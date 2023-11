Il Black Friday di Bluespirit.com è prezioso: tantissimi gioielli e orologi con offerte uniche

Novembre 13, 2023

(Adnkronos) – Milano, 13 novembre 2023 – È iniziato il conto alla rovescia per il Black Friday, quel magico momento dell’anno in cui acquistare i propri prodotti preferiti diventa più semplice e vantaggioso. Quanti sono alla ricerca di raffinate collezioni di gioielli e orologi possono approfittare della proposta di Bluespirit.com, gioielleria digitale che propone riduzioni uniche su collane, bracciali, anelli e non solo. Gli articoli, espressione dei marchi di riferimento del settore e ideali come idea regalo, vengono recapitati direttamente a casa del cliente in pochissimi giorni.

I gioielli e gli orologi che fanno parte dell’offerta della gioielleria Bluespirit sono concepiti per offrire una risposta puntuale alle esigenze di uomini e donne. In pochi istanti online, infatti, è semplice scoprire collane, bracciali, orecchini, fedi nuziali, anelli e orologi. Sono realizzati unicamente in materiali pregiati, come oro, argento, diamanti, gemme e perle.

Per ciò che riguarda il Black Friday Bluespirit, s’incontrano tantissimi orologi e monili con sconti unici e promozioni vantaggiose su gioielli per Natale. Si tratta di accessori che consentono di impreziosire il proprio outfit con una luce di brillantezza irresistibile.

I brand che figurano in catalogo sono il risultato di un’attenta selezione. La gioielleria digitale, infatti, ha scelto unicamente quelli più apprezzati e celebri del settore. Tra le numerose opzioni, possiamo ricordare Live Diamond, 10 Buoni Propositi, Chiara Ferragni Brand, Morellato, Maserati, Lucien Rochat, Citizen e Cluse.

I clienti che desiderano fare un dono speciale possono approfittare della sezione “Idee Regalo” implementata sull’e-commerce. Qui, infatti, è facile individuare tantissime proposte eleganti e originali, ideali da donare in ogni ricorrenza: dal compleanno all’anniversario, dal Natale alla laurea.

Acquistando online, gli ordini superiori a 39 euro beneficiano di consegna a costo zero. Naturalmente, chi preferisce, può anche recarsi presso uno degli oltre 200 punti vendita dislocati in tutta Italia per il ritiro di gioielli e orologi. E poi, nei negozi abilitati, è possibile usufruire del servizio di personalizzazione.

Le modalità di transazione tra cui l’utente può scegliere sono garanzia di protezione e di completa trasparenza: carta di credito, PayPal, ApplePay e Google Pay.

Per ricevere assistenza, informazioni aggiuntive o suggerimenti utili è attivo un qualificato servizio di customer care, formato da un team di professionisti. È accessibile tramite numero telefonico o indirizzo e-mail. Per trovare una risposta rapida ai quesiti più ricorrenti, invece, basta un click su “FAQ”.

L’esperienza di shopping su Bluespirit.com è ulteriormente impreziosita da altri vantaggi. Chi entra a far parte del Club Momenti Preziosi riceve la Bluespirit Card. È una tessera che consente di raccogliere punti e di poter approfittare di premi e sorprese esclusive, come sconti, promozioni su misura è un regalo di benvenuto. Una volta raggiunto il livello di membership Diamond, infine, si riceve anche un rimborso di credito pari al 5% della cifra spesa.

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

https://fattoretto.agency