I migliori Dentisti e Medici Odontoiatrici della Toscana per il 2023 secondo 10Best Italy: la lista delle grandi eccellenze

Aprile 20, 2023

(Adnkronos) – Firenze, 20 aprile 2023. Non solo la Toscana è una regione dal patrimonio culturale e artistico inestimabile, ma è anche sede di numerosi professionisti e cliniche odontoiatriche impegnati nella tutela della salute e della bellezza del sorriso dei propri pazienti, che usano le più moderne tecnologie, metodologie e materiali per il raggiungimento di risultati personalizzati e di alto livello.

Per aiutarvi a trovare il miglior dentista in Toscana per le vostre esigenze, abbiamo selezionato per voi la lista dei migliori dentisti della regione, scelti per la loro eccellenza professionale, accademica e competenze nella cura dei pazienti.

Se siete alla ricerca di un dentista di alta qualità in Toscana, questa lista vi offrirà una panoramica quanto più completa dei professionisti più qualificati, capaci di rispondere alle vostre esigenze specifiche.

Il Dott. Gennaro Di Marzo è un professionista dell’odontoiatria ed esperto della medicina estetica non invasivi: laureatosi nel 2006 con il massimo dei voti e lode a Firenze, dall’anno successivo alla laurea, mentre ancora seguiva numerosi corsi di approfondimento, fornisce già la sua consulenza in vari studi della città e della provincia.

In quegli anni, il Dr. Di Marzo si distingue nella realtà cittadina per aver creato e portato a funzionamento un servizio di “pronto soccorso” odontoiatrico, attivo tutti i giorni festivi, cosa che gli ha permesso di allargare notevolmente il numero dei clienti che da allora gli sono legati con affetto.

Nel 2017 apre lo studio “Dr Di Marzo – Dental & Aesthetic Medicine”, dove si dedica con il proprio team all’odontoiatria e alla medicina estetica non invasiva. Grande pazienza è stata dedicata alla selezione di un gruppo di colleghi grazie alla cui collaborazione ogni caso può essere trattato ai massimi livelli.

Lo studio offre una vasta gamma di servizi tra cui faccette in ceramica, sbiancamenti, implantologia, ortodonzia (anche con apparecchi invisibili), gnatologia e parodontologia; inoltre, offre servizi di medicina estetica non invasiva come la radiofrequenza e gli ultrasuoni focalizzati per eseguire trattamenti antiage indolori e non invasivi.

L’avanzato supporto tecnologico dello studio permette di eseguire esami radiologici tridimensionali per la corretta pianificazione dei casi chirurgici ed implantologici. È possibile prendere le impronte delle arcate con una videocamera/scanner 3D per evitare le tanto detestate “paste” da impronta.

Oltre all’odontoiatria e alla medicina estetica, lo studio offre una vasta gamma di servizi orientati al benessere psico-fisico dell’intera persona, avvalendosi del supporto di un chirurgo estetico, un nutrizionista, un osteopata e uno psicologo.

Lo studio si distingue infine per la massima cura dedicata all’accoglienza del cliente e al dialogo teso a informare sempre correttamente il paziente ma anche a mandare via qualche piccolo timore.

Indirizzo: Viale Dei Mille 18B

50131 – Firenze

Tel: 055.242249

Whatsapp: 371.012.27.12 https://www.miodottore.it/gennaro-di-marzo

Lo Studio plurispecialistico dei Dottori Bindi è una clinica odontoiatrica che rappresenta un’eccellenza con le sue sedi di Firenze e Lucca. Il suo team di professionisti è guidato dai Dottori Giovanni e Riccardo Bindi, entrambe figure di spicco nel panorama internazionale.

Il Dott. Giovanni Bindi, specializzato all’Università di Ginevra, dove per anni ha anche insegnato, è titolare dei trattamenti di endodonzia, gnatologia ed estetica dentale (faccette, inlays e tutti i dispositivi nonché dell’estetica plastica periorale); il Dottor Riccardo Bindi, specializzato in parodontologia ed implantologia alla University of Pennsylvania di Philadelphia e in chirurgia oro maxillo facciale al Mount Sinai di New York, si occupa della parte chirurgica dal trattamento delle parodontopatie con l’impiego dei laser (lanap), della chirurgia ricostruttiva ossea avanzata a fini implantari (con un’esperienza di più di 40.000 impianti), della chirurgia zigomatica, e di quella iuxtaperiostea per risolvere le gravissime atrofie. A guidare il dipartimento di ortodonzia è il Dr. Arturo Fortini, già Presidente dell’Accademia Italiana di Ortodonzia.

Il Centro non solo si avvale di tutte le strumentazioni più avanzate – quali microscopi operatori di altissima precisione, stampanti 3D, Tac Cone Beam di ultima generazione, sistemi di analisi digitale dell’occlusione e della muscolatura temporo mandibolare – ma si è anche recentemente dotata della nuovissima apparecchiatura per guida by Nobel Biocare che, presente in pochissimi centri italiani e europei, permette tramite uso di un navigatore robotico l’inserimento di impianti con precisione sino a 10 volte maggiore rispetto alla tecnica computer guidata.

La missione della clinica è di offrire un’assoluta eccellenza medica e umana, mediante l’uso di procedure e materiali selezionati con cura, per garantire anche nei casi più complessi una bocca in salute e un sorriso smagliante, elemento fondamentale della comunicazione e del benessere psico-fisico della persona.

Indirizzo: Via Carducci,16

50121 Firenze

Tel: 0552638544

Il dottor Giovanni Vultaggio, laureato a pieni voti all’Università di Siena in Odontoiatria e Protesi dentaria e iscritto all’albo degli odontoiatri di Pistoia, è il direttore sanitario di Cieffe Odontoiatrica situato a Pistoia presso il Parco della Vergine.

Il dottor Vultaggio si occupa delle prime visite e della pianificazione accurata dei piani di cura, supervisionando passo dopo passo lo staff medico, formato da professionisti di esperienza pluriennale e costantemente aggiornati.

Lo studio di Cieffe Odontoiatrica è multidisciplinare, e le varie branche terapeutiche previste nei piani di trattamento vengono svolte da medici odontoiatri perfezionati nelle varie discipline. Inoltre, lo studio dispone delle ultime tecnologie, come la tac cone beam indispensabile nella diagnosi per gli interventi di implantologia e chirurgia, l’impronta digitale che risolve il fastidio della comune impronta dentale, la telecamera intraorale e il piezosurgery.

Gli esperti di Cieffe Odontoiatrica sono esperti in chirurgia guidata e riabilitazioni di intere arcate anche a carico immediato, consegnando al paziente, nei casi clinici che lo consentono, la protesi avvitata sugli impianti, quindi denti fissi già dopo 6 ore dall’intervento. È importante sottolineare che solo un’accurata visita consente di determinare la fattibilità di qualsiasi trattamento, soprattutto quando si valutano interventi di implantologia.

La mission di Cieffe Odontoiatrica è quella di ascoltare il paziente ed offrire la soluzione più adatta alle esigenze cliniche, affiancandolo per tutto il percorso di cura e pianificando una serie di controlli per salvaguardare i risultati raggiunti. Il team di Cieffe Odontoiatrica tratta ogni paziente come se fosse un amico, senza mai scendere a compromessi sulla salute degli assistiti e nelle scelte terapeutiche da intraprendere. Sentirsi seguiti e supportati in ogni fase del piano di cura è ciò che i pazienti più apprezzano di Cieffe Odontoiatrica, e ciò che rende questo studio professionale una scelta eccellente per chi cerca cure odontoiatriche di alta qualità.

Dir. Sanitario Dr Giovanni Vultaggio Albo Odontoiatri PT n 383 Aut Sanit 38106 del 19/04/2017

Indirizzo: Via Bassa della Vergine, 36/2,

51100 Pistoia PT

Tel: 0573 976579

Il Dr. Bruno Ghiozzi ha conseguito la laurea presso l’Università degli Studi di Firenze nel 1999 e il dottorato di ricerca in Pediatria clinica e preventiva presso la stessa università nel 2005. Ha frequentato numerosi corsi di aggiornamento ed esercita la libera professione come titolare di studio a Firenze dal 2000 e come collaboratore in alcuni studi delle province di Firenze ed Arezzo, con particolare dedizione e passione per le discipline di conservativa, protesi, estetica e ortognatodonzia del bambino e dell’adulto.

Lo Studio Dentistico del Dr. Bruno Ghiozzi a Firenze si dedica a mantenere, restaurare e migliorare il sorriso dei pazienti, utilizzando trattamenti minimamente invasivi per preservare il patrimonio biologico di ogni individuo.

Per garantire elevati standard qualitativi e soddisfare le richieste di ogni paziente, il personale medico utilizza tecnologie dentistiche di ultima generazione; durante i trattamenti si serve inoltre di strumenti ingrandenti che permettono di avere una visuale più ampia e dettagliata dell’area da trattare.

Lo studio dispone anche di strumenti di diagnosi digitale che, grazie alla ridotta emissione di raggi X, preservano la salute del paziente e sono particolarmente indicati anche per i bambini e le donne in gravidanza.

L’alta professionalità dello Studio Dentistico Dr. Bruno Ghiozzi è garantita dal continuo aggiornamento del personale e dall’utilizzo di materiali e tecniche di qualità.

Indirizzo: via Baccio da Montelupo ,369 – Firenze

Tel: 055 757377

Lo Studio Dentistico Fantoni è un punto di riferimento per chi cerca cure dentali di alta qualità a Pistoia. Il Dott. Angelo Fantoni, insieme al suo team di professionisti altamente qualificati, offre una vasta gamma di servizi dentali, tra cui igiene orale e prevenzione, protesi, implantologia, chirurgia orale, radiologia digitale, odontoiatria pediatrica, ortodonzia, conservativa, endodonzia, parodontologia e terapia laser. Grazie alla loro attenzione personalizzata e alla competenza acquisita negli anni, il team dello Studio Dentistico Fantoni è in grado di offrire soluzioni su misura per ogni esigenza.

Lo Studio dispone di attrezzature all’avanguardia, che consentono di eseguire trattamenti in modo rapido ed efficace, garantendo la massima sicurezza per i pazienti. Inoltre, l’ambiente accogliente e confortevole dello studio, insieme alla professionalità del personale, rendono l’esperienza di ogni paziente il più piacevole possibile.

Indirizzo: Via Monfalcone 11, ang. via Parallela Nord 1,

51100 Pistoia

Tel: 0573 22174

La Redazione di 10Best Italy

La redazione di 10Best Italy nasce con l’impegno di radunare i migliori professionisti italiani per creare liste che possano aiutare i lettori a trovare la migliore soluzione ai propri problemi. Tutti i professionisti sono da noi selezionati secondo criteri che includono: l’esperienza e la competenza del professionista, la sua reputazione e referenze online, le recensioni disponibili dei pazienti, l’utilizzo di attrezzature e tecnologie all’avanguardia, la capacità di comunicazione e il rapporto con i pazienti, le certificazioni e le licenze professionali, l’assistenza post-trattamento e la continua formazione e aggiornamento.

Tuttavia, è importante sottolineare che le nostre liste rappresentano solo i migliori suggerimenti secondo la nostra redazione, a scopo illustrativo dei professionisti della regione e dei loro dati biografici pubblici, e non pretendono di sostituire il giudizio di giurie esperte o di settore. Invitiamo infine sempre ogni persona a segliere consapevolmente e fare sempre le proprie ricerche.

