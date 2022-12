I migliori Medici e Chirurghi Estetici della Sardegna per il 2023: la top list per interventi di alta qualità

Dicembre 29, 2022

(Sardegna, 29 dicembre 2022) – Sardegna, 29 dicembre 2022 – La Sardegna è senza dubbio la terra della bellezza: non solo per la natura mozzafiato, ma per essere un punto di riferimento a livello nazionale per la medicina e la chirurgia estetica. La giuria di Exquisite ha selezionato per voi i 10 medici e chirurghi estetici della Sardegna che si sono distinti per la loro eccellenza professionale e il loro impegno nella cura della bellezza e della salute dei loro pazienti. La conoscenza e le tecniche di questi medici e chirurghi sono fra le più avanzate e utilizzano metodologie all’avanguardia per ottenere risultati straordinari. Se siete alla ricerca di un medico o chirurgo estetico di qualità in Sardegna, questa lista che vi offrirà una piena conoscenza dei professionisti che possono fare al caso vostro.

Dott.ssa Giulia Contu Medico Estetico,

Cagliari La Dott.ssa Giulia Contu ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia a Cagliari con lode nel 2018 e ha successivamente completato la sua formazione presso alcuni dei più rinomati centri del settore, italiani e internazionali. La sua formazione è stata orientata dal 2021 alla specializzazione sulla tecnica del filler labbra.

Nell’elegante studio della Dott.ssa Contu, situato al centro di Cagliari, viene data massima importanza alla privacy della paziente. Dopo essere stata accolta all’ingresso, quest’ultima viene accompagnata presso la confortevole sala d’aspetto privata con accesso al minibar. Prima del trattamento la paziente potrà struccarsi nell’elegante toeletta specchio e indossare il kimono protettivo in satin. Il numero degli appuntamenti è limitato, per dedicare ad ogni cliente tutta l’energia e l’attenzione che merita

“Per me è una priorità assoluta dare il meglio di me ad ogni singolo paziente”

La rapida ascesa della Dott.ssa Contu fra i medici estetici più richiesti in Sardegna è dovuta al suo approccio innovativo, alla ferrea etica lavorativa, un profondo amore per la professione e un’irriducibile inclinazione al perfezionismo. La reputazione eccellente della Dott.ssa Contu è confermata dalle numerose recensioni entusiaste.

Il suo fiore all’occhiello è il Filler Labbra, per il quale ha messo a punto una tecnica personale ispirata alle eccellenze europee del settore. Il trattamento viene sempre eseguito previa accurata consulenza ed è preceduto dall’anestesia iniettiva per non sentire dolore durante il corso della seduta.

Nel campo dei trattamenti anti-age la Dottoressa Contu propone terapie indolori di potenziamento del patrimonio cutaneo con tempi di ripresa immediati.

Per maggiori informazioni:

www.dottoressagiuliacontu.it

Tel. 351 7556347

Via Lepanto 67

Cagliari

Studio Maioli, Sassari

La Prof.ssa Laura Maioli si laurea in Medicina e Chirurgia Università di Sassari con lode e consegue nella stessa università le due specializzazioni in Geriatria e Scienza dell’alimentazione, e il Diploma quadriennale presso la “Scuola Internazionale di Medicina estetica”, Fondazione Internazionale Fatebenefratelli di Roma, con lode.

Da diversi anni è docente di corsi di formazione in Nutrizione Umana e collabora con l’Università di Sassari in qualità di Professore incaricato.

Da circa dieci anni è referente scientifico, “Specialist” e “Top Injector” per diverse aziende di medicina estetica.

Lo Studio Maioli si distingue per la ventennale esperienza; il costante aggiornamento di prodotti, tecniche e il rinnovamento delle apparecchiature; l’ampia “expertise” e apparecchi di ultima generazione.

Per maggiori informazioni:

Tel. 3884456683

Viale Italia 72,

Sassari

Yumedika Karalis, Cagliari

La D.ssa Francesca Marceddu si è laureata con pieni voti in Medicina e Chirurgia presso l’università degli studi di Cagliari nel 2003. Ha successivamente conseguito la specializzazione in Anestesia e Rianimazione nel 2007 e il Master in Medicina estetica Biennale di II livello europeo presso l’Università degli studi di Tor Vergata a Roma nel gennaio 2011. Nel periodo 2017-2019 ha conseguito il Diploma in Medicina Sistemica e Nutrizione Sistemica con Aimes.

Elementi distintivi della pratica clinica della D.ssa Francesca Marceddu sono la professionalità, la dedizione e il costante e approfondito aggiornamento nella materia partecipando a congressi Nazionali e Internazionali e svolgendo anche corsi come tutor per aziende leader nel settore.

Per la D.ssa Marceddu la medicina estetica è passione, senza mai dimenticare di essere un medico a 360 gradi, integrando pertanto la medicina estetica con la prevenzione, la cura e il benessere psico fisico. Non ultimo si avvale delle migliori tecnologie per il trattamento di viso e corpo, offrendo una scelta ampia e completa ai pazienti.

Per maggiori informazioni:

Tel. 3400505996

Indirizzo: Via Mercalli 37, Cagliari

Studio dentistico Bussu, Sassari

L’astro nascente dell’estetica dentale ed extraorale. Laureata in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università Europea di Madrid, la Dott.ssa Veronica Bussu ha anche conseguito un master europeo in medicina estetica a Milano.

Faccette dentali, filler labbra, ricostruzioni estetiche dentali, correzione del sorriso gengivale, filler del terzo inferiore del volto: la Dott.ssa Bussu si adopera con attenzione maniacale per portare denti e labbra dei pazienti al massimo del loro potenziale con la minima invasività.

Una delle soddisfazioni più grandi della professione per la Dott.ssa Bussu è aiutare i pazienti a ritrovare la loro bellezza e autostima senza stravolgere la loro fisionomia naturale.

Per maggiori informazioni:

Piazza Antonio Segni 1, Sassari

Tel. 079237082

Studio dermatologico Dott.ssa Valentina Amadu, Sassari

Laureata presso l’Università degli Studi di Sassari e specializzata in Dermatologia e venereologia, esperta in allergologia e medicina estetica. Ha conseguito un Master di secondo livello in Tricologia presso l’Università La Sapienza di Roma. E’ autrice di diverse pubblicazioni scientifiche, spesso rilascia interviste in quotidiani nazionali ed in televisione.

Le sue aree di eccellenza sono il trattamento delle patologie dei capelli e degli annessi cutanei e della pelle, in particolare il trattamento dell’acne e delle sue complicanze. Si occupa inoltre di tutti i trattamenti di medicina estetica (filler, tossina botulinica, impianto dei fili di trazione, fotoringiovanimento con laser co2 frazionato, epilazione laser con alessandrite e ND:Yag).

La missione della dottoressa è esaltare la bellezza naturale dei pazienti senza stravolgerne i lineamenti e le specifiche caratteristiche, anche a costo di dire qualche difficile “No” alla richiesta di un trattamento che potrebbe non risultare idoneo.

Per maggiori informazioni:

tel. 3339717334

via Monte Grappa n.22 Sassari

Clinica Jumeaux, Cagliari

Il Dott. Andrea Corona è il Medico Chirurgo alla guida da oltre 10 anni di Jumeaux, il centro leader per i trattamenti medico-estetici a Cagliari. Insieme al suo staff, riceve ogni giorno 60 pazienti, sia uomini che donne, senza limiti di età, offrendo una cura del corpo e dell’immagine a 360 gradi.

Lo studio propone oltre 100 trattamenti, tra cui dermocosmesi, peeling, biostimolazione, filler, tossina botulinica, radiofrequenza, laser medicali, fotoringiovanimento, laser frazionali non ablativi.

Lo scopo del Dott. Corona è garantire un invecchiamento dignitoso del paziente e preservare un effetto completamente naturale, distogliendosi dai risultati spesso caricaturali della medicina estetica classica, a favore di un risultato armonico.

Il successo della squadra del Dottor Andrea Corona è dovuto all’ampia gamma dei servizi proposti, oltre che alla chiarezza nel descrivere i trattamenti, la professionalità e la massima disponibilità nei confronti del paziente sia prima che dopo trattamento.

Per maggiori informazioni:

Via Nuoro 42, Cagliari.

Tel. 3486903423

Clinica di medicina e chirurgia estetica dr.ssa Manuela Pili, Sassari

Subito dopo la laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Sassari, la Dottoressa Manuela Pili decide di seguire la sua vocazione per la Medicina Estetica, conseguendo un Master presso l’Università di Sassari.

Spinta dal desiderio di contribuire al benessere del paziente, sia psicologico che fisico, la dottoressa Pili mette al centro della propria pratica due pilastri: le tecnologie all’avanguardia e la bellezza naturale.

Tra i trattamenti più richiesti nel moderno studio Pili si contano il filler alle labbra, il rinofiller e la correzione delle occhiaie, hydrafacial, criolipolisi, morpheus per ridare tono e giovinezza al volto, la blefaroplastica e molti altri.

Per maggiori informazioni:

viale Umberto I numero 74/76 Tel. 3345942527

LondeiClinic, Cagliari Dr. Giorgio Londei è il fondatore, direttore sanitario e primo chirurgo di LondeiClinic, un avanzato centro di Chirurgia e Medicina Estetica operante in Veneto e in Sardegna.

Oltre 30 anni di esperienza, migliaia di interventi chirurgici, decine di migliaia di “problemi estetici” di natura dermatologica e chirurgica risolti in maniera ottimale.

La guida solida e sicura del Dr. Giorgio Londei, con la sua doppia specializzazione in Chirurgia Plastica e Dermatologia, garantisce piena efficienza, standard elevati di qualità dei risultati, grande coesione dell’equipe medica e chirurgica.

Costante aggiornamento, staff competente e affiatato e soprattutto l’assoluta centralità del paziente e delle sue necessità sono gli ingredienti dell’eccellenza di LondeiClinic. Nei loro centri, infatti, il paziente non è visto un caso operatorio da eseguire, ma come un uomo o una donna che ha un desiderio di miglioramento estetico che è assolutamente indispensabile soddisfare.

Per maggiori informazioni:

Tel. 348 7478283

Ambulatorio in via Campidano 8, Cagliari

Clinica presso Casa di Cura Sant’Anna in via La Vega 9, 09127 Cagliari

LM Dental Clinic, Cagliari

Cresciuto respirando fin da piccolo l’aria dello Studio Dentistico di famiglia, dopo la laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria si appassiona alla parte chirurgica dell’odontoiatria. Il suo percorso lo porta a seguire formazione e a lavorare come consulente di chirurgia per tutta Italia, collaborando con grandi e piccole realtà in giro per il mondo dal Brasile alla Romania.

LM Dental Clinic ha le sue radici nell’esperienza di 40 anni della sua famiglia, ampliando la gamma dei servizi proposti.

La missione del Dottor Mesina è prendersi cura dei pazienti a tutto campo. Predispone piani di cura altamente personalizzati che partono da una valutazione approfondita delle condizioni cliniche dei pazienti, in particolare per quei pazienti che hanno grosse problematiche a livello osseo per garantire loro un’ottimale riabilitazione estetico-funzionale del sorriso.

“Riteniamo fondamentale garantire un supporto a 360 gradi, sia a livello medico con la prima visita, pre e post intervento e nei controlli di routine, sia a livello amministrativo per rendere le cure accessibili a tutti” spiega il dottor Messina.

Per maggiori informazioni:

Tel. 07015253619 Via Genneruxi, Cagliari

Studio Specialistico Privato Dott. Vito Contreas, Cagliari

il Prof. Vito Contreas, laureato nel 1975, specialista e primario-idoneo in chirurgia generale, nonché specialista in chirurgia plastica. Già titolare di 5 insegnamenti universitari presso le tre Università Romane ed operante in sede privata a Roma e a Cagliari, è particolarmente specializzato nei settori del naso, della mammella e della parete addominale.

Medico chirurgo con tanti anni di esperienza nel campo della chirurgia plastica e chirurgia estetica, ancora oggi continua ad investire tempo e risorse nell’aggiornamento e nel miglioramento professionale.

Qualsiasi sia lo scopo del consulto, una chirurgia del seno, come un lifting del volto o una rinoplastica, il Professor Contreas riceve i pazienti trattenendosi a lungo con loro per discutere sulle problematiche, le aspettative e le realistiche possibilità di correzione chirurgica.

Negli ultimi anni ha approfondito il settore della medicina rigenerativa ed infatti ha dato nome “REVIVE” al suo studio di più recente apertura a Roma nel quartiere Parioli.

Per maggiori informazioni: Tel. 0686205090