Il benessere inizia dalla seduta

Settembre 12, 2023

(Adnkronos) – Conegliano, 12 settembre 2023. – Il benessere fisico inizia da come ci si siede. Mantenere una corretta postura è importante, tanto in piedi quanto da seduti. La postura influisce, infatti, sia sullo stato di salute della colonna vertebrale sia sul fisico in generale.

La sedentarietà è aumentata significativamente nel corso degli anni: alcune persone a causa del proprio lavoro restano sedute per più di 20 ore alla settimana. La scelta di una posizione ergonomica diventa quindi fondamentale. Il supporto che si utilizza per sedersi, la sua struttura e composizione, incidono, con il passare del tempo, e giocano un ruolo decisivo sul benessere della persona.

Partendo proprio da questa necessità, OMS Components ha iniziato a riscrivere il modello delle sedie da ufficio, sviluppando componentistiche e meccanismi innovativi, studiati appositamente per la creazione di sedute ergonomiche.

OMS Components è il punto di riferimento nel mercato del semilavorato e della componentistica per il settore ufficio-casa. Dedicata interamente al settore metalmeccanico, l’azienda veneta nasce nel 1980, dalla volontà dell’ingegnere Giovanni De Martin. Tre anni dopo la sua fondazione, De Martin e il suo team acquistano alcuni stampi per la produzione di componenti per le sedie da ufficio: questo evento rivoluziona l’azienda e pone le basi per dare vita alla realtà strutturata e specializzata che è oggi OMS Components.

Grazie alla capacità di cogliere gli stimoli che arrivano dal mercato e alla sua organizzazione industriale, OMS Components ha sviluppato negli anni una grande flessibilità, che si traduce concretamente nell’abilità di dare forma alle idee dei clienti e a risponderne con una produzione veloce e puntuale.

L’innovazione è il risultato della ricerca ed è proprio attraverso il consolidato reparto di Ricerca e Sviluppo che l’azienda studia e idea nuovi meccanismi intuitivi e funzionali per realizzare sedute davvero ergonomiche. Questo reparto, insieme a quello di progettazione e prototipazione, permette di creare prodotti specifici, tramite collaborazioni di co-design o partendo dai disegni forniti direttamente dal cliente.

Da oltre quarant’anni la filosofia di OMS Components è quella di “lavorare per far stare sedute comodamente le persone” e la divisione dedicata alla progettazione opera proprio in questa direzione. Così meccanismi sincronizzati e auto-pesanti, piastre fisse e schienali altamente tecnologici hanno preso vita, per fornire ai produttori di sedute componenti innovative volte a soddisfare i più elevati standard ergonomici e funzionali. Le soluzioni proposte sono versatili e permettono di completare sedie da ufficio, come pure poltrone e sedute imbottite.

In quest’ottica è nata Logico, la tecnologia che ha rivoluzionato il settore. Logico conia l’active seating: è così possibile creare una seduta che consenta la massima libertà di movimento, rendendo l’inclinazione frontale e laterale della seduta fluida e sicura. Le sedie con Logico liberano la colonna vertebrale da scomode posizioni rigide, regalando un’immediata sensazione di benessere.

Tra le ultime novità presentate quest’anno risaltano Jazz e Rock, due componenti inedite che permettono di creare sedute dal design moderno e accattivante, mantenendo il comfort sempre al primo posto. Jazz e Rock consentono di realizzare uno schienale che si adatta facilmente alle necessità specifiche di ogni persona, permettendo di modificare la seduta durante l’utilizzo. Queste nuove tecnologie rendono più agile il movimento laterale della seduta e assicurano al tempo stesso un ottimo sostegno alla schiena.

Con OMS Components il “sedersi”, un’azione che sembra così semplice e scontata, viene analizzata, studiata e approfondita per permettere ai produttori di sedute di offrire non solo un prodotto necessario e di uso quotidiano, bensì un’esperienza e una scelta consapevole che guardi al futuro e al benessere della singola persona.

O.M.S. Spa

Via Calmaor, 73

31020 San Vendemiano (TV)

T. +39 0438 778097

info@omscomponents.it

www.omscomponents.it