Il Black Friday di Gensan: gli ultimi giorni fino al 45% di sconto su tutti i prodotti

Novembre 24, 2023

(Adnkronos) – ●Da 20 al 27 novembre, sullo shop online di Gensan una settimana di sconti imperdibili.

●Maggiore è il numero di prodotti aggiunti nel carrello, più alto sarà lo sconto accumulato.

Pisa, 24 novembre 2023. Il Black Friday è da tempo sinonimo di risparmio, prezzi scontati e offerte imperdibili in una varietà infinita di categorie merceologiche. Questo evento, nato in America nel 1924 e affermato da qualche anno anche in Italia, rappresenta l’occasione ideale per anticipare gli acquisti natalizi o più semplicemente approfittare dell’opportunità di avere i propri prodotti preferiti a prezzi più convenienti.

In occasione del Black Friday 2023, Gensan presenta un’offerta imperdibile: tutti gli sportivi e gli amanti degli allenamenti intensivi avranno a disposizione un’intera settimana per fare scorta dei propri integratori preferiti.

Dal 20 al 27 novembre sarà possibile acquistare sullo shop online di Gensan tutti i prodotti con uno sconto fino al 45%, variabile in base alle quantità di prodotti aggiunti nel carrello: al crescere del numero di articoli, crescerà anche la percentuale di sconto. Ad esempio, con 1 prodotto si avrà diritto al 15% di sconto, con 2 prodotti al 20%, con 3 prodotti al 30% e con 4 o più prodotti al 45% di sconto.

L’offerta è valida per tutti i prodotti dello shop e per il periodo di tempo indicato.

GENSAN BEST SELLER: I MIGLIORI ALLEATI PER LO SPORT

1.NOBEET

Barattolo da 500g – Gusti: Frutti di Bosco, Limone

Prezzo di vendita €75,00 – Prezzo scontato (4 prodotti) € 41,25

NoBeet è il prodotto di punta dell’azienda: un pre-workout rivoluzionario che stimola la massima vasodilatazione grazie alla sua formula brevettata composta da soli 3 ingredienti molto efficaci: estratto di barbabietola Treebeet™, L-citrullina e L-arginina. Disponibile nel gusto frutti di bosco e nel nuovo gusto limone.

2.EAA PLUS

Barattolo da 250g – Gusto: Tropical Cocco

Prezzo di vendita €30,00 – Prezzo scontato (4 prodotti) € 16,50

Per portare a termine con profitto un allenamento intensivo, un alleato perfetto è EAA Plus, l’integratore di aminoacidi essenziali formulato da Gensan sulla base del pattern amminoacidico umano per stimolare la sintesi proteica muscolare e massimizzare il recupero. Gli EAA Plus possono essere assunti durante tutte le fasi del pre/during/post workout. L’assunzione nella fase pre-allenamento infatti aiuta a combattere l’affaticamento muscolare, mentre nella fase post permette una ripresa più rapida dell’organismo.

Rispetto ad altri integratori di aminoacidi, qui è presente anche Calcio e Vitamina D.

3.ULTRA WHEY

Barattolo da 1KG – Gusti: Gianduia, Cookie Cream

Prezzo di vendita €43,00 – Prezzo scontato (4 prodotti) € 23,65

L’aumento della massa muscolare è uno degli obiettivi più comuni tra gli atleti e consumare proteine è fondamentale per stimolare la sintesi proteica muscolare (MPS). Le proteine in polvere sono gli integratori più utilizzati per velocizzare l’aumento della massa muscolare, in particolare le whey, note anche come proteine del siero di latte.

Con oltre l’80% di proteine in polvere whey, Ultra Whey Gensan è l’integratore post-workout ideale per favorire il metabolismo energetico, il mantenimento e la crescita dei muscoli.

CHI È GENSAN – Dal 1995 Gensan concilia i principi della nutrizione con le dinamiche di ricerca e sviluppo tipiche di un’azienda farmaceutica, per una gamma di integratori per lo sport che fa della qualità il suo concetto fondamentale. Il credo di Gensan è contribuire al benessere psico-fisico della persona, in particolare di coloro i quali credono nei valori dello sport, praticandolo con regolarità. Per farlo, fonda lo studio e la realizzazione di ogni prodotto sulla ricerca scientifica, intesa come elemento prezioso per unire tutti gli elementi in grado di assicurare un’offerta con la più elevata qualità e sicurezza possibile.

