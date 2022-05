Hyundai Transys espone il design circolare ed ecologico del Future Mobility Seat Concept alla Settimana del Design di Milano

Maggio 24, 2022

SEOUL, 24 maggio 2022 /PRNewswire/ — Hyundai Transys, produttore globale di componenti per auto e affiliato di Hyundai Motor Group, esporrà il suo innovativo concetto di sedile per la mobilità futura allo Spazio Lineapelle di Palazzo Gorani durante la Settimana del Design di Milano, dal 6 al 12 giugno, a Milano, Italia.

Presentato per la prima volta a febbraio alla fiera internazionale della pelle Lineapelle 2022, l’innovativo concetto di sedile CMF (Color-Materials-Finish) di Hyundai Transys incarna la filosofia di sviluppo eco-compatibile dell’azienda, l’utilizzo di materiali riciclati e l’attenzione alle soluzioni di mobilità del futuro.

Nell’ambito del tema “Shift to Regenerative Mobility”, Hyundai Transys ha collaborato con Lineapelle per utilizzare pelle riciclata e altri materiali sostenibili realizzati dai produttori italiani Dani S.P.A., Manifattura di Domodossola e Dyloan e dai fornitori coreani Dual e ATKO Planning.

Presentando il concept CMF alla Settimana del Design di Milano – la più importante fiera del design al mondo – Hyundai Transys intende evidenziare non solo il design dei sedili, ma anche il nuovo stile di vita che sarà possibile sperimentare con i futuri veicoli elettrici autonomi.

“In Hyundai Transys puntiamo a espandere le nostre capacità a varie soluzioni di mobilità oltre alle automobili e a sviluppare metodi per ridurre al minimo i rifiuti e riciclare i materiali utilizzati per offrire un’esperienza più piacevole all’interno della mobilità futura”, ha dichiarato Sung-kyung Hong, Design Team Leader di Hyundai Transys. “Con questo concept CMF, dimostriamo come i materiali ecologici e di provenienza etica possano essere applicati in modo eccellente in uno spazio di mobilità a guida autonoma, che diventerà un luogo quotidiano della nostra vita che non assomiglia molto agli interni delle auto convenzionali”. “

Hong ha aggiunto: “A Lineapelle 2022, il nostro concept ha suscitato molto più interesse di quanto ci aspettassimo. Alla Settimana del Design di Milano, un numero ancora maggiore di persone potrà dare un’occhiata a ciò che è possibile fare negli spazi della mobilità futura.”

Attraverso il progetto, Hyundai Transys ha mostrato la sua visione di diventare un’azienda di progettazione di spazi per la mobilità del futuro, al di là della progettazione di sedili per la mobilità, introducendo vari servizi che possono fornire maggiore comfort ai passeggeri, come cuscini, borse da viaggio, pantofole e coperte.

Inoltre, Hyundai Transys esporrà prodotti di lifestyle realizzati in collaborazione con i designer di nuova generazione della principale scuola di design della Corea del Sud, la Hongik University. Attraverso il progetto “From Mobility to Lifestyle Space”, l’azienda mira a creare nuovo valore riciclando i materiali in pelle avanzati dal concept CMF e rigenerandoli in prodotti creativi per l’intrattenimento, il lavoro intelligente e il benessere. In definitiva, Hyundai Transys vuole guidare l’industria verso un uso più sostenibile e creativo dei materiali per la mobilità futura.

La partecipazione di Hyundai Transys alla Settimana del Design di Milano dimostra la filosofia di “design circolare eco-compatibile” dell’azienda.

Sia il concept CMF che il progetto di collaborazione universitaria si sono concentrati sulla produzione ecologica ed etica di materiali in pelle e sulla riduzione dei rifiuti. Il progetto CMF ha utilizzato pelli conciate rigenerate per le sezioni dei sedili e pelli intrecciate per i rinforzi degli schienali, dando un tocco di texture diversa e riducendo al minimo gli scarti di pelle derivanti dal processo di taglio. Gli scarti di pelle sono stati ridotti in polvere e rigenerati in filati, che sono stati poi combinati con filati ottenuti da bottiglie in PET riciclate per creare un tessuto rigenerato unico per il pavimento.

Hyundai Transys riduce al minimo l’impatto ambientale riducendo i rifiuti, passando all’energia riutilizzabile e sviluppando prodotti eco-compatibili sulla base della sua visione “Trasformazione verso la mobilità sostenibile”. Il suo concetto di CMF è un passo importante verso l’allineamento della sua offerta di prodotti alla visione di mobilità pulita di Hyundai Motor Group e all’obiettivo di raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio.

Maggiori informazioni sulla mostra sono disponibili sul sito web di Hyundai Transys (www.hyundai-transys.com/en/milandesignweek).

Informazioni su Hyundai Transys

Hyundai Transys è un’azienda tecnologica innovativa specializzata in sedili e gruppi propulsori per autoveicoli che mira a diventare un fornitore chiave nel settore della nuova mobilità. L’azienda ha 30 sedi in 10 Paesi, con oltre 9.100 dipendenti in tutto il mondo. Nel 2021, Hyundai Transys è stata classificata al 34° posto dalla rivista Automotive News tra i produttori globali di ricambi auto in base al fatturato. https://www.hyundai-transys.com/en/main.do.

