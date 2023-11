Idee regalo originali ma economici per Natale: le chicche da non perdere

Novembre 15, 2023

(Adnkronos) – Milano, 15 Novembre 2023. Il Natale si avvicina e le feste ci portano a incontrare parenti e amici che non vediamo da tanto ma anche a trascorrere più tempo con chi fa parte della nostra quotidianità. Come possiamo festeggiare? Sicuramente uno dei riti del Natale è coccolare le persone che amiamo con un regalo. Ma se per il compleanno i budget sono più alti, per le festività di fine anno bisogna stupire e accontentare tutti ed ecco che i soldi per ogni pacchetto vanno a diminuire. Niente paura però, c’è modo di stupire e strappare un sorriso con regali originali e che lasciano il segno per il prossimo Natale.

Le lucine iniziano a danzare in modo intermittente, tutto attorno a noi profuma di agrumi, cannella e abete: l’atmosfera natalizia inizia a prendere forma, anche grazie alle numerose vetrine già addobbate dei negozi.

Se vuoi risparmiare sui regali di Natale ma trovare chicche originali, il primo consiglio che possiamo darti è di dare un’occhiata all’online: i portali come Troppotogo e gli e-commerce sono i posti migliori per trovare prodotti economici ma convincenti e decisamente differenti da quelli che troviamo abitualmente negli store delle nostre città.

Regali personalizzati

In cima alla lista dei doni economici ma in grado di generare un effetto wow ci sono i regali di Natale personalizzati: puoi customizzarli inserendo il nome del ricevente, un soprannome o magari una frase. C’è davvero l’imbarazzo della scelta, da articoli di cancelleria all’abbigliamento fino alle proposte di arredo per casa e cameretta.

Regalo emozionale

Fanno parte dei regali personalizzati, ma vorremmo dargli un capitolo a parte. Parliamo dei doni che fanno battere il cuore, che riescono a scatenare un ricordo, un momento nostalgia o magari una risata. I regali emozionali sono economici ma possono valere tantissimo. Per esempio, stampare una foto su legno, magari con stile Instagram, potrebbe essere un’ottima idea per un’amica che studia in un’altra città come fuorisede.

Con una tazza non si sbaglia mai

Per molti è un regalo classico ma in realtà, se scelta con cura, può essere uno dei doni più belli. Con prezzi decisamente low possono essere acquistate su siti come troppotogo.it e talvolta anche personalizzate: stiamo parlando delle tazze. Dalla tazza da tè con infusore incluso alle mug utilizzabili anche come portapenne: la categoria è ricchissima di idee.

Un accessorio tech

In un mondo dove la tecnologia è onnipresente, sorprendere con un gadget tecnologico può sembrare costoso, ma non è detto. Esplorando il mercato, si possono scoprire accessori tecnologici a prezzi contenuti che faranno brillare gli occhi dei più geek. Tra le idee regalo low cost ma originali potresti valutare una powerbank con una grafica carina, delle cuffie bluetooth o magari uno scaldatazze USB da utilizzare vicino al PC. Tutte queste proposte possono essere acquistate anche a meno di 30 euro!

Giochi da tavolo

I giochi da tavolo possono essere acquistati a prezzi più accessibili di quel che credi: a meno di 30 euro puoi spaziare tra giochi di carte o proposte decisamente più originali come un calciobalilla di piccole dimensioni o ancora un piccolo percorso golf da tenere a casa.

Regalini… o meglio, pensierini

Se il tuo budget è davvero ridotto, vorresti fare un pensiero ma non sai bene a cosa pensare niente paura: ci sono tantissime idee anche a meno di 15 euro che possono fare al caso tuo. Un’ottima idea, ad esempio per la collega freddolosa, potrebbe essere uno scaldamani: puoi trovarne di stupendi a forma di cuore, ti assicuriamo che farai un figurone.

Oppure potresti pensare ad un asciugasmalto con un design carino, come ad esempio quelli a forma di animaletto. Possono essere un’ottima proposta per il regalo di Natale di un’amica che si fa la manicure a casa.

