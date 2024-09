I robot collaborativi (Cobot) della serie D-Bot di Delta premiati con il “Red Dot: Best of the Best” Design Award 2024

17 Settembre 2024

Design all’avanguardia che mette in primo piano sicurezza, efficienza e praticità

AMSTERDAM, 17 settembre 2024 /PRNewswire/ — Delta, leader mondiale nella gestione dell’energia e fornitore di soluzioni smart&green basate su IoT, ha annunciato oggi che i suoi Robot Collaborativi (Cobot) della serie D-Bot sono stati premiati con il prestigioso “Red Dot: Best of the Best” 2024 per il design e la creatività all’avanguardia. Il premio “Best of the Best”, il riconoscimento più alto nella categoria “Red Dot Award: Design Concept”, testimonia le straordinarie capacità di Delta nella progettazione e sviluppo di soluzioni di produzione intelligenti di ultima generazione.

Michael Mayer-Rosa, Senior Director dell’ Industrial Automation Business Group di Delta Electronics EMEA, ha dichiarato: “Delta è fortemente impegnata nell’innovazione, investendo costantemente oltre l’8% dei suoi ricavi in R&S, e il design è un elemento chiave della nostra strategia di innovazione. Inoltre, questo premio rafforza la nostra consapevolezza riguardo all’eccellenza del design dei nostri cobot. Il segmento dei cobot è uno dei settori in più rapida crescita nella tecnologia dell’automazione*, e Delta mira a soddisfare questa domanda con la serie D-Bot. Con un design che vanta sicurezza, efficienza e praticità ai vertici del settore, siamo convinti che i cobot D-Bot di Delta soddisferanno le sofisticate esigenze dei nostri clienti in un’ampia gamma di applicazioni.”

I Robot Collaborativi della serie D-Bot sono stati presentati al pubblico per la prima volta alla Hannover Messe 2024. La serie comprende sei modelli altamente flessibili di robot industriali collaborativi, ciascuno con sei assi, carichi utili fino a 30 kg e range fino a 1.800 mm, oltre alla compatibilità con EtherCAT, Modbus e CODESYS.

Sicurezza come priorità assoluta

Dato che i cobot sono progettati per interagire con le persone negli ambienti di lavoro, la sicurezza svolge un ruolo molto importante nello sviluppo del prodotto. L’innovativa “Reflex Safety” riconosce il contatto alla velocità della luce e inverte immediatamente il movimento per prevenire incidenti e proteggere sia il personale che le attrezzature. L’integrazione di sensori di alta gamma e il rilevamento delle collisioni (one-finger tap) massimizzano la sicurezza.

Grazie al grado di protezione IP66, si riduce al minimo la possibilità di contaminazione all’interno del cobot, mentre l’esterno può essere facilmente pulito.

La serie D-Bot di Delta è progettata per una rapida implementazione in un’ampia varietà di ambienti. I robot collaborativi di Delta sono progettati per molteplici compiti, come l’assemblaggio di componenti complessi, la movimentazione di materiali o la pallettizzazione di carichi pesanti: i D-Bot eccellono in tutti i settori.

Il Red Dot Award è un premio internazionale assegnato per la prima volta nel 1954. Ogni anno, una giuria di esperti designer di prodotto valuta un’ampia gamma di modelli in base alla loro filosofia del design. La giuria premia i prodotti innovativi con il famoso sigillo “Red Dot”. La cerimonia di premiazione si terrà il 10 ottobre 2024 a Singapore. Successivamente, verrà realizzata una mostra dei vincitori presso il Red Dot Design Museum di Singapore.

Note:

(*) Le previsioni degli analisti di mercato di Interact Analysis suggeriscono che la domanda globale di cobot raggiungerà un tasso di crescita annuo di circa il 20% fino al 2032. Link: https://interactanalysis.com/new-application-scenarios-key-to-collaborative-robot-market-success/

Informazioni su Delta

Delta, fondata nel 1971 e quotata in borsa a Taiwan (codice: 2308), è un’azienda leader a livello mondiale nel settore degli alimentatori switching e dei prodotti per la gestione termica, con una vasta gamma di sistemi e soluzioni smart per il risparmio energetico in ambito di automazione industriale, building automation, telecomunicazioni, infrastrutture per data center, ricarica di veicoli elettrici, energie rinnovabili, immagazzinamento di energia e display, con l’obiettivo di promuovere città sostenibili e produzioni efficienti. In qualità di azienda di livello mondiale guidata dalla sua missione: “Fornire soluzioni innovative, ecologiche ed efficienti dal punto di vista energetico per un domani migliore”, Delta sfrutta la sua grande competenza nell’elettronica di potenza e il suo modello di business che integra i principi ESG (Environmental, Social, Governance) per affrontare le principali questioni ambientali, come il cambiamento climatico. Delta serve i clienti attraverso i suoi uffici commerciali, i centri di ricerca e sviluppo e gli stabilimenti di produzione distribuiti in quasi 200 località presenti in 5 continenti.

Nel corso della sua storia, Delta ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti a livello mondiale per i suoi successi di business, le sue tecnologie innovative e la sua dedizione ai temi ambientali. A partire dal 2011, Delta è stata inserita per 13 anni consecutivi nel DJSI World Index del Dow Jones Sustainability™ Indices. Nel 2020, 2022 e 2023, Delta è stata inoltre premiata da CDP con una doppia A List per il suo contributo significativo ai temi del cambiamento climatico e della sicurezza idrica, e nominata Supplier Engagement Leader per il suo continuo sviluppo di una catena del valore sostenibile per 6 anni consecutivi.

Per ulteriori informazioni su Delta, invitiamo a visitare il sito Web: www.delta-emea.com

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2506547/Delta_Electronics.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1825102/Delta_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/i-robot-collaborativi-cobot-della-serie-d-bot-di-delta-premiati-con-il-red-dot-best-of-the-best-design-award-2024-302249448.html