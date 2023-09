I benefici della corretta idratazione per l’organismo dei bambini

Settembre 13, 2023

(Adnkronos) – Il Professor Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino, spiega perché l’acqua è alla base della salute dei più piccoli

Milano, 13 settembre 2023 – Bere ogni giorno la giusta quantità di acqua è essenziale per tutti ma in particolar modo per i bambini, soprattutto quando ricominciano le scuole. Si tratta di un gesto semplice e scontato ma che è fondamentale acquisire fin da piccoli per mantenere in salute l’organismo e le capacità cognitive. Con l’aiuto e la supervisione dei genitori e degli insegnanti, questi giorni di cambiamento e ritorno alla routine possono essere utili per insegnare e rafforzare nei bambini la buona abitudine quotidiana di idratarsi correttamente.

La giusta quantità di acqua può influenzare alcuni aspetti delle prestazioni cognitive dei bambini. Infatti, molti studi sul tema dimostrano che i bambini con una maggiore idratazione ottengono prestazioni migliori e hanno una maggiore flessibilità cognitiva.

“L’acqua supporta molte funzioni essenziali nella vita quotidiana di tutti, ma nei bambini, in particolar modo, esistono specificità fisiologiche che necessitano di un giusto equilibrio idrico. Bisogna infatti considerare che già con una condizione di moderata disidratazione, il bimbo va incontro a segnali come mal di testa e stanchezza, cui si possono associare riduzione della concentrazione, dell’attenzione e della memoria a breve termine” – afferma il Professor Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation – “Per calcolare la quantità di acqua che un bimbo deve assumere nel corso della giornata bisogna considerare diversi fattori, alcuni legati alla persona, come l’età, le condizioni di salute, il tipo di attività fisica svolta, e altri a variabili esterne come il clima, la temperatura e il tasso di umidità dell’ambiente circostante.”

Come per le persone adulte, anche per i bambini (7-10 anni), il consiglio per assicurare il mantenimento dell’equilibrio idrico è bere almeno 8 bicchieri d’acqua al giorno, con riferimento ad un bicchiere “a loro misura” (150 ml).

