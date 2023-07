I vantaggi che i video data driven forniscono alle aziende secondo Babelee

Luglio 26, 2023

(Adnkronos) – I benefici dei video data driven per le aziende e alcune caratteristiche che dovrebbe avere una piattaforma di creazione video efficace spiegati ai nostri microfoni da Francesco Compiani di Babelee.

Roma, 26 luglio 2023.La disponibilità e il consumo di video online sta crescendo esponenzialmente negli ultimi anni e così anche il desiderio e la necessità delle aziende di produrre comunicazioni sempre più personalizzate. «Il video personalizzato si inserisce in questo contesto e permette di generare e produrre video che hanno proprio la caratteristica di basarsi sui dati dei clienti». Queste le parole di Francesco Compiani, product manager di Babelee, intervistato durante il Netcomm Forum 2023.

I VIDEO DATA DRIVEN E I VANTAGGI CHE POSSONO APPORTARE ALLE AZIENDE

«Stiamo assistendo da qualche anno a dei trend – ha affermato Francesco Compiani –. Da un lato, la crescita a doppia cifra di fruizione di contenuti online in formato video da parte degli utenti e, dall’altra parte, l’esigenza da parte delle aziende di costruire, generare, orchestrare delle comunicazioni che siano davvero personalizzate e basate sugli interessi, sul comportamento dei loro clienti».

Molte industrie decidono infatti di sostituire comunicazioni di tipo tradizionali con il video personalizzato, visto come un oggetto di comunicazione per rafforzare la relazione tra brand e cliente.

In questo senso i video data driven possono apportare vantaggi alle aziende, generando «delle comunicazioni che, da un lato, hanno la potenza e l’efficacia del formato video e, dall’altra parte, la caratteristica di essere personalizzabili».

«Questo permette di rendere più efficaci tutti i touch point del customer journey», tipicamente gestiti con comunicazioni digitali o tradizionali, che saranno quindi valorizzati e che, di conseguenza, porteranno alla creazione di comunicazioni «in grado di creare relazioni stabili e durature con i propri clienti».

QUALI SONO I VANTAGGI CHE OFFRE BABELEE?

Ecco perché può rivelarsi utile affidarsi a una piattaforma specializzata nella creazione di video data driven, come Babelee.

Secondo Francesco Compiani, uno dei vantaggi offerti da Babelee alle aziende è, per esempio,

«poter costruire e generare dei video basati sui dati di personalizzazione di ogni singolo cliente che il video raggiunge […] grazie alla presenza all’interno della piattaforma di centinaia e centinaia di template che possono essere personalizzati sia negli asset e nei livelli di comunicazione che anche con le integrazioni di database o di base dati che permettono poi la generazione del video personalizzato, oppure caricando dei girati […] penso per esempio a un’agenzia web o a un’agenzia di comunicazione che crea un video per uno spot pubblicitario».

Altra vantaggiosa caratteristica di Babelee è la possibilità di generare video che non sono solo personalizzati, ma hanno anche elementi di interattività.

Babelee è, inoltre, «molto semplice da integrare con la mappa applicativa del cliente, del brand […] un valore per il brand stesso, ma un valore anche per le agenzie», perché «il video personalizzato di Babelee diventa parte della mappa applicativa dell’ecosistema software e applicativo dell’azienda».

CREAZIONE DI VIDEO DATA DRIVEN: ALCUNI CONSIGLI PER UNA PIATTAFORMA EFFICACE

Caratteristica fondamentale che oggi deve avere una piattaforma per la creazione di video data driven è, comunque, la semplicità d’uso. Questo per due motivi:

«se ci riferiamo a un mercato, penso per esempio al mercato delle agenzie, […] in piattaforma il creativo o il video maker o il video strategist può facilmente utilizzare quei contenuti in maniera molto facile, molto snella e unirli ai dati di personalizzazione»;

allo stesso modo, anche i freelance devono poter usare in maniera facile la piattaforma.

«Quindi, dev’essere accessibile anche a chi non ha – magari perché utilizza i template già presenti in piattaforma – particolari skill e, in questo caso, la semplicità d’uso, l’intuitività dell’interfaccia è un asset dal nostro punto di vista molto importante.»

