I migliori Dentisti e Medici Odontoiatrici del Veneto per il 2023 secondo 10Best Italy: la lista delle eccellenze di settore

(Adnkronos) – Venezia, Il Veneto, regione ricca di storia e cultura, può vantare una vasta gamma di dentisti altamente qualificati e cliniche dentali all’avanguardia, impegnati ogni giorno nella salvaguardia e nel ripristino della bellezza e della salute del sorriso di migliaia di pazienti.

14 aprile 2023. Per aiutare nella ricerca dei migliori dentisti per le vostre esigenze specifiche, la nostra redazione ha selezionato per voi la lista dei migliori dentisti del Veneto secondo 10Best Italy, professionisti selezionati nelle nostre ricerche per la loro eccellenza professionale, accademica e competenze nella cura dei pazienti e distintisi per la propria reputazione, le proprie referenze online, le recensioni reperibili dei pazienti. Questi professionisti utilizzano le più moderne metodologie, tecnologie e materiali, e sono in grado di fornire soluzioni personalizzate per ogni singolo paziente.

Se state cercando un dentista di alta qualità in Veneto, questa lista vi fornirà una buona panoramica dei professionisti del territorio che potrebbero rispondere efficacemente alle vostre necessità.

Lo studio dentistico fondato nel 1974 dal Dottor Andrea Recchia e dalla Dott.ssa Paola Chiaramonte è diventato, nel corso di 50 anni, una delle realtà più conosciute di Verona e provincia. Attualmente, grazie alla passione, l’entusiasmo, le specializzazioni diversificate e la continua ricerca dell’innovazione dei figli Pietro e Michele, affiancati agli storici titolari, lo studio è arrivato a offrire ai propri pazienti un servizio non solo di alto livello, ma a 360°.

Da un piccolo studio con un solo dentista e un’assistente, oggi lo studio Recchia conta un team di 22 dottori e 16 dipendenti, più validi e numerosi collaboratori esterni. A novembre celebreranno i primi 50 anni di attività con un Gran Galà che celebrerà la longevità dello studio e l’80esimo compleanno del fondatore, il Dr Andrea.

La multidisciplinarità dello studio permette di offrire prestazioni implantologia, ortodonzia, estetica e pedodonzia, con un occhio di riguardo verso le esigenze della persona. L’approccio umano e vicino al paziente si concretizza attraverso l’ascolto, la comunicazione paritaria e la vicinanza emotiva, che contribuiscono all’abbassamento di dolore e paura del paziente.

Lo studio Recchia investe costantemente in tecnologia d’avanguardia, sulla formazione continua e sull’utilizzo di materiali altamente performanti. Ogni professionista riceve un training minuzioso all’uso di ogni strumento che faciliti l’esperienza della persona e l’accompagni nel percorso di cura, senza affidarsi a strutture diagnostiche esterne.

Il team lavora condividendo gli stessi valori e visione, arricchiti dall’affiatamento di gruppo e dalla continua formazione, per raggiungere sempre nuovi obiettivi comuni e ottenere risultati di altissimo livello.

Inoltre, lo studio si prende cura del tessuto socio-economico della città: è supporter del progetto di mobilità garantita di AUSER, per il trasporto di persone con ridotta mobilità, del progetto “Quid”, supportando tramite una donazione le lavoratrici meno privilegiate, e del progetto per l’inclusione sociale delle donne fragili o in difficoltà. Ha aderito al progetto “Baby Pit Stop” promosso da UNICEF, che mette a disposizione uno spazio dedicato all’allattamento materno, e ha supportato negli anni le famiglie dei propri dipendenti con progetti di sostegno e welfare aziendale.

Vengono messe in pratica le più aggiornate politiche di sostenibilità ambientale: l’Ambulatorio utilizza strumenti biodegradabili o compostabili, sensori di presenza per limitare il consumo di luce, bottiglie riutilizzabili, coibentazione degli ambienti e regolazione della temperatura secondo le norme vigenti.

Lo Studio Recchia è infine un punto di riferimento anche per la formazione europea del settore, con molti studenti del progetto Erasmus Plus che lo prediligono per completare e approfondire la propria conoscenza professionale.

Dir. San. Dr Andrea Recchia Albo Medici di Verona n°7554 Odontoiatri Di Verona n°19

Indirizzo: Via Goffredo Mameli, 5, 37126 Verona VR

Tel: 0458343887

www.ambulatoriorecchia.it

Alvise Camurri Piloni si è laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Padova con il massimo dei voti nel 2013. Successivamente si è specializzato in Chirurgia Orale presso l’Università degli Studi di Trieste, conseguendo il titolo cum laude nel 2019. Ha inoltre ottenuto un Master in Sedazione e Gestione delle Emergenze nel 2016 e un Master in Implantologia Digitale nel 2022, entrambi presso l’Università degli Studi di Padova. Attualmente sta conseguendo il dottorato in Nanotecnologie presso l’Università di Trieste.

Dal 2018 collabora con l’Azienda Ospedaliera di Trieste e svolge attività di docenza presso l’Università di Padova e l’Università di Trieste. Tiene inoltre corsi di chirurgia orale ed implantologia, in collaborazione con il fratello, ed è relatore a congressi nazionali ed internazionali.

Assieme al fratello Nicolò Camurri Piloni, Specialista in Chirurgia Orale, ha creato il progetto “Dolomiti Dental Clinic”, un progetto di più cliniche sviluppate in Veneto ed Alto Adige che collaborano con un team di Specialisti.

Le Cliniche, specializzate in Chirurgia Rigenerativa ed Implantologia, utilizzano le tecniche digitali più avanzate, che permettono un servizio mirato e personalizzato in base alle esigenze dei singoli pazienti.

Dolomiti Dental Clinic Belluno

Indirizzo: Via Tiziano Vecellio 32, Belluno, BL

Tel: 0437-1940888

Dolomiti Dental Clinic Mirano

Indirizzo: Via Giacomo Matteotti 78/4, Mirano, VE

La Clinica Odontoiatrica Boldrin nasce nel 2016 dalla collaborazione di tre odontoiatri: il Dr. Paolo Boldrin, il Dr. Mauro Emilio Donà e il Dr. Gianluca Targa. Inizialmente, la clinica apre due sedi a Rovigo e Lendinara, coinvolgendo gradualmente altri professionisti fino a raggiungere un team medico stabile composto da 8 odontoiatri, 2 ortodontisti e 5 igienisti dentali. Grazie ai numeri e alla varietà dei servizi offerti, la clinica si afferma rapidamente come uno dei punti di riferimento per l’odontoiatria nella provincia di Rovigo.

La clinica offre una vasta gamma di servizi per ogni età, dalle cure per i bambini e quelle specializzate per gli anziani, fino all’utilizzo della sedazione cosciente per i pazienti più timorosi e i servizi di ortodonzia funzionale, fissa o con mascherine trasparenti. Tra gli altri servizi d’eccellenza, anche l’impiantologia computer-guidata e a carico immediato.

Un altro punto di forza della clinica è la multidisciplinarietà e il lavoro in team: grazie alla varietà delle specializzazioni dei suoi professionisti, i pazienti possono trovare una risposta completa alle loro esigenze e una valutazione della loro situazione eseguita con un lavoro di concerto tra gli specialisti dello studio..

Le attrezzature all’avanguardia – fra cui il Cone Beam CT, lo scanner intraorale e i software dedicati per la gestione immediata e in sede delle riabilitazioni più complesse – e il costante aggiornamento alle teniche e tecnologie più avanzate, permettono al team odontoiatrico di raggiungere risultati d’eccellenza.

La clinica si distingue per la sua attenzione alla persona e per applicare un approccio specifico alle necessità di quest’ultima. In tal modo, si propone di garantire ai propri pazienti un’esperienza di cura ottimale e altamente soddisfacente.

Indirizzo: Area M.Tosi in via L.Einaudi 24/2, Rovigo

Tel: 0425 471286

Indirizzo: via S.Sofia 22B, Lendinara (RO)

Tel: 0425 63346

Indirizzo: Casa Albergo per Anziani in via del Santuario 31, Lendinara (RO)

Tel: 0425 538935

Il Dott. Emilio Mingardi, laureatosi in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Padova nel marzo 1991 e specializzatosi in Chirurgia Generale presso l’Università di Padova nel novembre 1996, è il Direttore Sanitario del Centro San Leonardo di Padova.

Vanta una vasta esperienza di oltre 25 anni in implantologia ed odontoiatria estetica, ha inserito più di 30.000 impianti dentali nella sua carriera e ha risolto innumerevoli casistiche con successo, specializzandosi in riabilitazioni chirurgiche in casi estremi, che hanno permesso ai pazienti di recuperare il loro sorriso originario e ritrovare la fiducia in sé stessi.

Le molte collaborazioni personali anche in altre città italiane ed estere hanno permesso al dottore di trovare la fiducia di migliaia di pazienti. Il Dott. Mingardi è inoltre un punto di riferimento a Padova per riabilitazioni estreme in casi di grave atrofia ossea.

La collaborazione con Straumann, azienda leader nel campo odontoiatrico internazionale, e con laboratori odontotecnici specializzati nell’estetica dentale, è alla base di una rete di relazioni del Dottore che favoriscono il costante miglioramento clinico sotto il profilo implantologico, chirurgico ed estetico dei suoi pazienti.

Il Dott. Mingardi è infine fondatore e organizzatore di un servizio H24 di pronto soccorso odontoiatrico operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, unico nel territorio padovano.

Come Direttore Sanitario del Centro San Leonardo, il dottore si occupa personalmente della selezione dei suoi collaboratori e del loro operato all’interno del Centro, cercando di garantire il più elevato standard qualitativo nelle prestazioni attraverso una costante e periodica supervisione.

Indirizzo: Piazza Giacomo Zanellato, 5, 35131 Padova PD, Italia

Tel: +39 049 097 5470

Aurodent SRL – Studio Dentistico Bisol si distingue nel settore dell’odontoiatria grazie alla sua missione di fornire cure dentistiche efficaci, sicure e durature nel tempo. Lo studio, con sedi a Sedico (BL) e Pieve di Soligo (TV), si avvale di una formazione continua del personale e di tecniche e tecnologie innovative e all’avanguardia per offrire risultati di altissimo livello in ogni branca dell’odontoiatria.

Negli anni, lo studio si è specializzato nell’ortodonzia funzionale e invisibile, portandola ad altissimi livelli, e nell’esecuzione di interventi di chirurgia complessa e di implantologia con la minima invasività e la migliore resa. I piani di cura dei pazienti sono personalizzati in base alle loro esigenze e grazie a un percorso completamente digitalizzato, è possibile vedere il risultato finale prima di iniziare la terapia, consentendo ai pazienti di decidere il risultato desiderato.

Gli appuntamenti e i piani di pagamento sono programmati in base alle esigenze dei pazienti in modo puntuale e chiaro. I dottori si prendono a cuore le esigenze dei pazienti e si impegnano per trovare la migliore soluzione possibile.

Lo studio si è impegnato a diventare leader nell’odontoiatria senza dolore e grazie all’utilizzo dell’ipnosi e della sedazione cosciente, ora è in grado di garantire cure odontoiatriche indolori. L’amore e la passione del Dott. Stefano Bisol e del suo team per l’odontoiatria creano un’atmosfera serena e rassicurante nello studio.

Indirizzo: Via Nigassa 2, Sedico (BL)

P.zza Vittorio Emanuele II n.17 Pieve di Soligo (TV)

Tel: +39 351 7570901

La redazione di 10Best Italy nasce con l’impegno di radunare i migliori professionisti italiani per creare liste che possano aiutare i lettori a trovare la migliore soluzione ai propri problemi. Tutti i professionisti sono da noi selezionati secondo criteri che includono: l’esperienza e la competenza del professionista, la sua reputazione e referenze online, le recensioni disponibili dei pazienti, l’utilizzo di attrezzature e tecnologie all’avanguardia, la capacità di comunicazione e il rapporto con i pazienti, le certificazioni e le licenze professionali, l’assistenza post-trattamento e la continua formazione e aggiornamento. Tuttavia, è importante sottolineare che le nostre liste rappresentano solo i migliori suggerimenti secondo la nostra redazione, a scopo illustrativo dei professionisti della regione e dei loro dati biografici pubblici, e non pretendono di sostituire il giudizio di giurie esperte o di settore. Invitiamo infine sempre ogni persona a segliere consapevolmente e fare sempre le proprie ricerche.

