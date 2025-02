Hynerd si rinnova: rebrand e visione strategica per il 2025

4 Febbraio 2025

– L’Aquila, 4 febbraio 2025 – Hynerd, il noto sito italiano dedicato al mondo dell’intrattenimento, annuncia oggi un importante rinnovamento del proprio brand e della linea editoriale di Hynerd.it. Una trasformazione che segna l’inizio di una nuova era per il progetto fondato da Stefano Fabiani, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico più ampio attraverso contenuti inclusivi e un approccio friendly che si rivolge a un target sempre più eterogeneo, dai giovanissimi agli adulti.

Il rebranding realizzato da Andrea Chiaravalle introduce infatti un nuovo sito e un nuovo logo che incarna la filosofia del brand: una “Y” stilizzata che si trasforma in un sorriso, simboleggiando la gioia e la condivisione delle passioni che caratterizzano la community di Hynerd. Il design, caratterizzato da una vivace palette multicolore, riflette la diversità dei contenuti trattati: dal cinema alle serie TV, dai videogiochi alla cultura pop.

“Abbiamo fondato Hynerd con l’obiettivo di unire due grandi amori: la scrittura e il mondo nerd”, afferma Stefano Fabiani, fondatore di Hynerd. “Oggi, questo rinnovamento rappresenta l’evoluzione naturale della nostra missione: creare un ponte tra appassionati di ogni livello, dai neofiti agli esperti, attraverso contenuti autentici e coinvolgenti. Il 2025 sarà un anno di grande crescita, caratterizzato da nuove collaborazioni e partnership strategiche”.

La nuova linea editoriale, redatta da Mattia Loiacono, si distingue per un approccio più inclusivo e accessibile, mantenendo al contempo la profondità e la qualità che hanno sempre contraddistinto Hynerd. Un elemento distintivo della nuova strategia è l’impegno a produrre contenuti elaborati totalmente dagli autori, senza ricorso all’intelligenza artificiale, garantendo autenticità e connessione genuina con i lettori.

Il sito si arricchisce inoltre di nuove firme grazie al coinvolgimento attivo di un team di collaboratori esperti e di Roberto Rais come consulente editoriale che porteranno prospettive originali su ogni argomento trattato. Un ampliamento della squadra editoriale che si riflette già nei numeri: la nuova pagina Facebook ha registrato un incremento di reach mensile di oltre 5 milioni di utenti.

Il 2025 vedrà inoltre Hynerd rafforzare ulteriormente la propria presenza negli eventi di settore più prestigiosi, dopo le significative partecipazioni al Festival del Cinema di Venezia, alla Festa del Cinema di Roma e al MGWCMX. Il sito ha già pianificato una serie di appuntamenti in Italia e all’estero, confermando il proprio ruolo di riferimento nel panorama dell’intrattenimento. Sono inoltre in fase di definizione nuove partnership strategiche che amplieranno ulteriormente l’offerta di contenuti e le opportunità per la community.

Il nuovo Hynerd è online da oggi, invitando tutti i lettori ad esplorare un mondo di contenuti rinnovati, in cui la passione per l’intrattenimento diventa un’esperienza condivisa e inclusiva.

Informazioni su Hynerd:Hynerd è uno dei principali siti web italiani dedicati al mondo dell’intrattenimento, dei videogiochi e della cultura pop. Fondata da Stefano Fabiani, si distingue per contenuti di qualità e una community attiva e appassionata.

Contatti per la stampa:Stefano FabianiEmail: stefano.fabiani@hynerd.itTel: 349 9379833