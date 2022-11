ICCPP, leader nella tecnologia di atomizzazione elettronica, lancia il suo prodotto HNB alla Fiera di Padova

Novembre 30, 2022

La gamma di prodotti innovativi HNB attira molta attenzione da tutto il mondo

SHENZHEN, Cina, 30 novembre 2022 /PRNewswire/– Il 26 e 27 novembre scorsi, presso il centro espositivo Fiera di Padova si è svolta la sesta edizione di Vaping Expo. Il Gruppo ICCPP, con sede a Shenzhen, una delle aziende più all’avanguardia nel campo dell’atomizzazione elettronica, ha partecipato all’esposizione con una serie di nuovi prodotti di alto livello, precisi e avanzati.

Durante l’esposizione, il Gruppo ICCPP ha presentato il suo primo prodotto proprietario heat-not-burn (HNB), ZELES Z2. Secondo il personale addetto allo stand presso l’evento, ICCPP è impegnata nella ricerca HNB da cinque anni e ha istituito un team di ricerca e sviluppo guidato da tecnici e ingegneri, la maggior parte dei quali sono stati reclutati tramite Shenzhen Peacock Elite, un programma gestito dal governo che offre incentivi finanziari ai laureati in scienze naturali che hanno conseguito risultati accademici eccellenti. Inoltre, ICCPP ha anche coinvolto un gruppo di dottori di ricerca dalle altissime prestazioni e ha investito in una notevole quantità di apparecchiature sofisticate, con la missione di costruire il laboratorio più avanzato del settore. Quest’ultimo, denominato “Everest Lab”, rappresenta lo standard più elevato del settore, sorprendentemente difficile da superare per qualsiasi concorrente.

Oltre a diversi produttori privati cinesi, anche China National Tobacco Guangdong Industrial Co., Ltd ha presentato una serie di prodotti HNB, tra cui il suo marchio principale della serie MU+, che ha attirato attenzione e commenti positivi da consumatori di tutto il mondo per il design rispettoso dell’ambiente, il controllo intelligente della temperatura e gli aromi diversificati.

L’attuazione delle politiche di regolamentazione che si sono succedute quest’anno in tutto il campo dell’atomizzazione elettronica ha messo ordine in questo settore caotico. Questa nuova fase di sviluppo dovrebbe aprire maggiori opportunità ai leader del settore.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1956201/ZELES_and_MU__in_Padova_Expo.jpg

