative di indossabili Huawei nei primi tre trimestri del 2024 la pongono davanti a tutti i concorrenti nel settore degli indossabili. Lo scorso settembre Huawei ha annunciato HUAWEI TruSense System, che monitora i dati relativi a salute e fitness e analizza lo stato di salute dell’utente. Il sistema è una completa ristrutturazione del precedente sistema di misurazione della salute di Huawei ed è stato esposto in tutti i dettagli a Barcellona.

L’area espositiva GoPaint ha attirato folle di visitatori con un’esposizione di opere create da artisti provenienti da tutto il mondo utilizzando l’esclusivo software GoPaint di HUAWEI MatePad, basato su un motore di pennelli professionale e sul FangTian Painting Engine 2.0. Huawei punta sia ai creativi professionisti che agli aspiranti creativi con il MatePad Pro 13.2″ OLED PaperMatte Display di quest’anno. PaperMatte Display è uno standard proprietario per i display dei tablet che offre colori vivaci riducendo al minimo i riflessi e regala agli utenti un’esperienza di scrittura e disegno simile a quella della penna su carta. HUAWEI M-Pencil (terza generazione) è progettata per l’uso con MatePad Pro 13.2″. Grazie alla sua sensibilità alla pressione di 10.000 livelli, M-Pencil consente agli utenti di sfruttare al meglio i numerosi e vari pennelli virtuali di GoPaint. HUAWEI MatePad Pro da 13,2 pollici è inoltre dotato di WPS Office di livello PC e di un’interfaccia familiare per laptop, così che gli utenti possono usufruire di uno zoom flessibile delle finestre e di interazioni basate su tastiera e mouse, nonché di un multitasking efficiente, grazie alla funzione Live-Multitask.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2631720/bad2ba195a2a493b4afb2f9b2bcbb3b.jpg Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2631723/ee135cbc03ea6313876f82088bee6d8.jpg

