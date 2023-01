I 5 siti web più utili per organizzare un viaggio

Gennaio 25, 2023

(Adnkronos) – Roma, 25/01/23 – Chi ama viaggiare affida ad internet tutte le sue ricerche. Sono a migliaia le persone che ogni giorno si collegano ai siti di viaggio e travel blog per cercare le offerte più convenienti per i trasporti, i luoghi più esclusivi da visitare, gli alloggi più comodi, le curiosità da conoscere, le mete meno di massa, i cibi e le tradizioni della terra che scelgono di visitare.

I migliori siti web di viaggi per organizzare le vacanze spesso offrono dei pacchetti completi, che includono viaggio, alloggio, ristorazione e assicurazioni di viaggio, mentre altri sono specializzati negli alloggi, ed altri ancora sono più indicati per trovare le offerte più vantaggiose in merito ai trasporti.

Insomma, qualsiasi sia la necessità e qualsiasi sia la meta di viaggio in Italia o fuori dall’Italia, le offerte non mancano e nemmeno le possibilità di scelta. Di seguito ecco i 5 migliori siti dedicati ai viaggi che è utile conoscere e utilizzare quando si viaggia fuori dall’Italia, e che permettono ai viaggiatori di trovare le migliori offerte, anche low cost e last minute, pianificare il viaggio nei minimi dettagli e facilitare tutti i loro spostamenti.

1.Booking

Per organizzare al meglio un viaggio fai da te, uno dei primissimi punti di riferimento, che non avrebbe nemmeno bisogno di presentazioni, è Booking.com.

Questo portale di viaggio è famoso in tutto il mondo ed è leader per le prenotazioni di hotel, B&B, ostelli, appartamenti, villette. Con oltre 3,2 milioni di account registrati e oltre un milione di camere in tutto il mondo, Booking offre grandi vantaggi agli utenti che prenotano attraverso questo sito, primo fra tutti la cancellazione gratuita della prenotazione (nella maggior parte dei casi).

Su Booking è possibile scoprire le mete più popolari (al mare, in montagna, in città, alla scoperta della natura), scegliere la tipologia di struttura più adatta alle proprie esigenze e al proprio budget (hotel, appartamenti, resort, ville), prenotare soggiorni, voli, pacchetti di volo + hotel, prenotare un taxi da e per l’aeroporto, noleggiare auto per gli spostamenti, conoscere le attrazioni locali, scambiare informazioni con gli altri viaggiatori, grazie ai forum e alle community di viaggio che raggruppano centinaia di migliaia di amanti dei viaggi, ottenere sconti immediati e molto altro ancora.

2.Airbnb

Nato negli Stati Uniti, in soli 15 anni Airbnb è diventata una delle più grandi piattaforme al mondo di scambi di appartamenti. È tra i primi siti di viaggi al mondo, presente in 191 paesi, e in Italia è un portale vincente in termini di competitività.

I viaggiatori che cercano un alloggio o una camera per brevi periodi e che vogliono risparmiare, si mettono in contatto con altri utenti privati su Airbnb, i quali mettono a disposizione il proprio appartamento o una stanza, o hanno uno spazio extra da affittare. L’utente fissa il prezzo della stanza e dei suoi servizi, le date disponibili, le condizioni, le garanzie e i costi aggiuntivi della permanenza e la piattaforma Airbnb trattiene una piccola commissione.

Queste soluzioni di alloggio fra privati sono a prezzi molto vantaggiosi e la stanza, oltre che in appartamento, può trovarsi all’interno di una baita, su un albero, in un castello, in una dimora storica, in barca, in una cupola, in una casa galleggiante, in una grotta. Le proposte sono moltissime e l’esperienza soddisfacente è assicurata.

3.Recharge

Un dettaglio a cui fare attenzione quando si viaggia all’Estero è il modo per ricaricare il cellulare e la carta di credito prepagata. Recharge.com è un portale molto utile in viaggio, perché consente di ricaricare la SIM italiana da qualsiasi parte del mondo, utilizzando qualsiasi valuta principale. Comprare una ricarica Iliad, ad esempio, è molto semplice: basta scegliere l’importo e digitare il numero di telefono; il pagamento si può effettuare con la carta italiana o con PayPal, oppure scegliere tra i tanti altri metodi di pagamento offerti da Recharge.

Anche la carta di credito prepagata si può ricaricare su Recharge.com, e si consiglia di viaggiare sempre con una prepagata, in modo da non rischiare di sforare sul budget a disposizione ed evitare i rischi di frode con carta di credito all’estero.

Inoltre, su Recharge.com si può ricaricare anche una SIM locale, magari acquistata perché il tempo di permanenza all’estero è più lungo di una semplice vacanza. Ricaricare la SIM online è molto facile e veloce, e non serve girare per trovare un negozio fisico in loco.

4.Trivago

Per trovare l’offerta più vantaggiosa e risparmiare sulla prenotazione di hotel, B&B, ostelli e altre strutture, Trivago è specializzato in questo campo. Su questo metamotore di ricerca online nato in Germania, si possono scovare gli hotel a basso costo perché vengono messe a confronto le tariffe alberghiere, con ricerche per prezzo, prossimità al centro cittadino, servizi e livello dell’hotel. Unica pecca: su Trivago non si possono prenotare i voli o altri mezzi di trasporto.

5.Lastminute

Per i viaggiatori dell’ultimo minuto, Lastminute è il sito perfetto, perché permette agli utenti di scegliere viaggi con la massima flessibilità di date. Grazie al comparatore di prezzi, si trovano offerte molto convenienti, alle quali viene applicato un rincaro sul prezzo finale.

Prenotare con Lastminute permette di accedere a pagamenti flessibili (prenotare con un acconto e pagare il resto a rate e interessi 0), assicurazione sul viaggio in caso di Covid-19, cancellazione del volo in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, prenotazione telefonica.