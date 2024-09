I discepoli che superano il maestro: la gioia di Magdy Hassan Fayed e la crescita della sua accademia

16 Settembre 2024

(Adnkronos) – Roma, 16 settembre 2024. Per Magdy Hassan Fayed, noto esperto di trading e fondatore dell’accademia Forex Gump, non c’è maggiore soddisfazione che vedere i suoi discepoli superarlo. Questo atteggiamento positivo verso la crescita dei suoi studenti rappresenta un netto distacco dai tradizionali modelli di insegnamento in cui superare il maestro era considerato quasi un affronto. Oggi, Fayed celebra con orgoglio i suoi ex allievi che diventano formatori a loro volta, contribuendo alla crescita del suo progetto.

Dopo aver aperto sedi di formazione a Roma, Milano e Caserta, Fayed si prepara a espandersi ulteriormente con nuove aperture a Verona e Firenze. Questo ambizioso piano richiede la formazione di nuovi professionisti che possano non solo praticare le tecniche avanzate di trading insegnate da Fayed, ma anche diffonderle e insegnarle a nuovi aspiranti trader. Per Fayed, non c’è gelosia o timore di essere superato: al contrario, ogni successo dei suoi ex studenti lo riempie di orgoglio, poiché dimostra che la sua accademia sta crescendo e che i principi fondamentali su cui si basa il suo insegnamento si stanno diffondendo in maniera efficace.

“Non vogliamo essere più quelli che imparano dall’estero, vogliamo essere quelli che insegnano all’estero”, ha affermato Fayed, spiegando la sua visione di creare un vero e proprio modello made in Italy per la formazione nel trading. L’obiettivo non è solo formare professionisti competenti, ma creare una rete di formatori altrettanto capaci, in grado di portare avanti la filosofia di lavoro basata su studio, passione e disciplina.

Oltre all’espansione fisica della sua accademia, Fayed sta sviluppando nuove risorse tecnologiche per migliorare ulteriormente l’esperienza formativa. A breve, lancerà un’app dedicata all’analisi fondamentale, che permetterà agli utenti di rimanere costantemente aggiornati sulle notizie più importanti e sugli sviluppi dei mercati, con riepiloghi delle sessioni asiatiche, europee e americane. Questo strumento sarà un valore aggiunto per gli studenti, offrendo loro una fonte continua di aggiornamenti e permettendo di affinare le proprie capacità in tempo reale.

Con la crescita della sua accademia e l’introduzione di nuovi formatori, Fayed sta plasmando un sistema che premia il merito e promuove la condivisione delle conoscenze. I discepoli che superano il maestro non solo rappresentano il futuro del trading, ma sono anche la chiave per il successo duraturo della sua visione.

Per informazioni:

https://magdyhassanfayed.it/

https://forexgump.it/