I migliori Medici e Chirurghi Estetici della Sicilia per il 2023: la top list delle eccellenze del settore

Gennaio 9, 2023

(Palermo, 9 gennaio 2023) – Palermo, 9 gennaio 2023 – Forse molti non sono a conoscenza del fatto che molti dei migliori professionisti di medicina e chirurgia estetica provengono dalla Sicilia, una regione che rappresenta un vero e proprio laboratorio di innovazione e sperimentazione nel settore. La Sicilia vanta non solo una serie di cliniche di altissimo livello, che offrono trattamenti all’avanguardia, ma anche medici e chirurghi estremamente qualificati, che rappresentano un vero vanto per il nostro paese.

La redazione di Exquisite ha selezionato per voi i 5 migliori medici e chirurghi estetici della Sicilia, professionisti che si sono distinti per la loro eccellenza professionale e il loro impegno nella cura della bellezza e della salute dei loro pazienti.

Questi medici e chirurghi utilizzano metodologie all’avanguardia e hanno conoscenze e tecniche fra le più avanzate, in grado di ottenere risultati straordinari.

Se state cercando un medico o un chirurgo estetico di qualità in Sicilia, questa lista vi offrirà una completa panoramica dei professionisti che potrebbero fare al caso vostro.

Dr. Raul Ranno, Catania

Il Dr. Raul Ranno è specializzato in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica. Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Catania e successivamente si è specializzato in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ed ha proseguito la sua formazione all’estero, conseguendo il Dottorato di Ricerca in Repubblica Ceca. Ha ottenuto il Master in Chirurgia Estetica presso l’Università di San Marino e l’Università “La Sapienza di Roma”, tenendo sempre aggiornate le sue conoscenze frequentando corsi di formazione e perfezionamento.

Grazie alla professionalità acquistata negli anni di formazione, ottiene l’incarico di professore al VI Corso teorico-pratico sulle tecniche di sutura presso l’università “La Sapienza” di Roma.

Attualmente è professore a contratto presso l’Università degli studi di San Marino e l’Università di Perugia ed è autore di numerose pubblicazioni scientifiche nel ramo della Chirurgia Plastica e della Chirurgia Estetica.

Nel suo studio privato a Catania realizza diversi trattamenti estetici con l’obiettivo di migliorare l’aspetto estetico dei pazienti, attraverso la prevenzione e l’eliminazione degli inestetismi causati dall’avanzare dell’età o da uno stile di vita irregolare.

Fra le terapie e i trattamenti proposti dal centro del Dr. Raul Ranno troviamo diversi interventi per il rimodellamento del corpo a fini estetici tra cui: interventi di mastoplastica additiva, blefaroplastica, lifting viso e collo e liposuzione, oltre che numerosi interventi chirurgici per contrastare le patologie di mani e piedi.

Per maggiori informazioni:

www.raulranno.com

Tel. 333 840 2472

Largo Bordighera 49, Catania

Studio Medico Picarella, Messina

Il dottor Giuseppe Picarella è un chirurgo estetico con trent’anni di esperienza nella chirurgia plastica. Ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Messina nel 1988, e successivamente si è specializzato in chirurgia generale presso lo stesso ateneo.

All’inizio della sua carriera, ha avuto l’opportunità di formarsi sotto la guida del professore Italo Garigale di Catania, e in seguito ha completato la sua specializzazione con alcuni dei più noti chirurghi estetici del mondo, come i professori Fournier, Illout, Fischer, Pitanguy e Juri.

Attualmente, il dottor Picarella è titolare di due studi, uno a Milano e uno a Messina, e fa parte della Società Italiana di Chirurgia Plastica e della Società Europea di Chirurgia Estetica.

Per mantenere aggiornate le proprie conoscenze e confrontarsi con colleghi di caratura globale, Giuseppe Picarella partecipa a congressi, convegni, seminari e meeting – sia nazionali che internazionali – anche in qualità di relatore.

Il dottor Picarella si avvale di tecnologie all’avanguardia e utilizza le tecniche più innovative per i suoi trattamenti. Si distingue per la cortesia, la professionalità, la serietà, la sua capacità di essere sempre al passo con le nuove tecnologie e di essere un leader nell’impiego delle tecnologie laser.

Per maggiori informazioni:

Tel. 090 693590

Via Santa Cecilia n. 98, is. 115, 98123 Messina

Progresso Medico, Palermo

Il Dott. Alessandro Masellis si è laureato in Medicina e Chirurgia a Palermo nel 2002 e si è specializzato Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica a “Roma Tor Vergata” nel 2007.

Attualmente lavora come dirigente medico di I livello presso l’UO di Chirurgia Plastica e Terapia delle ustioni dell’ARNAS Ospedale Civico di Palermo, dove si occupa di tutta la chirurgia ricostruttiva, chirurgia della mano, chirurgia oncologica, chirurgia delle malformazioni pediatriche e terapia delle ustioni.

Svolge la propria attività privata e gli interventi di Chirurgia Estetica presso il Centro di Day Surgery “Progresso Medico” di cui è socio fondatore. Nell’ambito della Chirurgia Estetica ha conseguito riconoscimenti di eccellenza nell’ambito delle mastoplastiche estetiche e della chirurgia del volto e della rinoplastica.

Il Dott. Masellis ha conseguito master in Videodermoscopia e prevenzione del Melanoma e in Chirurgia Laser Dermatologia e trattamenti Laser in medicina estetica.

È Vice Direttore dell’Euro Mediterranean Council for Burns and Fire Disasters, dove è anche Editor della rivista scientifica Annals of Burns and Fire Disasters. Inoltre, è docente in corsi internazionali di Terapia delle Ustioni, principalmente in paesi in via di sviluppo.

È socio della (SICPRE) Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica e della (SIUST) Società Italiana delle Ustioni, e docente presso il Consorzio UniSom per corsi Master sulle Emergenze sanitarie.

Si distingue per la sua attività nel campo della Medicina Umanitaria tramite missioni dell’IAHM (International Association for Humanitarian Medicine) e dell’ “Oltre Possibile – Onlus di cui è socio.

Per maggiori informazioni:

Tel. 091 986 8318

Via Filippo Brunelleschi 15, Palermo

A.O.U. Policlinico “G.Martino”, Messina

Il Prof. Francesco Stagno d’Alcontres ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia con lode e successivamente si è specializzato in chirurgia generale e chirurgia plastica, anch’esse entrambe con lode.

È stato ricercatore, titolare di insegnamento e professore presso diverse università italiane, e ha ricoperto dal 2018 il ruolo di direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica dell’Università di Messina.

È esperto di lifting facciale, blefaroplastica, rinoplastica, otoplastica, chirurgia della mammella, chirurgia estetica del tronco e dell’addome, chirurgia estetica degli arti e dell’addome nche postbariatrica, oltre che di modellamento corporeo e di chirurgia oncoplastica, post traumatica e malformativa.

Dal 2022/2023 è presidente della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva, Rigenerativa ed Estetica e membro di importanti società scientifiche internazionali come l’American Society of Plastic Surgery e l’International Society of Aesthetic Plastic Surgery.

Attualmente lavora presso l’A.O.U. Policlinico “G.Martino” di Messina.

Per maggiori informazioni:

Tel. 090-6409578

Via Consolare Valeria,1; Gazzi, Messina

Studio Giovanni Zabbia, Palermo

Il Dott. Zabbia ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Palermo nel luglio 2005 con lode, menzione e premio Maurizio Ascoli. Ha poi ottenuto la specializzazione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica presso lo stesso ateneo, con lode.

Ha conseguito un master di secondo livello in Chirurgia Ricostruttiva della Mammella presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, e un dottorato di ricerca in Biotecnologie Chirurgiche e Medicina Rigenerativa nell’Insufficienza d’Organo presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo.

Relatore in numerosi congressi nazionali e internazionali e autore di numerose pubblicazioni scientifiche.

Attualmente è dirigente medico presso l’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica del Policlinico Universitario P. Giaccone di Palermo, dove svolge prevalentemente attività di microchirurgia ricostruttiva post oncologica, interventi di riconversione chirurgica del sesso e femminilizzazione facciale.

Svolge attività privata in regime di extramoenia presso strutture esterne. E’ uno dei maggiori esperti in lifting facciale, rinoplastica e mastoplastica.