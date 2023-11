Idee regalo di Natale: il piacere di abbinare sapori unici e originalità con Birre da Manicomio

Novembre 10, 2023

(Adnkronos) – Milano, 10 novembre 2023 – Siamo alle soglie di uno dei periodi dell’anno più magici e affascinanti: il Natale. La selezione dell’idea regalo è un’attività che richiede attenzione, e il rischio di proporre qualcosa di banale è sempre dietro l’angolo. Ma come individuare la soluzione ideale?

Nelle sezioni in cui è articolata la proposta di Birre da Manicomio (www.birredamanicomio.com), e-shop che si è affermato come un autentico punto di riferimento nel mondo della birra artigianale, s’incontra una ricca selezione di birre, espressione di centinaia di etichette, adatte a qualunque esigenza. A ciò si uniscono interessanti idee regalo natalizie, dai kit degustazione al Birrandaio, un divertente calendario avventoalcolico.

Ipanettoni alla birra, ad esempio, sono tra i cadeaux natalizi più apprezzati. Del resto, chi non ama ricevere del buon cibo, anche in occasione del Natale? Sono disponibili diverse alternative, dai prodotti con crema di birra o cioccolato, fino a quelli con e senza canditi.

Parlando sempre di idee regalo, Birre da Manicomio, già dagli scorsi anni, ha inserito nell’offerta anche il Birrandaio. Si tratta di un originale calendario dell’avvento alcolico, con 24 lattine di birra in edizione limitata. I prodotti, con gli stili più iconici del mondo, sono in grado di esaltare anche le papille gustative più raffinate.

Tra le novità di Birre da Manicomio, oltre ai panettoni artigianali alla birra, ci sono gli Starter Kit, la soluzione ideale per chi muove i primi passi nel panorama dei sapori autentici e unici delle birre artigianali. Merito di una selezione di 12 birre, accompagnate da una descrizione che fornisce indicazioni utili per acquisire autonomia e scoprire le proprie preferenze in un mondo dove sono le sfumature a fare la differenza.

Passando in rassegna la proposta dello store, accuratamente progettata per rispondere alle esigenze di ogni amante della birra, sia esso un intenditore o un novizio, s’incontra un ricco assortimento di birre artigianali, oltre 1.000, provenienti da ogni angolo del mondo: dalle birre bionde alle Weiss, dalle birre a doppio malto a quelle senza glutine.

Per effettuare un acquisto online bastano pochissimi passaggi, potendo approfittare di selezioni Birre di Natale. I clienti, grazie ad un’interfaccia di navigazione intuitiva e user-friendly, possono filtrare la loro ricerca a seconda dello stile desiderato, del brand, della tipologia di birra o perfino in base agli abbinamenti culinari.

Gli ordini sono elaborati in appena 24 ore. Gli imballi sono sicuri e resistenti e i costi di consegna si azzerano in caso di importi superiori a 100 euro. Senza dimenticare, poi, che per garantire la completa serenità è applicata la politica “Soddisfatti o rimborsati”.

Nell’eventualità di domande, dubbi o bisogno di assistenza è attivo un puntuale servizio di customer care, sempre pronto a fornire supporto. Mentre per scoprire suggerimenti e spunti che permettono di vivere fino in fondo la propria passione per i sapori artigianali è possibile approfittare del blog aziendale.

La qualità e la completezza dell’esperienza d’acquisto su Birre da Manicomio, impreziosita da confezioni regalo birre artigianali, è confermata dalle opinioni dei clienti. Gli oltre 1.700 feedback sulla piattaforma Recensioni Verificate, infatti, registrano l’eccellente punteggio medio di 4,8 su 5.

L’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF), infine, ha certificato Birredamanicomio.com come uno dei più autorevoli punti di riferimento nell’e-commerce italiano per il quarto anno consecutivo. Un importante riconoscimento, che rende l’azienda l’unico store digitale specializzato in birre inserito nella lista delle migliori Enoteche Online.

