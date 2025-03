Huawei presenta la soluzione di intelligenza artificiale per reti geografiche (IA WAN), accelerando la transizione verso l’era della rete intelligente Net5.5G

5 Marzo 2025

BARCELLONA, Spagna, 5 marzo 2025 /PRNewswire/ — All’MWC Barcelona 2025, Leon Wang, Presidente della linea di prodotti per trasmissione dati di Huawei, ha presentato la soluzione IA WAN durante l’evento di lancio di prodotti e soluzioni. Ha osservato che gli operatori stanno accelerando la convergenza tra reti e IA. La soluzione IA WAN potenzia in modo completo le reti IP nell’era Net5.5G utilizzando l’IA. Sfruttando router IA, nuove connessioni IA e un nuovo cervello IA, IA WAN consente agli operatori di creare reti con un TCO ottimale e di ottenere una nuova crescita in tutti i servizi.

Architettura IA WAN a tre livelli: abilitazione di nuove capacità di rete

La soluzione IA WAN è caratterizzata da un’innovativa architettura a tre livelli – composta da router IA, nuove connessioni IA e nuovo cervello IA – che porta le prestazioni e l’intelligenza della rete a nuovi livelli. Grazie alle funzionalità di IA integrate, i router IA supportano la creazione di report di flusso e l’identificazione del comportamento precisi, offrendo al contempo una protezione di sicurezza intrinseca e creando così le basi per le funzionalità IA WAN. Le nuove connessioni basate sull’IA consentono una pianificazione a livello di flusso per soddisfare i diversi requisiti di rete di varie applicazioni, permettendo agli operatori di offrire un’ampia gamma di servizi a valore aggiunto e di svilupparne di nuovi. Sfruttando la mappa digitale di rete e i modelli di base, il nuovo cervello IA crea agenti IA di rete per assistere gli operatori nella diagnosi e nella gestione dei guasti, migliorando in ultima analisi l’efficienza della O&M.

Tre vantaggi chiave con la soluzione IA WAN: affrontare le esigenze multi-scenario

ROI accelerato negli scenari dei consumatori: per soddisfare i requisiti degli operatori in materia di gestione del traffico delle stazioni base, IA WAN consente l’identificazione accurata dei siti con traffico soppresso e facilita l’espansione mirata della capacità tramite la raccolta del traffico in tempo reale e operazioni predittive. Inoltre, libera il traffico represso tramite un’ottimizzazione precisa del percorso, migliorando così il ROI.

Nuove entrate dalla monetizzazione dell’esperienza negli scenari domestici: per soddisfare le esigenze essenziali degli utenti domestici, che ora richiedono una copertura per una gamma più ampia di terminali e applicazioni oltre alla connettività di base, IA WAN stimola l’innovazione delle applicazioni, ottimizza l’esperienza utente ed espande l’offerta di servizi per gli utenti domestici, accelerando la crescita dei ricavi degli operatori derivanti da nuovi servizi.

Nuove offerte di servizi con protezione di sicurezza e integrazione di reti informatiche in scenari aziendali: per soddisfare le esigenze di sicurezza e di espansione dei servizi degli utenti aziendali, la soluzione IA WAN offre servizi di difesa flash intelligenti a valore aggiunto in grado di identificare con precisione i flussi di attacco, salvaguardando i servizi di linea privata ToB degli operatori. Inoltre migliora la capacità di trasmissione della rete, consentendo agli operatori di sviluppare nuovi servizi di rete-computing integrati.

Guardando al futuro, Huawei continuerà a essere all’avanguardia nell’innovazione dell’intelligenza di rete, sviluppando prodotti e soluzioni all’avanguardia. Collaborerà con i principali operatori mondiali per sbloccare nuove opportunità di mercato nell’era intelligente, stimolare la crescita dei servizi degli operatori e procedere congiuntamente verso l’era della rete intelligente Net5.5G.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2632871/image.jpg

