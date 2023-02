IFCO riconosciuta da Sustainalytics come azienda europea leader ESG nel 2023

Febbraio 10, 2023

MONACO, Germania, 9 febbraio 2023 /PRNewswire/ — IFCO, leader mondiale nella fornitura di imballaggi riutilizzabili per alimenti freschi, è stata nominata azienda ESG Regional Top-Rated da Sustainalytics, un’agenzia indipendente leader nella valutazione del rischio ESG. Questo premio di Sustainalytics sottolinea la forza degli sforzi ESG di IFCO e identifica l’azienda come top performer nella sua regione. Dopo aver analizzato più di 15.000 aziende in 42 settori, Sustainalytics ha riconosciuto solo le aziende che ottengono risultati particolarmente buoni nelle rispettive regioni in termini di pratiche sostenibili.

“Essere riconosciuti come azienda ESG Top-Rated in Europa da Sustainalytics è testimonianza della serietà con cui prendiamo il nostro programma ESG qui in IFCO”, ha dichiarato Michael Pooley, Chief Executive Officer di IFCO Systems.

Gli ESG Risk Ratings di Sustainalytics misurano l’esposizione di una società ai rischi ESG specifici del settore e il grado di gestione di tali rischi. Disponendo della metodologia ESG più completa e sofisticata, Sustainalytics collabora con migliaia di aziende e con i loro intermediari finanziari per aiutarli a considerare le politiche, le pratiche e i progetti di capitale in materia di sostenibilità.

Nel settembre 2022, IFCO ha ricevuto una valutazione complessiva Sustainalytics ESG a basso rischio con un punteggio di 11,2 che ha posizionato IFCO nel 16% delle migliori aziende globali tra tutte quelle valutate da Sustainalytics. Il punteggio conferma la forza della strategia ESG di IFCO e il suo impegno ad operare in modo responsabile, dimostrando che questi valori sono al centro del modello aziendale di riduzione, riutilizzo e riciclo, come evidenziato nel suo ultimo rapporto ESG.

Il punteggio di 11,2 assegnato da Sustainalytics colloca IFCO tra le prime tre aziende valutate nella sua categoria settoriale a livello globale. Questo piazzamento conferma che la gestione complessiva delle questioni ESG da parte di IFCO è solida e comporta un’esposizione e un rischio bassi rispetto ad aziende simili. Inoltre, IFCO ha ottenuto una valutazione di “rischio trascurabile” in sette delle otto categorie misurate, affermando IFCO come partner credibile per coloro che sono impegnati in materia di sostenibilità.

Informazioni aggiuntive

IFCO è il leader mondiale nella fornitura di soluzioni di imballaggio riutilizzabili per alimenti freschi e serve clienti in oltre 50 paesi. IFCO gestisce un pool di oltre 370 milioni di contenitori per imballaggi riutilizzabili (RPC) in tutto il mondo, utilizzati ogni anno per 2 miliardi di spedizioni di frutta e verdura fresca, carne, pollame, frutti di mare, uova, pane e altri prodotti dai fornitori ai rivenditori di generi alimentari. Gli RPC IFCO consentono di migliorare la catena di approvvigionamento degli alimenti freschi, proteggendo la freschezza e la qualità e riducendo i costi, gli sprechi alimentari e l’impatto ambientale rispetto agli imballaggi monouso. Per saperne di più: www.ifco.com | Seguici su LinkedIn @IFCO SYSTEMS

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1999563/IFCO_green_logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/ifco-riconosciuta-da-sustainalytics-come-azienda-europea-leader-esg-nel-2023-301743449.html