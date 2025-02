Il 72% dei dirigenti intende adottare l’IA nel 2025, con un quarto che vuole utilizzarla per attività specialistiche come la traduzione

12 Febbraio 2025

– Il nuovo report di DeepL analizza lo stato dell’adozione dell’IA nelle imprese a livello mondiale e il potenziale rivoluzionario dell’IA linguistica per le aziende internazionali.

NEW YORK, 12 febbraio 2025 /PRNewswire/ — DeepL, leader globale dell’IA linguistica, presenta oggi il suo ultimo white paper, “La rivoluzione linguistica: come migliorare la comunicazione aziendale con l’IA”. Basato sui risultati di un nuovo sondaggio DeepL condotto tra i leader aziendali dell’area EMEA e degli Stati Uniti oltre che su fonti esterne, il report esplora l’intersezione tra lingue e IA in ambito lavorativo, affrontando argomenti cruciali che vanno dalle tendenze di adozione dell’IA a livello globale, al prezzo di una comunicazione inefficace sulle aziende internazionali, fino all’impatto e al valore reale degli strumenti di IA linguistica.

“L’inglese è la lingua internazionale del business, eppure solo circa il20% della popolazione mondiale lo parla correntemente” dichiara Jarek Kutylowski, amministratore delegato e fondatore di DeepL. “L’impatto su aziende e professionisti internazionali è notevole:oltre la metà dei dirigenti di livello C perde più di un’ora al giorno a causa di una comunicazione scadente. È una sfida che si estende anche ad altri livelli di gestione e leadership. Per risolvere questo problema, la nostra ricerca ci dice che sempre più aziende stanno ricorrendo a soluzioni di intelligenza artificiale: nel 2025 il 72% intende integrare l’IA nelle operazioni quotidiane, mentre il 25% la utilizzerà per attività specifiche come la traduzione”.

Il report affronta i seguenti argomenti:

“Per comunicare con persone da altri Paesi, naturalmente, dobbiamo usare l’inglese, e i tempi sono sempre stretti. In passato impiegavamo fino a metà giornata per tradurre in inglese un documento creato in giapponese. Ora che usiamo DeepL, il processo è molto più veloce” afferma Shoji Otsubo, Senior Manager di Panasonic Connect.

Dalla sua nascita nel 2017 DeepL è diventato il fornitore di IA linguistica di riferimento per le imprese di tutto il mondo. Le sue soluzioni di traduzione e scrittura costituiscono un investimento fondamentale per le aziende internazionali che affrontano sfide comunicative in vari ambiti. A confermare la rapida crescita di DeepL è anche la sua rete di clienti in forte espansione, che oltre a comprendere più di 100 000 aziende, enti governativi e altre organizzazioni in tutto il mondo, vanta anche metà delle imprese incluse nella lista Fortune 500.

Accedi al report completo. Per provare gli strumenti IA di traduzione e scrittura di DeepL per la tua azienda, visitawww.deepl.com.

Metodologia A ottobre 2024 Infuse Media ha realizzato un sondaggio per conto di DeepL nell’ambito del continuo impegno di quest’ultima nell’analizzare le tendenze locali e di settore sull’adozione dell’IA. Lo studio ha coinvolto 780 decision maker con titoli senior (responsabili, direttori, vicepresidenti, dirigenti) e ruoli chiave di leadership in ambito marketing, prodotto, IT, finanziario e non solo, provenienti da settori quali retail, manifatturiero, servizi alle imprese e legale. I partecipanti provenivano dall’area EMEA e dagli Stati Uniti.

Informazioni su DeepL La missione di DeepL è quella di abbattere le barriere linguistiche per le aziende di tutto il mondo. Oltre 100 000 aziende, enti governativi e milioni di utenti in 228 mercati internazionali si affidano alla piattaforma di IA linguistica di DeepL non solo per tradurre con precisione in forma scritta e orale, ma anche per migliorare il modo di scrivere. Progettate per soddisfare le esigenze di sicurezza aziendale, le soluzioni IA di DeepL permettono alle aziende di trasformare la comunicazione, espandere i mercati e incrementare la produttività. Fondata nel 2017 dall’amministratore delegato Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, DeepL conta a oggi oltre 1000 dipendenti appassionati ed è sostenuta da investitori di fama mondiale, tra cui Benchmark, IVP e Index Ventures.

