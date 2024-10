idealo punta sulla SEO data driven: Fattoretto Agency al fianco del comparatore internazionale

25 Ottobre 2024

(Adnkronos) – Milano, 25 ottobre 2024. Fattoretto Agency, affermata realtà attiva nel panorama della consulenza SEO data driven, annuncia con piacere la nuova collaborazione con idealo, noto comparatore di prezzi internazionale, con un totale di oltre 350 milioni di offerte da circa 50.000 store online.

Tale partnership costituisce l’inizio di un percorso strategico volto a consolidare ulteriormente la presenza di idealo nel mercato digitale italiano, facendo leva sulle tecnologie avanzate e il know-how dell’agenzia guidata da Massimo Fattoretto.

Fondata a Berlino nel 2000, idealo ha conosciuto una crescita costante, confermandosi come leader del settore grazie alla trasparenza e alla qualità del servizio offerto. Oggi parte del gruppo editoriale Axel Springer SE, l’azienda opera in sei Paesi europei, tra cui Germania, Austria, Regno Unito, Francia, Italia e Spagna, continuando a ricevere riconoscimenti per la sua affidabilità e per l’efficacia della piattaforma.

Nel corso degli anni, idealo ha mantenuto uno stretto legame con il suo pubblico, proponendosi non solo come un semplice comparatore, ma anche come un partner affidabile e imparziale nello shopping online. La piattaforma, infatti, offre test sui prodotti, recensioni di esperti e filtri di ricerca avanzati, che aiutano l’utente a scegliere in modo consapevole.

Con più di 24 anni di attività e numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui il marchio di “comparatore certificato” dall’ente TÜV Saarland, idealo ha conquistato la fiducia di milioni di utenti. Il merito? È di un approccio trasparente e obiettivo che lo distingue da altri comparatori.

L’azienda, infatti, s’impegna quotidianamente per mostrare il miglior prezzo in prima posizione, aggiornando le offerte dei negozi partner ogni ora e garantendo che le proposte siano sempre attuali e accessibili.

La scelta di Fattoretto Agencycome partner per la gestione delle attività SEO si inserisce in un contesto di crescita continua per idealo. L’agenzia guidata da Massimo Fattoretto, grazie all’utilizzo di strumenti tecnologicamente avanzati come il software proprietario FattoBoost, è pronta a supportare il comparatore internazionale con un approccio su misura e basato sui dati.

FattoBoost, integrando le API di Google Search Console, DataforSEO e Semrush, permette di fornire dati precisi e tempestivi, garantendo decisioni strategiche orientate alla massimizzazione dei risultati SEO.

La strategia avviata da Fattoretto Agency sarà orientata non solo ad aumentare la visibilità organica di idealo sui motori di ricerca, ma anche a ottimizzare il tasso di conversione grazie alla recente implementazione della funzione di analisi del CTR (Click-Through Rate) su FattoBoost. Questo strumento permetterà di ottenere previsioni esatte sui tassi di conversione, migliorando il flusso di traffico dalla SERP al sito web e, di conseguenza, incrementando il valore delle interazioni degli utenti con la piattaforma.

In più, Fattoretto Agency farà leva sui suoi strumenti di intelligenza artificiale per ottimizzare i processi interni e assicurare risultati sempre più performanti. A ciò si aggiungerà l’imminente lancio di una suite AI dedicata agli store manager, che consentirà a idealo di gestire in maniera ancor più efficiente l’enorme mole di dati e offerte provenienti dai suoi partner commerciali, ottimizzando l’interazione tra piattaforma e negozi affiliati.

La partnership tra Fattoretto e idealo, dunque, si inserisce in un contesto di rapida trasformazione digitale, dove la SEO gioca un ruolo cruciale per la competitività. In un mercato così dinamico come quello del commercio elettronico, del resto, poter contare su una strategia SEO data driven garantirà una maggiore visibilità sui motori di ricerca.

Tale approccio, infine, permetterà al comparatore di prezzi di offrire agli utenti un’esperienza di navigazione ancor più fluida e personalizzata, rispondendo in modo tempestivo alle loro esigenze e garantendo sempre le offerte più aggiornate e competitive