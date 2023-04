iDaminelli, Atelier Tende Bergamo: “Domotica e schermature solari, la nuova frontiera dell’open air living”

Aprile 12, 2023

(Adnkronos) – Tende da sole e pergole automatizzate, aumenta il comfort abitativo ed il valore dell’immobile in un’ottica di design sostenibile

Stezzano (Bg), 12 aprile 2023. La schermatura solare è da sempre uno dei punti forza del comfort abitativo. L’architettura sostenibile si lega alla domotica nella ricerca dei progettisti che disegnano nuovi spazi e, grazie a pergole e tende da sole di ultima generazione, si fa largo un rinnovato lifestyle basato sul benessere e su suggestioni visuali derivanti dalla creatività progettuale più performante.

“Indoor e outdoor possono oggi dialogare, generando inedite connessioni abitative tra ambienti interni ed esterni, in perfetto equilibrio tra natura, design e tecnologia”, afferma Gaudenzio Daminelli, CEO e Founder dell’azienda iDaminelli di Bergamo. “Grazie alla domotica i sistemi di schermatura solare si sono evoluti, diventando completamente automatizzati e gestibili da remoto con un semplice click, permettendo di vivere en plein air 365 giorni all’anno. Grazie ad un sistema di lamelle frangisole orientabili è infatti possibile: arieggiare l’ambiente e regolare la luce solare d’estate, potendo godere del proprio giardino o terrazzo anche nelle giornate più roventi; ripararsi in caso di pioggia o neve chiudendo completamente le lamelle, in questo modo l’acqua piovana defluisce a terra grazie ad un apposito sistema di drenaggio. Non solo, è anche possibile chiudere lateralmente queste strutture installando vetrate antivento e/o tende a caduta oscuranti”.

Dal 1982, qualità, esclusività, estetica, tecnologia e comfort sono le parole chiave della filosofia dell’Atelier iDaminelli di Bergamo. Un’azienda storica, spiccatamente dinamica e propositiva in termini di soluzioni e personalizzazioni che, grazie al know-how nel settore costantemente aggiornato e all’attenzione verso le esigenze di ciascun cliente, garantisce la realizzazione di strutture domotizzate dalla forte identità e durabilità, con competenze avanzate per gestire anche progetti speciali, dalle dimensioni delle strutture alle finiture, dalla scelta degli accessori agli automatismi.

“Ogni nostro progetto si differenzia per lo studio maniacale dei dettagli che ci porta ad una rigorosa selezione dei prodotti delle migliori aziende presenti sul mercato”, spiega Paolo Daminelli, Co-Manager associated. “Con i sistemi di controllo da remoto applicati alle schermature solari, quali: tende da sole, a caduta o a braccio, tende a rullo, vele da sole, pergole inclinate e pergole bioclimatiche, sia addossate che autoportanti, è oggi possibile abbattere i confini tra interni ed esterno, ottimizzando e trasformando gli ambienti in accoglienti living open air, dove vivere lo spazio indoor in perfetta sintonia con l’ambiente circostante, ampliando i punti di vista per esperienze multisensoriali immersive in contatto con la natura”.

Grazie a prodotti di elevata qualità e alla professionalità del team interno di progettisti ed installatori, l’azienda bergamasca è in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti, garantendo lavori sartoriali e a regola d’arte, per estetica, efficacia, efficienza ed adattabilità ad ogni contesto architettonico.

“Affianchiamo i nostri clienti sia nella fase di consulenza progettuale che nel post vendita, il sopralluogo è indispensabile per le rilevazioni che ci consentono di valutare il miglior prodotto da installare nella casa o nell’attività commerciale, garantendone massima funzionalità, sicurezza e prestazioni elevate”, aggiunge Daminelli. “Il nostro personale è qualificato per la posa in opera di tutti i nostri prodotti, oltreché dell’assistenza post vendita per garantirne un corretto funzionamento nel tempo. Le schermatura solari costituiscono un valido strumento di riqualificazione edilizia che dà inoltre accesso all’Ecobonus potendo così usufruire della detrazione fiscale del 50%”.

