IFCO lancia Dora, il pallet in plastica riutilizzabile, aprendo la strada a un futuro più igienico, economico e durevole per i pallet post-legno

Gennaio 16, 2024

MONACODI BAVIERA, 16 gennaio 2024 /PRNewswire/ — IFCO, fornitore leader mondiale di contenitori per imballaggi riutilizzabili (RPC), ha annunciato oggi il lancio di Dora, un rivoluzionario pallet in plastica riutilizzabile, in tutta Europa. Progettato appositamente per la compatibilità con gli RPC e disponibile attraverso il sistema di pooling a modello circolare di IFCO, Dora si integra perfettamente nelle operazioni esistenti della catena di approvvigionamento di generi alimentari freschi, garantendo una maggiore efficienza logistica a lungo termine e guadagni in termini di sostenibilità, sia per i fornitori che per i rivenditori.

Il pallet in plastica IFCO aumenta l’efficienza e la sicurezza nelle aree critiche durante il trasporto e la movimentazione. Poiché Dora è più leggero del 25% rispetto ai tradizionali pallet in legno, anche i costi di trasporto sono notevolmente ridotti.

Le caratteristiche principali dei nuovi pallet in plastica IFCO includono:

Michael Pooley, CEO di IFCO, illustra i numerosi vantaggi del nuovissimo pallet in plastica IFCO.”Poiché Dora è completamente integrata nel nostro sistema di pooling, i nostri clienti possono beneficiare della qualità dei nostri servizi completi e delle dimensioni costanti dei pallet. In questo modo si evitano i problemi di tempo tipicamente associati ai sistemi convenzionali di scambio dei pallet”, afferma Pooley. “Per gli stessi motivi, i nostri pallet in plastica riutilizzabili sono la base ideale nei sistemi logistici automatizzati. Il risultato è un flusso della catena di approvvigionamento più fluido e veloce”.

L’igiene al centro: il pallet in plastica Dora salvaguarda la freschezza durante il trasporto

Realizzata al 100% in HDPE di alta qualità, Dora è robusta e durevole, nonché resistente all’umidità e lavabile: la scelta notevolmente più sostenibile e igienica per il trasporto di prodotti freschi. Avendo superficie e bordi lisci e arrotondati, il pallet in plastica Dora non presenta alcun pericolo di schegge, chiodi o altri difetti a danno dei lavoratori o dei prodotti freschi . A differenza dei pallet in legno, che hanno un tasso medio di danneggiamento del 25%, il tasso per il pallet in plastica IFCO è inferiore all’1%. Inoltre, tutti i pallet in plastica IFCO danneggiati o rotti vengono completamente riciclati all’interno del sistema di pooling IFCO. Dora può anche essere riutilizzata fino a 10 volte di più rispetto ai tradizionali pallet in legno.

Inigo Canalejo, Vice Presidente ESG e Marketing Strategico di IFCO, è particolarmente orgoglioso del modello circolare alla base del nuovissimo pallet in plastica IFCO:”Portando il nostro modello di business circolare nel mondo dei pallet, stiamo modernizzando una parte a lungo trascurata della catena di approvvigionamento dei prodotti alimentari freschi”, conferma Canalejo. “È giunto il momento di adottare una soluzione superiore, sostenibile e competitiva in termini di costi. Il nostro pallet in plastica Dora rappresenta proprio questa visione. Siamo orgogliosi di sconvolgere lo status quo. “

Per saperne di più sulle ultime soluzioni logistiche per la supply chain dei prodotti freschi, visita il nostro sito: https://www.ifco.com/

Per saperne di più sul nuovo pallet in plastica di IFCO Dora, visita: https://www.ifco.com/it/pallet-in-plastica-riutilizzabile

Informazioni su IFCO

IFCO è il principale fornitore globale di soluzioni di imballaggio riutilizzabili per alimenti freschi, al servizio di clienti in 50+ paesi. IFCO gestisce un pool di oltre 370 milioni di contenitori per imballaggi riutilizzabili (RPC) a livello globale, che vengono utilizzati ogni anno per 2 miliardi di spedizioni di frutta e verdura fresca, carne, pollame, frutti di mare, uova, pane e altri articoli dai fornitori ai rivenditori di generi alimentari. Gli RPC IFCO garantiscono una migliore catena di approvvigionamento degli alimenti freschi proteggendone la freschezza e la qualità e riducendo i costi, gli sprechi alimentari e l’impatto ambientale rispetto agli imballaggi monouso. Per saperne di più: www.ifco.com | Seguici su LinkedIn @IFCO SISTEMI

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2318464/IFCO_Plastic_Pallet_Dora.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1999563/4494517/IFCO_green_logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ifco-lancia-dora-il-pallet-in-plastica-riutilizzabile-aprendo-la-strada-a-un-futuro-piu-igienico-economico-e-durevole-per-i-pallet-post-legno-302034914.html