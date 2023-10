Il 50% dei bambini non sa cos’è il bodyshaming. Con il progetto LOVVATI, FARE X BENE e BNP Paribas Cardif accendono i riflettori sull’obesità infantile e sulla necessità di diffondere cultura nelle scuole

Ottobre 26, 2023

(Adnkronos) – Anticipata da un’indagine sulle conoscenze e le abitudini alimentari dei bambini, ritorna LOVVATI, che quest’anno approderà in 26 città in tutta Italia. I bambini che hanno preso parte all’iniziativa avviata lo scorso anno a Milano, Roma, Napoli e Palermo hanno imparato l’importanza della cura di sé ed aumentato il consumo di frutta, verdura e pesce.

Milano, 26 ottobre 2023. Al via la nuova edizione del progetto LOVVATI, realizzato da FARE X BENE in collaborazione con BNP Paribas Cardif, per sensibilizzare i bambini sull’importanza di una corretta alimentazione e non solo. Il ritorno dell’iniziativa è stato anticipato da un’indagine per capire la consapevolezza degli alunni su questo tema. Ne emerge che, dal punto di vista della conoscenza “linguistica”, circa 9 bambini su 10 conoscono la definizione dei termini sottopeso, normopeso, sovrappeso e obeso. Metà del campione non sa, invece, cos’è il bodyshaming, un argomento cardine del programma, su cui, è evidente, sono necessari ulteriori sforzi.

Il rapporto emotivo dei bambini con il cibo è risultato, invece, variegato: se da un lato, due terzi (66%) del campione associa al cibo emozioni positive (piacere, gioia, felicità), c’è un 25% che non prova alcun sentimento, e un 7% – composto esclusivamente da bambine – che associa emozioni negative (ad es. fastidio e preoccupazione). In generale, il 64% pensa che tradizioni e cultura d’appartenenza influenzino le proprie abitudini alimentari. È proprio su queste ultime che la ricerca svolta a fine programma ha fatto emergere gli effetti positivi del progetto sui partecipanti, rilevando un maggior consumo di frutta, verdura e pesce e una progressiva riduzione di biscotti e snack.

In cosa consiste LOVVATI? È un progetto che vuole sensibilizzare i bambini e gli adulti di riferimento (docenti, famiglie e personale ATA) sui quattro passi fondamentali per il proprio e altrui “ben-essere”: Accettazione di sé e stare bene con gli altri; la corretta alimentazione; benessere digitale; muoversi tutti i giorni. Il percorso si sviluppa in 8 ore di workshop/laboratorio e prevede una serie di incontri in plenaria – con più classi contemporaneamente – e nelle singole classi con gli esperti di FARE X BENE: psicologi, nutrizionisti, esperti social e digital e docenti di motoria. Quest’anno oltre alle già citate Milano, Roma, Napoli e Palermo, LOVVATI arriverà anche in altre 22 città di 10 regioni: Lombardia, Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Campania.

Il progetto fa parte di un’iniziativa internazionale avviata da BNP Paribas Cardif nel 2021, per prevenire il sovrappeso e l’obesità con l’obiettivo di sensibilizzare i bambini – così come i dipendenti, i clienti e l’intera comunità – alla questione dell’obesità e alle abitudini alimentari sane in modo che cambino i loro comportamenti. Il programma ha già registrato risultati notevoli in tutto il mondo: iniziative in 12 paesi, 1,2 milioni di persone formate e oltre 300 pubblicazioni di prevenzione scientificamente qualificate disponibili. In Italia il programma è stato supportato con il lancio di LOVVATI, che a due anni dal suo esordio ha già coinvolto un totale di 31 scuole, quasi 4000 studenti, circa 500 docenti, quasi 8000 famigliari e 31 esperti tra psicologi e nutrizionisti.

La diffusione della cultura della prevenzione dei rischi associati al sovrappeso e all’obesità è una missione prioritaria per BNP Paribas Cardif in Italia che, oltre a clienti e comunità, coinvolge anche i suoi collaboratori. Molte le iniziative e gli strumenti offerti alla popolazione aziendale in questi anni per prendersi cura di sé: dai servizi gratuiti per il wellness, con running challenge, corsi sportivi online e nutrizionisti a disposizione sino ai webinar dedicati al benessere nutrizionale. Quest’anno sono previste l’offerta di frutta fresca nelle aree break degli uffici e l’ingaggio in prima linea dei colleghi nel progetto LOVVATI come volontari, attraverso attività che saranno svolte a contatto diretto con i bambini delle scuole.

IL PROGETTO INTERNAZIONALE: L’OBESITY PREVENTION PROGRAMME

Il progetto di LOVVATI si inserisce all’interno dell’iniziativa internazionale implementata nel 2021 da BNP Paribas Cardif per prevenire il sovrappeso e l’obesità per fare la differenza sia a livello locale sia globale. Grazie all’esperienza dell’UNICEF, delle ONG e degli esperti medici, il programma ha raggiunto direttamente 1,2 milioni di persone e ha coinvolto più di 250 collaboratori in 12 paesi: Cile, Messico, Brasile, Colombia, Perù, Spagna, Portogallo, Francia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Germania e Italia. Il programma di prevenzione dell’obesità si articola su quattro pilastri: istruzione, ricerca medico-scientifica, tecnologia e collaborazione tra i partner.

IL PROGETTO LOVVATI IN ITALIA. IL DETTAGLIO

LOVVATI ha l’obiettivo di sensibilizzare i bambini e gli adulti di riferimento (docenti, famiglie e personale ATA) sui quattro passi fondamentali per il proprio e altrui “ben-essere”: Accettazione di sé e stare bene con gli altri; la corretta alimentazione; benessere digitale; muoversi tutti i giorni. Il percorso si sviluppa in 8 ore di workshop/laboratorio e prevede una serie di incontri in plenaria – con più classi contemporaneamente – e nelle singole classi con gli esperti di FARE X BENE:

• psicologi con focus su: accettazione del sé e di chi è altro da me, alimentazione e autostima, il peso dello sguardo altrui, pregiudizi e apparenze, educazione alimentare e sviluppo identitario;

• nutrizionisti con focus su: cosa mangio, corretta alimentazione, disturbi alimentari, saper leggere e comprendere le etichette, vere e proprie carte di identità dei prodotti che aiutano la consapevolezza individuale;

• esperti social e digital con focus su: prevenzione e uso sicuro, corretto e consapevole dei social e del web, bullismo e cyberbullismo (body shaming, fat shaming);

• docenti di motoria con focus su: scacciare la pigrizia e muoversi tutti i giorni, esercitazioni pratiche e schede di lavoro domiciliare.

Le scuole coinvolte potranno accedere ad una piattaforma web multicanale dedicata; riceveranno dei kit per lavorare in classe con i docenti, che contribuiranno a loro volta a creare materiali didattici di supporto, nonché attività pratiche per portare in famiglia le buone prassi apprese. Sono previsti, inoltre, anche incontri con gli adulti di riferimento, genitori e docenti e personale ATA, insieme a tutti gli esperti coinvolti nel progetto. Ai bambini viene anche consegnato un contapassi per monitorare il ritmo dei propri progressi.

Per contatti e ulteriori informazioni: https://lovvati.it/