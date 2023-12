I siti web più amati dagli italiani

Dicembre 22, 2023

(Adnkronos) – Roma, 22/12/2023 – L’avvento del nuovo millennio ha mutato, radicalmente, la vita di ogni singolo soggetto grazie, in primis, al progresso tecnologico avvenuto nel corso degli ultimi vent’anni. Un ruolo fondamentale l’ha svolto internet, diventato fruibile su larga scala, indispensabile e fondamentale per la quotidianità di ogni singolo soggetto in ogni angolo del mondo.

Anche gli italiani, popolo storicamente poco avvezzo al cambiamento, hanno compreso l’importanza della grande rete telematica. E oggi, dopo una immotivata diffidenza iniziale, sono diventati tra i maggiori fruitori dell’intero Vecchio Continente. In altre parole, da oltre un lustro a questa parte, è sbocciato l’amore tra gli italiani e internet. Vediamo, nel prosieguo dell’articolo, quali sono i siti maggiormente amati dai cittadini del Belpaese.

Al primo posto troviamo i siti legati all’informazione, che hanno cresciuto esponenzialmente il loro appeal negli ultimi dieci anni. Sono lontani, per fortuna, i tempi in cui i siti fake riuscivano a elargire informazioni fasulle ad ignari cittadini. Nel terzo decennio del nuovo millennio, gli italiani navigano sul web alla ricerca di informazioni veritiere, affidandosi a testate prestigiose ed autorevoli.

Il successo dei portali d’informazione, d’altro canto, era abbastanza scontato. Basti pensare ai grandi ascolti che incassavano i telegiornali nazionali sino all’avvento della grande rete telematica: decine di milioni di telespettatori attingevano ad essi per reperire le notizie relative a quanto accaduto nel nostro paese e nel resto del mondo. Oggi, grazie al web, è possibile restare informati in “real time” su quanto accade nel nostro paese, senza dover attendere il fatidico “Tg delle ore 20”.

Il successo dell’informazione è stato travolgente soprattutto in ambito sportivo, con la nascita di decine di migliaia di siti dedicati a tale tematica. A far la parte del leone, per quanto ovvio, sono i portali dedicati al mondo del calcio, lo sport nazionale italiano che unisce e divide decine di milioni di italiani lungo tutto lo Stivale. L’informazione sportiva, oltretutto, si è letteralmente evoluta grazie al web.

Se un tempo, infatti, era piuttosto marginale e superflua, Internet ha consentito agli appassionati di qualunque sport di poter approfondire dinamiche tecniche o tattiche del loro sport. Questo aspetto, oltretutto, riguarda in modo significativo gli sport minori, che godono di una minore considerazione “mainstream” rispetto al calcio: grazie al web, gli amanti di qualunque sport possono approfondire qualsivoglia aspetto.

La grande rete telematica, però, si è dimostrata un grande volano anche per migliorare la propria sfera personale. Basti pensare, ad esempio, al grande successo riscosso dai siti legati al benessere, spesso assai utili per riuscire a vivere una quotidianità migliore e più serena, o al boom dei siti legati al mondo dell’amore. D’altro canto, gli italiani sono un popolo estremamente romantico: il successo di questi portali, quindi, pareva abbastanza scontato.

Certo, nessuno si sarebbe immaginato che portali come questo in cui una donna cerca uomo a Roma o in qualsiasi altra città della nostra splendida nazione, riuscissero ad ottenere il successo che hanno riscontrato negli ultimi vent’anni. Eppure, ad oggi, si stima che almeno il 25% delle coppie sia nato grazie ad una prima conoscenza avvenuta in rete.

Ed il dato, oltretutto, risulterebbe sottostimato. Non sono pochi, infatti, quei soggetti che non dichiarano apertamente di aver conosciuto il proprio partner tramite il web, per motivi che oggettivamente, ormai giunti nel terzo decennio del nuovo millennio, secondo alcuni risultano difficile da comprendere.

Anzi, la grande rete telematica consente di poter conoscere i tratti caratteriali di una persona durante l’interazione scritta, instaurare un dialogo, poi, anche video e comprendere, quindi, se potrebbe fare al caso nostro. L’incontro dal vivo, per quanto ovvio, stabilisce poi se Cupido ha fatto scoccare la scintilla anche nella vita reale.

Per informazioni:

I siti web progettati da New Web Store LTD sono una combinazione di architettura informativa ben ponderata e design moderno oltre a un codice ben ottimizzato. Siamo ben orientati nel campo delle tecnologie Internet e siamo specializzati nel web design, nel marketing online e nella pubblicità.

Contatti:

tel: +359 893 704 500

e-mail: mr@newwebstore.net