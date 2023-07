I benefici delle imprese affiliate: tutto ciò che devi sapere

Luglio 5, 2023

(Adnkronos) – Lyon, 05 Luglio 2023 – “L’unione fa la forza”. Quante volte avete sentito questa frase? Ecco, diciamo che rappresenta molto bene le imprese affiliate e il loro funzionamento. Molto spesso le piccole società non riescono a far fronte ai costi e alla concorrenza sul mercato. È proprio in questi momenti di difficoltà che si ricorre a questa strategia. Ma come funziona? Quali sono i benefici? Scopriamoli insieme!

Le imprese sono affiliate quando una società è azionista di minoranza di un’altra. Nella maggior parte dei casi, la società madre avrà meno del 50% di partecipazione nella sua società affiliata. Due società possono anche essere collegate se controllate da una terza parte indipendente. Nel mondo degli affari, le società affiliate sono spesso chiamate semplicemente affiliate. Il termine è talvolta usato per riferirsi a società che sono in qualche modo collegate tra loro. Ovviamente, associarsi con altri professionisti del settore che hanno obiettivi, interessi, sfide e problemi simili all’azienda aggiunge molto valore all’attività. L’obiettivo è quello di sfruttare al massimo tutti i vantaggi offerti dalle imprese affiliate.

Ci sono diversi modi in cui le aziende possono aderire. Un’impresa può decidere di acquistare o rilevare un’altra impresa oppure di scindere una parte delle sue operazioni in una nuova filiale. In ogni caso, la società madre di solito mantiene le sue operazioni separate dai suoi affiliati. Dato che la società madre è di proprietà di minoranza, la sua responsabilità è limitata e le due società mantengono gruppi di gestione separati. Spesso un’azienda non sa come e con chi affiliarsi. In questi casi si può ricorrere a imprese che ti seguono e ti aiutano a trovare i migliori affiliati, come per esempio AvaPartner affiliate.

Le affiliazioni imprenditoriali permettono di rafforzare l’immagine delle imprese come marchi di fiducia e di avere un effetto positivo sui loro clienti. Molti clienti lo vedono come una conferma che l’azienda segue le migliori pratiche del settore. In Italia molte imprese utilizzano questa strategia.

Il networking, ovvero la possibilità di interagire con altri professionisti del settore, è uno dei principali vantaggi offerti dalle imprese affiliate. L’adesione a una partnership consente a un professionista di interagire con altre persone che possono fornire informazioni e supporto rilevanti per il settore, nonché di aiutarti a conquistare nuovi clienti e a progredire nel settore.

Le affiliazioni forniscono anche formazione ai loro partner, che è un aspetto chiave per migliorare la competitività delle imprese di un determinato settore. La partnership si forma attraverso diversi mezzi, come la formazione online, fornendo informazioni di mercato, e attraverso eventi specifici creati con un obiettivo di formazione.

Può succedere che i principali media potrebbero ricevere notizie molto negative dell’impresa. Per esempio, potrebbe essere pubblicato uno studio che afferma che alcuni prodotti correlati al settore sono dannosi per il consumo o che generano una determinata malattia. In questi casi, l’affiliazione agire come voce ufficiale, valuta la veridicità della notizia e, se la storia non ha una solida base, può fermare l’impatto di quella notizia.

Le imprese affiliate aiutano anche a risparmiare tempo e denaro ai loro partner attraverso accordi con diversi fornitori che potrebbero avere un grande impatto. In questo caso, funzionerebbero come una centrale di acquisto. Questi sconti possono essere applicati sui prodotti o nella contrattazione di servizi specifici.

Secondo i dati Istat, negli ultimi anni le imprese affiliate in Italia sono aumentate e questo può solo significare che è un’ottima strategia per tutelarsi e, allo stesso tempo, accrescere il proprio capitale.

