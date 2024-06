IFCO lancia Marina, la cassetta per prodotti ittici riutilizzabile e digitalizzata, che ottimizza la supply chain di pesce e frutti di mare freschi

6 Giugno 2024

MONACO, 6 giugno 2024 /PRNewswire/ — IFCO, fornitore leader di contenitori da imballaggio riutilizzabili (RPC), lancia Marina, cassetta intelligente riutilizzabile per il trasporto di prodotti ittici. Progettata in stretta collaborazione con operatori del settore della pesca, Marina offre maggior protezione, efficienza e sostenibilità alla supply chain del pesce e dei frutti di mare freschi. Dotata di tag Bluetooth Low Energy e codici QR, la cassetta per prodotti ittici Marina consente di raccogliere dati in tempo reale, migliorando la gestione della catena del freddo dei prodotti freschi e refrigerati lungo l’intera supply chain del pesce e dei frutti di mare, dal peschereccio a tutti i punti vendita (POS).

I contenitori monouso in polistirolo espanso (EPS) possono degradarsi in microplastiche e contaminare la catena alimentare marina mettendo a repentaglio la salute umana, cosa che sta spingendo i governi di tutto il mondo a introdurre normative sempre più rigorose e divieti in merito all’utilizzo di EPS. Di conseguenza, per numerosi produttori, grossisti e dettaglianti del settore della pesca l’eliminazione dei contenitori in EPS e l’adozione di imballaggi sostenibili sono una priorità. Grazie al sistema di pooling IFCO SmartCycle, il passaggio a Marina è semplice, agevole e sostenibile.

Imballaggi sostenibili per la supply chain del pesce e dei frutti di mareAl fine di garantire una maggiore efficienza logistica a lungo termine e vantaggi in materia di sostenibilità per il settore della pesca, dei grossisti e dei dettaglianti, Marina è disponibile esclusivamente tramite il sistema di pooling circolare IFCO SmartCycle. Ciò significa che le cassette IFCO per prodotti ittici vengono riutilizzate efficientemente fino a 120 volte, e che le cassette vuote vengono facilmente restituite, riutilizzate e, una volta che non è più possibile impiegarle, riciclate secondo modalità sostenibili. Cosa particolarmente importante, IFCO garantisce che le cassette riutilizzabili per prodotti ittici vengano lavate in conformità agli standard internazionali di sicurezza e igiene alimentare e gestite in pooling secondo modalità efficienti al fine di garantirne condivisione e riutilizzo. Come richiesto nel settore della pesca, IFCO garantisce tempi di risposta e consegna entro 24 ore.

Concepita per la logistica automatizzata e l’industria della pescaIncastrabile quando è vuota, impilabile in modo sicuro quando è piena, la cassetta per prodotti ittici Marina consente di risparmiare spazio sia in mare che a terra, riducendo le emissioni di carbonio in fase di trasporto e migliorando le condizioni di movimentazione. Le sue dimensioni uniformi sono compatibili con le supply chain esistenti, con i sistemi logistici automatizzati e con il pallet in plastica IFCO Dora.

Francesca Amadei, Vice President Southern Europe presso IFCO, sottolinea gli esclusivi vantaggi offerti dalla cassetta Marina per prodotti ittici:”Marina rappresenta il risultato di un’intensa collaborazione nel settore della pesca. Nell’ambito delle nostre iniziative di ricerca e sviluppo abbiamo tenuto conto delle specifiche esigenze di ogni fase della supply chain del pesce e dei frutti di mare freschi. Sono entusiasta del fatto che siamo riusciti a sviluppare una cassetta per prodotti ittici più intelligente, più sostenibile e in grado di offrire una migliore protezione per il mercato mediterraneo transfrontaliero.”

Funzionalità innovative a garanzia di una protezione ottimale

Modello circolare per una cassetta per prodotti ittici riutilizzabile e interamente riciclabileLa cassetta per prodotti ittici Marina offre una soluzione di imballaggio completa, sostenibile ed efficiente. Come tutti i contenitori da imballaggio riutilizzabili (RPC) IFCO, durante la sua vita utile Marina utilizza una minor quantità di risorse naturali rispetto agli imballaggi monouso. Inoltre, a differenza delle tradizionali cassette per prodotti ittici in polistirolo espanso (EPS), che di solito vengono inviate in discarica o finiscono per inquinare l’ambiente marino, al termine di una lunga vita utile Marina viene interamente riciclata, così da consentire la realizzazione di nuovi prodotti.

Inigo Canalejo, Vice President ESG and Strategic Marketing presso IFCO, sottolinea i vantaggi a lungo termine offerti da Marina per il settore della pesca e l’intero pianeta:”Riteniamo che sia nostra responsabilità migliorare la sostenibilità ambientale di ogni categoria della supply chain dei prodotti alimentari freschi. La nostra cassetta per prodotti ittici Marina è una soluzione di imballaggio intelligente e innovativa che non mancherà di avere un duraturo impatto positivo sulla supply chain del pesce e dei frutti di mare freschi. Siamo orgogliosi di aver formulato un’alternativa sostenibile e più efficiente ai dannosi contenitori in polistirolo espanso.”

Per ulteriori dettagli: https://www.ifco.com/marina-ifco-reusable-fish-crate

Informazioni IFCOIFCO è il principale fornitore globale di soluzioni di imballaggio riutilizzabili per alimenti freschi, che consente ai clienti di partecipare all’economia circolare in oltre 50 Paesi. IFCO gestisce in tutto il mondo un pool di oltre 380 milioni di contenitori da imballaggio riutilizzabili (Reusable Packaging Containers o RPC), impiegati ogni anno per 2 miliardi di spedizioni di frutta e verdura fresca, carne, pollame, frutti di mare, uova, pane e altri prodotti dai fornitori ai rivenditori di generi alimentari. Rispetto agli imballaggi monouso, gli RPC IFCO garantiscono una migliore supply chain dei prodotti alimentari freschi, salvaguardandone freschezza e qualità e riducendo costi, sprechi alimentari e impatto ambientale. Per ulteriori informazioni: www.ifco.com | Seguici su LinkedIn @IFCO SYSTEMS

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2431972/fish_crate_PR_website_banner_IT.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1999563/IFCO_green_logo.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/ifco-lancia-marina-la-cassetta-per-prodotti-ittici-riutilizzabile-e-digitalizzata-che-ottimizza-la-supply-chain-di-pesce-e-frutti-di-mare-freschi-302166023.html