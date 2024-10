Huawei presenta le sue tecnologie intelligenti a InnoTrans 2024

14 Ottobre 2024

BERLINO, 14 ottobre 2024 /PRNewswire/ — La 14a edizione di InnoTrans si è svolta dal 24 al 27 settembre a Berlino, in Germania. Il tema dell’evento era “Il futuro della mobilità”. In questa fiera, focalizzata sulle tendenze della trasformazione digitale e intelligente nel trasporto ferroviario, Huawei ha presentato innovative applicazioni di FRMCS (Future Railway Mobile Communication System), AI, cloud computing, IoT e altre tecnologie all’avanguardia nel settore.

Le ferrovie, in quanto sistema vasto e complesso che pone sempre al primo posto la sicurezza, per diventare digitali e intelligenti necessitano di una base digitale e intelligente unificata, parallelamente a un ecosistema industriale composto da partner specializzati in diversi settori.

Jacky Wang, vicepresidente dell’unità commerciale Smart Transportation di Huawei, ha affermato che il settore mondiale del trasporto ferroviario si sta rapidamente avviando verso un’era di banda larga, cloud e intelligenza. “In linea con questa tendenza, Huawei ha lanciato una soluzione One Cloud, One Network, Multi-Hub per aiutare il settore ferroviario a rispondere alle sfide in materia di larghezza di banda della rete, integrazione dei sistemi informatici e alla trasformazione digitale e intelligente”.

Grazie a modelli di grandi dimensioni, AI, big data e algoritmi intelligenti, questa soluzione facilita il passaggio ad ambienti intelligenti in un’ampia gamma di ambiti professionali, tra cui la gestione di treni, locomotive e materiale rotabile. L’obiettivo è aiutare i clienti a realizzare hub integrati di trasporto sicuri, efficienti e rispettosi dell’ambiente, migliorando la qualità e l’efficienza complessiva del trasporto su rotaia.

Jacky Wang ha sottolineato che le affidabili funzionalità FRMCS offrono larghezza di banda elevata, ampia copertura e bassa latenza, e sono fondamentali per l’implementazione della banda larga in tutto il trasporto ferroviario. Proseguendo, ha spiegato che la migrazione dei servizi verso il cloud sta diventando sempre più popolare in quanto consente l’uso centralizzato delle risorse IT e un O&M unificato, con potenziali tagli sui costi di investimento.

“Le tecnologie dei big data e dell’AI personalizzate rispetto a scenari specifici permetteranno di aumentare il valore dei dati, rafforzare la sicurezza dei servizi e accrescere l’efficienza nella gestione produttiva”, ha affermato Jacky Wang.

Attualmente la soluzione è stata implementata in vari scenari di servizio, come l’ispezione intelligente dei treni merci, la programmazione intelligente nei depositi dei veicoli ferroviari EMU e il rilevamento intelligente del perimetro ferroviario, con conseguenti vantaggi notevoli. Stanno diventando globali anche le soluzioni e i partner di Huawei per scenari specifici. Si occupano costantemente delle sfide che i clienti del settore ferroviario devono affrontare e generano valore per il settore.

Finora Huawei ha servito più di 300 linee ferroviarie urbane in 70 città e oltre 180.000 km di ferrovie in tutto il mondo.

