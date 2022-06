I migliori e-commerce del 2022? Kiamami Valentina eletta N.1 del Bagno in Italia!

Giugno 27, 2022

(Borgo Chiese (TN), 27/06/2022) – Borgo Chiese (TN), 27/06/2022 – Il sito Kvstore.it è stato lanciato nel 2009 e sin dalla messa online l’azienda trentina ha investito ingenti risorse per migliorare l’esperienza di acquisto e diventare un punto di riferimento per chiunque desideri rinnovare il proprio bagno in pochi click e a prezzi vantaggiosi. Oggi, Kiamami Valentina è l’e-commerce N.1 leader nel settore dell’arredo bagno e rientra tra i migliori e-commerce d’Italia 2022/2023, secondo lo studio condotto dall’Istituto Tedesco ITQF in collaborazione con La Repubblica Affari & Finanza.

Questo riconoscimento arriva a distanza di qualche mese da un altro sigillo ricevuto sempre da ITQF e La Repubblica A&F come “Migliori in Italia top servizio arredo bagno online”! Tra i valori che contraddistinguono Kiamami Valentina, infatti, c’è quello di garantire un’assistenza quotidiana, puntuale e vicina al cliente in tutte le fasi di pre e post vendita.

Il team stabilisce continuamente nuovi obiettivi da raggiungere, fra i quali quello della consegna della merce in tempistiche veloci e rapide, con imballaggi sempre più ecologici e performanti. Una serie di piccole attenzioni fanno sì che Valentina diventi “una di casa”, la professionista a cui rivolgersi ogni qualvolta si vogliano apportare cambiamenti alla stanza da bagno a un prezzo accessibile.

Di recente, Kiamami Valentina ha rinnovato la propria immagine e realizzato un nuovo sito allo scopo di rendere l’esperienza di acquisto ancora più immersiva e coinvolgente.

Dal nuovo volto di Valentina traspare una personalità divertente e originale. L’occhiolino – non più dritto, ma curvo, sorridente – esprime complicità e rispecchia la modernità del brand. Il neo sulla guancia sinistra indica un temperamento attivo e impegnato.

Le labbra carnose rappresentano un animo appassionato, leale e generoso, tipico di chi è incline a costruire rapporti positivi e duraturi. Infine, lo stile estroverso dei capelli raffigura la voglia di distinguersi e di giocare con il proprio look.

Inedito anche il payoff “Cambia volto al tuo bagno” che ricorda come Kiamami Valentina sia un’azienda fatta di persone, ciascuna con la propria personalità e il proprio gusto. Questo si traduce nella continua ricerca e sviluppo di nuovi prodotti di design a prezzi competitivi, per soddisfare diversi stili e tendenze e rendere il brand il più inclusivo possibile. Il volto di Valentina cambia e accompagna ciò che succede nel mondo attraverso una grafica sempre aggiornata che stuzzica la curiosità degli utenti.

CONTATTI:

T +39 0461 156 0056

M assistenza@kvstore.it

Sito web www.kvstore.it

Facebook @KVstore – Kiamami Valentina

Instagram @kvstore_kiamamivalentina