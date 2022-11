I trucchi per riconoscere un diamante da uno zircone

Novembre 3, 2022

(Adnkronos) – Milano, 3 Novembre 2022. Riconoscere un diamante vero e distinguerlo da uno zircone è importante, soprattutto nel momento in cui si decide di acquistare un gioiello usato e non è possibile accertarne l’autenticità perché sprovvisto di certificazione. Distinguere un diamante da uno zircone in realtà può rivelarsi utile anche qualora si avessero dei preziosi in casa e si fosse incerti in merito al loro effettivo valore. Naturalmente, quando si tratta di un diamante valutazione e certificato rimangono fondamentali ma capire come distinguerlo da uno zircone può comunque essere importante.

Vediamo dunque insieme alcuni trucchi da sperimentare per riuscire a riconoscere un diamante e capire se si tratta di una pietra vera oppure di uno zircone privo di valore.

# Il trucco della lente d’ingrandimento

Un primo trucco davvero molto semplice per riconoscere uno zircone e dunque capire se quello che si ha davanti sia un diamante falso è quello della lente d’ingrandimento. Questa è l’unica cosa che occorre. Non bisogna fare altro che osservare il presunto diamante e controllarne con cura la superficie. Se dovesse essere presente qualche graffio, con ogni probabilità di tratta di uno zircone e dunque di un falso. Bisogna infatti ricordare che una delle caratteristiche tipiche del diamante è la durezza, che lo rende praticamente impossibile da scalfire. Osservando un diamante con la lente d’ingrandimento, non si dovrebbero mai vedere graffi o bordi levigati e questo è un indizio più che sufficiente per riconoscere uno zircone.

# Il trucco del puntino sul foglio di carta

Un altro trucco molto interessante seppur leggermente più elaborato è quello del puntino ed occorrono un foglio di carta ed una penna. Non bisogna fare altro che disegnare un piccolo puntino sul foglio bianco, dunque posizionarvi sopra la pietra, con la tavola rivolta verso il basso e cercando di lasciare il puntino al centro. Fatto ciò, non rimane che osservare. Se si tratta di uno zircone infatti si riesce a vedere con chiarezza il riflesso circolare del punto. Se al contrario la pietra è un diamante vero, il riflesso diventa quasi impercettibile e non si riesce a distinguere con altrettanta facilità.

# Il trucco della bilancia

Un ultimo trucco che permette di riconoscere un diamante e distinguerlo da uno zircone è quello che si basa sul peso della pietra. È infatti risaputo che gli zirconi abbiano un peso superiore rispetto ai diamanti veri. Di questi ultimi, sappiamo che se il diametro è di 6,4 mm il peso è di 1 carato. Nel caso degli zirconi invece, una pietra di identiche dimensioni pesa 1,70 carati. Utilizzando dunque una bilancia di precisione è possibile ipotizzare l’autenticità di un diamante tenendo conto di quello che dovrebbe essere il suo peso effettivo. Online non è difficile trovare tabelle che rapportano le dimensioni al numero dei carati.

Quelli che abbiamo appena visto sono metodi che possiamo considerare piuttosto rudimentali, ma per avere la certezza che il proprio diamante sia autentico conviene farlo valutare da professionisti esperti, che prendono in esame molti più fattori ed eseguono esami precisi ed accurati.

