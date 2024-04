I dati accelerano la decarbonizzazione nel trasporto connesso: il Report sulla sostenibilità di Geotab analizza progressi e sfide future

5 Aprile 2024

“Fiducia. Trasparenza. Trasformazione”: l’annuale bilancio di sostenibilità di Geotab prende in esame l’importanza degli approfondimenti analitici basati sui dati per la gestione e il monitoraggio degli obiettivi ambientali

ROMA, 5 aprile 2024 /PRNewswire/ — Geotab – leader globale nell’ambito della tecnologia per i veicoli connessi, presenta il Report sulla sostenibilità e l’impatto ambientale 2023, che evidenzia come gli approfondimenti guidati dai dati stiano aiutando Geotab e le aziende di tutto il mondo a misurare e raggiungere in modo più efficiente gli obiettivi per la salvaguardia del clima. Inoltre, il report approfondisce le sfide più complesse legate all’urgenza di bilanciare l’impatto ambientale con le esigenze di business, come ad esempio l’aumento dei viaggi di lavoro e la necessità di una maggiore trasparenza in merito alle emissioni di Scope 3.

“La crisi climatica richiede una risposta. L’industria dei trasporti è una dei principali responsabili delle emissioni di CO₂ e ha l’enorme opportunità di avere un impatto positivo nel breve termine. In qualità di partner che lavora a stretto contatto con le aziende che operano nel settore, abbiamo l’obbligo morale di fare la nostra parte per sostenere la riduzione delle emissioni di carbonio – non solo per noi stessi, ma anche per i nostri clienti. È necessario un approccio collaborativo: ci sono troppe sfide che non possono essere affrontate e risolte individualmente”, ha dichiarato Neil Cawse, Founder e CEO di Geotab.

Il principale contributo che Geotab può fornire consiste nello sfruttare l’analisi dei dati e l’intelligenza artificiale per guidare clienti e partner lungo il processo di trasformazione, consentendo loro di prendere decisioni informate, segnalando e tracciando i progressi in tutte le fasi del percorso verso la sostenibilità. I dati relativi al consumo di carburante, alle rotte, alla gestione delle emissioni, all’ottimizzazione del comportamento di guida (per esempio con la riduzione delle frenate brusche), oltre che all’integrazione dei veicoli elettrici nelle flotte, contribuiscono anche a contenere i costi e a migliorare i profitti.

Nell’ambito del suo impegno verso la creazione di mondo più sostenibile, Geotab si propone di raggiungere le zero emissioni entro il 2040 – quindi un decennio in anticipo rispetto a quanto richiesto dagli Accordi di Parigi – e punta a una riduzione del 50% delle emissioni di Scope 1, 2 e 3 entro il 2030.

I progressi raggiunti finoraL’edizione 2023 del report evidenzia come Geotab, nell’ultimo anno, abbia compiuto significativi progressi nella riduzione delle emissioni operative dirette e indirette.

Ulteriori risultati nel 2023

Le sfide da affrontareIl report individua alcune aree di miglioramento che riflettono una serie di sfide condivise, in generale, con l’intero settore.

Tutto questo sottolinea l’importanza di un’ulteriore collaborazione con i partner della supply chain e i produttori per ottenere una tracciabilità completa, dalle materie prime alla fine del ciclo di vita; inoltre, un maggiore utilizzo dei dati contribuirà a garantire un più elevato livello trasparenza e una migliorata capacità di comprensione delle sfide da affrontare.

“Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti finora, ma sappiamo che c’è ancora molto da fare se vogliamo portare a termine il nostro viaggio verso l’azzeramento delle emissioni, in particolare per quanto riguarda lo Scope 3. Accelereremo il passo per raggiungere l’obiettivo, sfruttando la potenza dei dati per realizzare le nostre ambizioni e quelle dei nostri clienti”, ha aggiunto Cawse.

Il Report sulla sostenibilità e l’impatto ambientale 2023 di GeotabIl rapporto è stato redatto facendo riferimento agli standard della Global Reporting Initiative (GRI) e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite.

Per stimolare la conversazione del settore sulle strategie di sostenibilità basate sui dati, il Report sulla sostenibilità e l’impatto ambientale 2023 di Geotab include un indirizzo e-mail ad hoc, a cui fare riferimento per fornire un feedback sulle sfide (e le relative soluzioni) riscontrate in materia di sostenibilità, catena di approvvigionamento e crescita.

Per accedere al report completo, visitare il sito: https://www.geotab.com/it/sostenibilita-aziendale/

Geotab Geotab è leader globale nelle soluzioni per il trasporto connesso, con oltre 50.000 clienti in 160 Paesi che utilizzano la nostra tecnologia per il monitoraggio e la gestione ottimizzata delle flotte. Siamo un’azienda che da più di 20 anni investe in ricerca, sviluppo e innovazione per consentire a partner e clienti, tra cui aziende Fortune 500 e organizzazioni del settore pubblico, di trasformare le proprie flotte. Con oltre 4 milioni di attivazioni, elaboriamo più di 75 miliardi di dati al giorno per dare ai clienti la possibilità di prendere decisioni migliori, aumentare la produttività, avere flotte più sicure e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. La piattaforma flessibile e aperta e il Marketplace di Geotab offrono centinaia di soluzioni di terze parti su misura per ogni esigenza. Grazie a un team composto dai migliori data scientist ed esperti di IA del settore, Geotab sfrutta appieno il potenziale dei dati per una migliore analisi predittiva e in tempo reale, così da affrontare le sfide di oggi e di domani. Per saperne di più, visita il sito ufficiale, il blog di Geotab e seguici su Twitter e su LinkedIn.

