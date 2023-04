I migliori Dentisti e Medici Odontoiatrici della Lombardia per il 2023 secondo 10Best Italy: la lista delle grandi eccellenze

Aprile 20, 2023

(Adnkronos) – Milano, 20 aprile 2023. La Lombardia, regione che si distingue per la propria rilevanza economica e culturale, è sede di numerosi professionisti e cliniche dentali impegnati quotidianamente a preservare la bellezza e la salute del sorriso dei propri pazienti, attraverso interventi di alta qualità e di grande maestria.

Per aiutarvi nella ricerca del dentista ideale per le vostre specifiche esigenze, abbiamo selezionato per voi i 10 migliori dentisti della Lombardia secondo la redazione di 10Best Italy. Sono professionisti altamente qualificati, scelti per la loro eccellenza professionale, accademica, competenze e dedizione nei confronti dei propri pazienti.

Utilizzando le tecniche, le tecnologie e i materiali più avanzati, questi specialisti sono in grado di offrire soluzioni personalizzate e mirate ad ogni esigenza specifica.

Se siete alla ricerca di un professionista in grado di offrirvi un trattamento dentale di altissima qualità, questa lista vi fornirà una guida utile per trovare il dentista più vicino a voi e più adatto alle vostre reali esigenze.

Nato a Milano nel 1967, Il Dott. Mauro Riva frequenta il laboratorio del padre Franco dall’età di 14 anni, ottiene nel 1986 il diploma odontotecnico all’istituto Cesare Correnti di Milano e si laurea in odontoiatria nel 1992 all’Università Statale di Milano. Nel 1993 è stato responsabile del servizio di Odontoiatria alle Scuole CEMM della Marina Militare nella base della Maddalena (SS). È membro dell’International Team for Implantology dal 2018 e ha partecipato a numerosi congressi e conferenze nazionali ed internazionali in qualità di relatore.

Svolgendo il ruolo di Direttore Sanitario di Riva S.r.l., il Dott. Mauro Riva garantisce ai propri pazienti grande professionalità nell’ampio ventaglio di servizi odontoiatrici offerti, grazie all’esperienza maturata in Italia e all’estero ed all’aggiornamento professionale svolto con sistematicità, che permette al suo studio di affrontare i casi più semplici ma anche trattare le patologie più complesse del cavo orale.

Tutto questo permette di sviluppare un programma terapeutico personalizzato e dedicato ad ogni singolo paziente, e permette di offrire prestazioni ad elevato contenuto specialistico, dalla semplice ma fondamentale igiene orale praticata attraverso le più attuali tecniche che permettono un controllo ottimale delle patologie parodontali con un elevata efficacia nella prevenzione delle stesse, fino alle soluzioni più innovative della chirurgia e dell’implantologia.

La struttura ha a disposizione un laboratorio interno attrezzato con tecnologie di ultima generazione, che permettono di creare un flusso di lavoro che consente di risolvere sia i casi più semplici che i più complessi, con un minore numero di appuntamenti e quindi in tempi più brevi, a partire ad esempio dallo scanner digitale per la presa delle impronte che migliora il comfort per i pazienti e riduce notevolmente i tempi nella realizzazione del manufatto.

La particolare attenzione nella scelta dei materiali e delle tecnologie, sempre di prim’ordine permette di garantire terapie con un livello qualitativo molto alto, per soddisfare le esigenze estetiche e funzionali di ogni paziente.

La segreteria, con le moderne tecnologie a disposizione e l’esperienza maturata in trenta anni di servizio, ha la possibilità di accogliere e seguire i pazienti nel loro percorso di terapie, prevenzione e controlli, senza trascurare le esigenze individuali, come rimborsi assicurativi indiretti, gestione delle certificazioni, supporto postoperatorio e post terapia, gestione degli appuntamenti.

Per maggiori informazioni:

Indirizzo: Str. Anulare, 5,

20090 Milano San Felice MI

Tel: 02 753 2554

www.mauroriva.it

La clinica DentalP è presente nello scenario milanese dal 1980 e con l’inizio del nuovo millennio un’altra sede è stata aperta nella cittadina di Melzo. Di padre in figlio, questa clinica è stata sempre punto di riferimento per la comunità, come dimostrato dalle centinaia di recensioni positive che vengono segnalate al Dott Manuel Perdicaro e alla sua squadra.

La sua formazione si è svolta tra l’Università degli Studi di Milano e l’Universidad Europea de Madrid passando per Pisa, Boston e Roma dove ha conseguito vari master tra Implantologia, Protesi e Odontoiatria legale e forense. Attualmente è direttore sanitario della clinica DentalP a Milano e svolge consulenze specialistiche presso diverse cliniche in tutta Italia. Ricopre anche il ruolo di consulente tecnico-scientifico per numerosi brand del settore dentale ed è autore del libro “Profili giuridici dell’odontoiatra nell’ambito della medicina estetica” ed. Tab edizioni.

Etica, conoscenza, innovazione: queste tre parole racchiudono la filosofia della clinica DentalP Milano. Qui il Dott. Perdicaro, insieme alla sua equipe medica, si avvale delle tecnologie più moderne per garantire i migliori trattamenti ai suoi pazienti. Tra queste si contano gli scanner ottici, Laser e la possibilità di eseguire radiografia 3D con sistema Cone Beam a basso dosaggio.

In collaborazione con i più grandi maestri dell’odontotecnica, il Dottor Perdicaro ridisegna sorrisi con faccette in ceramica, ricostruzioni estetiche e aumenti di volume labiali con filler di acido ialuronico.

Si eseguono interventi di implantologia a carico immediato (montaggio dei denti in poche ore) anche in situazioni di poco osso, interventi di chirurgia zigomatica e rigenerazioni ossee dei mascellari anche con l’ausilio di anestesisti esperti che, grazie alle tecniche di sedazione cosciente, rendono il momento chirurgico più rilassante.

Lo studio è partner di: Strauman Group ® per le riabilitazioni implantari anche con gravi problemi di atrofie ossee; Invisalign ® per i moderni trattamenti di allineatori dentali trasparenti.

Grazie all’instancabile lavoro del Dottor Perdicaro, nel corso degli anni le cliniche DentalP di Milano e Dentalp Melzo sono diventati centri di riferimento per la cura dei denti e delle malattie associate come la parodontite che ancora oggi affligge moltissime persone e che causa la perdita dei denti prematuramente.

Particolare attenzione viene infine riservata ai più piccolini, dove la formazione sull’igiene orale è fondamentale per prevenire l’insorgenza di problemi.

Per maggiori informazioni:

Dentalp Milano

Indirizzo: Via Turro 7, 20127 Milano

Tel: 022820542

Dentalp Melzo

Indirizzo: P.zza Risorgimento 12,

Melzo (Mi)

Tel: 0295737791

Informazione sanitaria ai sensi della legge n° 248 (4/7/2006) e legge n° 145 (del 30/12/2018) Dentalp s.r.l Sede Legale: Via Giacosa 55, Milano- P.IVA 101724505156- Direttore sanitario Dott. Manuel Perdicaro, Odontoiatra (Iscr. Albo Odontoiatri n° 5335 di Milano).

Il Dr. Marco Castagnola è un dentista laureato con lode all’Università di Milano nel 1984. Ha seguito numerosi corsi di perfezionamento nelle discipline odontoiatriche e si è diplomato al master dell’Università di Bologna in medicina del sonno.

Esperto nella cura dei disturbi legati alle apnee ostruttive del sonno, le OSAS, e del russamento che ne consegue, il Dr. Castagnola consente ai propri pazienti, con l’applicazione di confortevoli dispositivi intraorali, di evitare l’utilizzo di fastidiose e ingombranti maschere collegate a dispositivi a pressione continua, restituendo loro una serena vita di relazione. Il Dottore collabora inoltre con medici specialistici per la risoluzione di altre patologie mediche concomitanti che influenzano la qualità del sonno.

Presso lo studio dentistico del Dr. Castagnola, situato in Piazza Cadorna a Milano all’ombra del Castello Sforzesco, vengono praticate tutte le discipline dell’odontoiatria, con particolare attenzione all’estetica e alla riabilitazione del sorriso, utilizzando tecnologie all’avanguardia, come la chirurgia implantare computer assistita, che permettono di raggiungere risultati funzionali ed estetici altamente predicibili. Nessuna sorpresa finale inaspettata: tutto viene deciso prima pre-visualizzando il risultato finale e discutendolo con il paziente per ottenere il suo benestare alle cure.

Le cure praticate si basano su validati protocolli scientifici e su una sinergia vincente dell’equipe medica, in cui le conoscenze e l’aggiornamento continuo di ciascun membro dello staff sono messe in comune per definire cure in comune accordo con il paziente, predicibili ed economicamente sostenibili.

Richiami periodici per visite di controllo gratuite garantiranno il mantenimento dei risultati conseguiti.

Non a caso il motto dello studio è “Sorridi con noi”. Per maggiori informazioni:

Indirizzo: Piazza Cadorna,13 20123 Milano

Tel: 02 5466505 – 348 2205818

La Dott.ssa Daciana Tepelea ha conseguito la laurea nel 1998 presso l’Università di Bucarest. Successivamente è stata ricercatrice presso la Facoltà di Medicina e Farmacia dell’Università di Oradea in Romania dal 2000 al 2005. Si è poi trasferita in Italia, dove è stata odontoiatra volontaria presso l’Ospedale San Raffaele di Milano.

Ha conseguito la prima specializzazione in Odontostomatologia nel 2002 e la seconda in Ortognatodonzia nel 2020 ed è stata l’unica autrice del manuale “Protetica dentaria” in due volumi (2001-2002). Ha collaborato anche con il professor Popa Sever a “Ocluzia dentaria” nel 2004.

La priorità assoluta della Dottoressa Tepelea è il benessere del paziente, dal punto di vista fisico, emotivo e mentale. Essendo il 20% delle persone affette da odontofobia, ovvero la tendenza ad evitare i dentisti per ansia e paura (dati OMS), la Dottoressa Tepelea ha elaborato una metodologia per aiutare i più timorosi a superare la fobia del dentista e a prendersi cura della loro salute dentale, prevenendo danni irreversibili all’apparato stomatognatico.

I segreti acquisiti nel corso degli anni dalla Dottoressa Tepelea sono svelati nel suo libro “La Dentista con le mani di fata”, il cui titolo deriva dall’appellativo rivolto alla Dottoressa dai suoi pazienti. Infatti, i pazienti lodano la Dottoressa per il suo talento nel mettere chiunque a proprio agio grazie alla sua mano leggera e al suo approccio delicato ed empatico.

Lo studio della Dottoressa Tepelea è specializzato in ortognatodonzia, ma offre anche una vasta gamma di trattamenti odontoiatrici, tra cui prevenzione, conservativa, endodonzia, estetica dentale, implantologia e ortodonzia classica, funzionale e invisibile.

Una caratteristica distintiva dello studio è la particolare attenzione prestata alla postura dei pazienti, poiché una postura scorretta può influire negativamente sulla salute dentale.

Per maggiori informazioni:

Indirizzo: Via alla chiesa 2, 27010 –

San Genesio ed Uniti (PV)

Tel: 0382586012

Il dottor Carmelo Capua si è laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1989 a Messina, poi si è specializzato in Ortognatodonzia nel 1998 a Milano. Nel 2019 ha ottenuto il Master in Odontoiatria del sonno a Bologna, allargando le sue competenze alla diagnosi e trattamento di russamento e apnee.

Nella sua carriera ultratrentennale ha approfondito le diverse branche dell’odontoiatria frequentando numerosi corsi e congressi in Italia e all’estero. Dal 1990 opera a Monza.

Attualmente è direttore sanitario e leader dello studio odontoiatrico OS Oris – Odontoiatria Sensibile, situato nel cuore di Monza. Qui ottiene sempre ottimi risultati e soddisfa i bisogni anche dei clienti più esigenti, insieme a una squadra di eccellenti collaboratori.

Il paziente è al centro dell’attenzione dal primo incontro fino alla conclusione della terapia: durante la prima visita, eseguita personalmente dal Dottor Capua con i più moderni mezzi diagnostici, i problemi dentali e orali vengono valutati nell’ambito delle condizioni generali psicofisiche del paziente.

Lo studio offre servizi per adulti e bambini. Vi si eseguono tutti i trattamenti odontoiatrici funzionali ed estetici, tra cui implantologia, ortodonzia invisibile, chirurgia orale, conservativa ed endodonzia, pedodonzia, igiene dentale, sbiancamento dentale e gnatologia.

Il motto del Dottor Capua? “Un giorno senza un sorriso è un giorno perso”, come recita la frase di Charlie Chaplin. Per questo, il Dottore applica un approccio olistico nella cura dei pazienti risolvendo non solo i loro problemi specifici ma anche migliorando il loro benessere e accrescendo la voglia di sorridere.

Per maggiori informazioni:

Indirizzo: Via Alessandro Manzoni, 33

20900 Monza

Tel: 0392304637 /3426431255

Il dottor Luca Viganò si è laureato in odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università degli Studi di Milano. È autore e coautore di numerosi articoli e testi scientifici e del libro “Il mondo invisibile. Come i microbi influenzano la nostra salute”.

Ha inoltre una vasta esperienza nell’insegnamento, essendo professore a contratto presso l’Università degli Studi di Milano e presso altri corsi di alta specializzazione e master in tutta Italia. Collabora con aziende farmaceutiche per lo sviluppo di prodotti ed è responsabile scientifico della sezione di medicina orale di Dental Tribune Italia.

Convinto che la bocca sia la finestra sulla salute, il Prof. Dott. Viganò ha fatto della ricerca sulle connessioni tra salute orale e sistemica il cuore del proprio lavoro. A questo scopo ha anche fondato l’Accademia Italiana Ricerca Orale.

Esercita la professione come libero professionista dal 1998. Attualmente opera presso il Centro Dentale Niguarda a Milano, un centro odontoiatrico di eccellenza che si avvale dei macchinari e delle tecniche più all’avanguardia per trattare al meglio le esigenze di ogni sorriso.

Chirurgia orale, impiantologia, estetica dentale, conservativa ed endodonzia, ortodonzia tradizionale e invisibile: questi sono solo alcuni dei servizi offerti presso il Centro Dentale Niguarda, sempre svolti con un occhio di riguardo per innovazione, prevenzione e sicurezza.

Per maggiori informazioni:

Indirizzo: Via Gerolamo Arganini 38/3,

20162 – Milano Tel: 0266100772 / 3451166945

La Dr.ssa Veronica Vismara, autrice del libro “Una Bocca Sana per un Corpo Sano”, si occupa da anni di risolvere problematiche generali legate ad una o più disfunzioni dell’organo masticatorio. Insieme al Dr. Antonio Busato, ha messo a punto una serie d’indagini e terapie efficaci e innovative che permettono di trattare i pazienti che presentano problematiche come male alla testa, al collo, alla schiena, acufeni o altre patologie, qualora si rivelino legate ad una disfunzione del cavo orale.

Il loro studio utilizza strumentazione all’avanguardia, come uno scanner intraorale 3D a colori per valutare l’occlusione, un Cone Beam 3D per valutare la struttura ossea , l’ Ecografia dinamica ed analisi dello straina ( ECHO-STRAIN ) per valutare le forze applicate durante le attività quotidiane come masticare, deglutire e parlare e l ‘ Elettromiografia Holter per la diagnosi e la pianificazione della terapia delle parafunzioni notturne e diurne come il bruxismo ed il serramento dei denti.

La struttura si distingue per essere completamente digitale, sia per la diagnosi che la pianificazione e progettazione delle terapie.

Dispositivi notturni, ortodonzia invisibile, dispositivi miofunzionali su misura per i bambini e sedute di rieducazione funzionale e comportamentale dell’organo masticatorio sono gli strumenti utilizzati per il raggiungimento degli obbiettivi concordati coi pazienti.

Nel caso di serramento diurno o abitudini viziate, la Dr.ssa Vismara utilizza anche tecniche di visualizzazione sfruttando i neuroni specchio per insegnare al paziente a lasciar andare l’abitudine indesiderata.

Lo studio pone grande attenzione anche sull’aspetto microbiologico ed infettogenomico delle malattie come carie, gengivite e malattia parodontale: oltre alle consuete terapie meccaniche, vengono utilizzati rimedi naturali, probiotici, fitoterapici, rimedi onmotossicologici.

Per maggiori informazioni:

Indirizzo: Via Gian Girolamo Savoldo 3,

Viale Sarca, 81, 20125 Milano MI Tel: 02 643 7937

Il Dottor Ugo Brancolini è un dentista e chirurgo odontostomatologo. Si è laureato con lode in Medicina e Chirurgia a Pavia con specializzazione in Odontostomatologia nel 1989. Ha completato la sua formazione a Lugano con il Dottor Kraus, un’autorità nelle protesi dentali.

Il Dottor Brancolini ha aperto il suo primo studio a Milano e in seguito si è trasferito a Brescia, dove pratica ancora oggi. Una seconda sede del suo studio è stata aperta a Manerbio, in provincia di Brescia.

Nelle due sedi del bresciano sono offerti una vasta gamma di servizi odontoiatrici, tra cui l’impiantologia, l’ortodonzia, l’endodonzia, l’odontoiatria conservativa e le cure estetiche.

Il Dottore, affiancato dal suo staff altamente specializzato e affiatato, si occupa in prima persona di ogni paziente, dall’igiene orale agli interventi chirurgici ed innesti ossei, garantendo una cura ed attenzione straordinaria ad ogni singolo caso e patologia. Ogni paziente difatti è unico e merita un trattamento personalizzato che comprenda cure, rispetto e comprensione.

Il fiore all’occhiello del lavoro del Dottor Brancolini sono la prevenzione e l’ortodonzia conservativa: dopo oltre trent’anni nel campo, il Dottore non si stanca mai di dedicare il suo tempo a educare i pazienti a una corretta igiene orale.

Il motto del Dottor Brancolini riconferma il ruolo centrale che i pazienti e il loro benessere ricoprono nella sua filosofia: “La soddisfazione dei nostri pazienti è la mia più grande soddisfazione”.

Per maggiori informazioni:

Indirizzo: Via Aleardo Aleardi 22 25121 Brescia

Via Cremona 10, Manerbio (Brescia) 25025

Tel.: 030 40546 / 030 9938188

La Dottoressa Francesca Di Leo è un’esperta odontoiatra con una vasta formazione e specializzazione in chirurgia odontostomatologica, protesi dentaria, odontoiatria protesica e medicina estetica dentale e periorale. Ha conseguito la laurea in odontoiatria e protesi dentaria nel 2007 presso l’Università degli Studi di Milano, e si è successivamente specializzata in chirurgia odontostomatologica nel 2011 e ha frequentato prestigiosi corsi, fra cui – nel 2020 – quello di perfezionamento in medicina estetica dentale e periorale.

Autrice di numerosi articoli su testate internazionali e relatrice a importanti congressi in Italia e all’estero, la Dottoressa Di Leo lavora come libera professionista nel Milanese e in Monza Brianza, fino all’apertura del proprio studio a Pieve Fassigara, alle porte di Lodi, con la missione di prendersi cura, con l’aiuto di un team competente e quasi tutto al femminile, del benessere del proprio paziente a 360 gradi, instaurando con loro un profondo legame di fiducia ed empatia.

Tra i molti servizi offerti dallo studio troviamo la Conservativa, L’endodonzia, la protesi sia fissa che mobile, la chirurgia, l’implantologia anche a carico immediato per soddisfare le esigenze dei pazienti in tempi brevi e spesso senza procedure invasive di ricostruzione ossea. Lo studio si dedica anche all’ortognatodonzia e all’odontoiatria pediatrica e al raggiungimento del benessere della “cornice” del sorriso dei pazienti, mediante l’utilizzo di acido ialuronico a vari pesi molecolari.

Lo studio della Dottoressa Di Leo si distingue infine per la grande attenzione che viene prestata alla paura del paziente e per l’utilizzo di tecniche di sedazione cosciente piuttosto che profonda. Lo studio è inoltre attento alle esigenze dei pazienti con disabilità legate a patologie o all’età, offrendo loro assistenza domiciliare.

Per maggiori informazioni:

Indirizzo: Via Principale, 44

26854 Pieve Fissiraga LO

Tel: +39 379 186 4286

Il Dott. Neri Pinzuti ha aperto il proprio studio dentistico, iniziando a esercitare la professione, solo un anno dopo la propria laurea in Odontoiatria, conseguita nel 2001 presso l’Università di Siena. Dopo alcuni anni di pratica, nel 2008 decide di perseguire la massima eccellenza nel campo dell’odontoiatria estetica, per la quale scopre una passione che non si esaurirà mai da allora.

Molteplici sono i servizi offerti dallo studio, fra cui le faccette dentali – una delle sue grandi specialità per cui è conosciuto anche al di fuori dei confini regionali – il trattamento di sbiancamento dentale laser, l’implantologia computer-guidata e la protesi fissa.

La grande passione, la rigorosa tecnica medica, la costante ricerca delle tecniche più innovative e dei migliori materiali ha portato il Dott. Neri Pinzuti e il suo studio a divenire autorità del proprio settore e un punto di riferimento anche per il pubblico generalista, attraverso i molteplici articoli pubblicati su testate rinomate, italiane e internazionali.

Il Dott. Pinzuti ha una missione: permettere alle persone di avere il sorriso che vogliono, risolvendo i loro problemi funzionali, o permettendo loro di riappropriarsi della propria sicurezza e piacersi di più. Per Neri Pinzuti non esiste il sorriso perfetto, ma un sorriso perfetto per ognuno.

Per maggiori informazioni:

Indirizzo: Via Santa Radegonda, 11

20121 Milano

Tel: 02.30557583

La Redazione di 10Best Italy

La redazione di 10Best Italy nasce con l’impegno di radunare i migliori professionisti italiani per creare liste che possano aiutare i lettori a trovare la migliore soluzione ai propri problemi. Tutti i professionisti sono da noi selezionati secondo criteri che includono: l’esperienza e la competenza del professionista, la sua reputazione e referenze online, le recensioni disponibili dei pazienti, l’utilizzo di attrezzature e tecnologie all’avanguardia, la capacità di comunicazione e il rapporto con i pazienti, le certificazioni e le licenze professionali, l’assistenza post-trattamento e la continua formazione e aggiornamento.

Tuttavia, è importante sottolineare che le nostre liste rappresentano solo i migliori suggerimenti secondo la nostra redazione, a scopo illustrativo dei professionisti della regione e dei loro dati biografici pubblici, e non pretendono di sostituire il giudizio di giurie esperte o di settore. Invitiamo infine sempre ogni persona a scegliere consapevolmente e fare sempre le proprie ricerche.

