IBAN nelle partecipazioni di nozze: sì o no?

Ottobre 31, 2022

(Milano, 31 ottobre 2022) – ● Secondo il Libro Bianco del Matrimonio, pubblicato da Matrimonio.com in collaborazione con Google ed ESADE Business School, l’87% degli sposi riceve denaro come regalo di nozze (attraverso busta o bonifico bancario).

● Il 48% delle coppie utilizza i regali di nozze per coprire le spese del matrimonio.

● Il 54% degli sposi della community di Matrimonio.com non riporta l’IBAN all’interno della partecipazione perché, nella maggior parte dei casi, lo considera poco elegante. Un biglietto personalizzato che accompagni la partecipazione può essere una buona alternativa per segnalarlo.

Milano, 31 ottobre 2022 – Secondo il bon ton, inserire l’IBAN all’interno delle partecipazioni sarebbe una scelta poco elegante. Bisogna considerare, però, che le coppie di oggi molto spesso arrivano all’altare con una convivenza già avviata alle spalle e che ricevere denaro per le loro nozze potrebbe rappresentare un regalo utile e gradito. Questo importo, infatti, secondo un sondaggio lanciato da Matrimonio.com a coppie di sposi con data di nozze 2021 e che ha avuto più di 3500 risposte, nel 48% dei casi aiuta la coppia a coprire le spese delle nozze, in altri casi contribuisce all’organizzazione della luna di miele. Cosa ne pensano, in dettaglio, i diretti interessati? Lo scopriamo insieme a Matrimonio.com, portale di riferimento del settore nuziale e parte del gruppo The Knot Worldwide.

Il regalo di nozze più gettonato

Secondo il Libro Bianco del Matrimonio, pubblicato da Matrimonio.com in collaborazione con Google ed ESADE Business School, l’87% degli sposi riceve denaro come regalo di nozze, che sia attraverso la famosa busta (57%) o bonifico bancario (30%). Questo regalo rimane quindi il più apprezzato dalle coppie che, come anticipato, aiuta loro a coprire le spese del matrimonio. Entrando nel dettaglio, secondo quanto riporta Matrimonio.com, le coppie si aspettano di ricevere tra i 100€ e i 150€ (32.6%), il 26.8% dichiara che vorrebbe ricevere tra i 151€ e i 200€, mentre al 17.1% di loro piacerebbe ricevere la cifra che faccia sentire più a loro agio gli invitati. In caso di un invito a nozze, ecco un pratico test per calcolare rapidamente la cifra ideale da regalare agli sposi.

IBAN sì o no? La parola alla community di Matrimonio.com

Le coppie che preferiscono ricevere denaro come regalo di nozze si troveranno davanti al classico dilemma: inserire o no l’IBAN all’interno delle partecipazioni? Poco più della maggioranza deglisposi della community di Matrimonio.com(54%) dichiara di non inserirlo. Perché? Per Cristina e Souad, entrambe spose di giugno 2023 in Sicilia, si tratta di un gesto “poco elegante” e che non le trova d’accordo con il partner e, per questo, eviteranno di riportarlo. Il 46% delle coppie, invece, lo ritiene un gesto comodo ed utile, sia per gli invitati che per gli sposi stessi. Marina, sposa 2023 afferma “Sono assolutamente favorevole, mettere l’IBAN nella partecipazione può facilitare l’invitato nella scelta del regalo, evitare agli sposi di ricevere troppi soldi durante la giornata e scegliere il regalo che preferiscono evitando buoni o liste nozze”.

3 idee per comunicare l’IBAN agli invitati

In fin dei conti, optare per una soluzione che risulti più comoda e utile non è un crimine quindi, se la coppia decide di comunicare l’IBAN ai propri invitati, ecco qualche alternativa elegante per farlo.

1. Bigliettino a parte

Un buon escamotage può essere quello di riportare l’informazione relativa all’IBAN in un bigliettino a parte, che accompagni la partecipazione stessa. In questo modo non si troverà in primo piano e rimarrà “nascosto” a prima vista, rappresentando un giusto compromesso. Inoltre, per evitare un risultato di cattivo gusto, si può ricorrere a grafiche e frasi ben pensate e divertenti.

2. Wedding site

All’interno del sito web di matrimonio, oltre a fornire informazioni utili sul big day, dare modo agli ospiti di confermare la presenza ed indicare eventuali intolleranze (e molto altro), si può dedicare uno spazio al regalo di nozze e al famigerato IBAN. Le coppie che non gradiscono riportare direttamente l’IBAN all’interno delle partecipazioni potranno invitare gli ospiti a collegarsi al loro sito per avere tutte le informazioni utili.

3. Passaparola

La coppia può chiamare in aiuto un amico/parente (può essere un testimone, una damigella, miglior/e amico/a etc.) che si prenda l’incarico di comunicare l’IBAN agli invitati. Si tratta chissà di un’opzione meno agevole ma che verrebbe incontro a coloro che proprio non gradiscono segnalarlo.

Ad ogni modo è fondamentale sottolineare che per gli amici e i familiari è importante fare un regalo ai futuri sposi pertanto, complice il rapporto di confidenza e vicinanza che li unisce, non sarà di certo un problema per loro ricevere un IBAN che gli permetterà di far sentire la propria vicinanza e contribuire alla buona riuscita del grande giorno.

Riguardo Matrimonio.com

Matrimonio.com è un portale parte del gruppo di riferimento del settore nuziale, The Knot Worldwide, pensato per aiutare gli sposi a organizzare il giorno più felice della loro vita. Grazie alla sua presenza internazionale ha creato la community nuziale e il mercato virtuale di nozze su Internet più grandi a livello mondiale. Dispone di un database con oltre 700.000 professionisti del settore nuziale e offre alle coppie strumenti per preparare la lista di invitati, gestire il budget, trovare fornitori, etc.

The Knot Worldwide opera in 16 paesi tramite diversi domini come Bodas.net, WeddingWire.com, TheKnot.com, Matrimonio.com, Mariages.net, Casamentos.pt, Bodas.com.mx, Casamentos.com.br, Matrimonio.com.co, Matrimonios.cl, Casamientos.com.ar, Matrimonio.com.pe, Hitched.co.uk, Hitched.ie, Casamiento.com.uy, WeddingWire.ca e WeddingWire.in.

