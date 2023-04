Il brunch del weekend … mai senza salmone norvegese

Aprile 4, 2023

(Adnkronos) – Sano e versatile, è l’ingrediente ideale per trascorrere con gusto la domenica

Milano, 4 aprile 2023 – Con l’arrivo delle giornate primaverili, il weekend diventa sempre di più un momento da trascorrere con gli amici e la famiglia all’insegna del relax e della convivialità. Cosa c’è di meglio di un bel brunch, un momento per unire la buona tavola e il piacere di stare insieme? Se poi lo si organizza a casa, magari in giardino o in terrazza, diventa l’occasione per sfoderare anche le proprie arti culinarie.

In cucina la fantasia non ha limiti, ma quali sono gli ingredienti che non possono mancare per preparare il brunch perfetto? Immancabile è sicuramente il salmone norvegese. Da quello fresco a quello affumicato, è semplice da cucinare e si presta a tante ricette salate davvero appetitose.

Grazie alla sua versatilità, il salmone è un grande alleato in cucina: permette di realizzare piatti sfiziosi e gustosi che possano deliziare tutti i palati, anche chi è alle prime armi davanti ai fornelli. Si può iniziare dai classici pancake salati per poi stupire i propri ospiti con i bagel e ancora tartine, involtini e quiche, tutti rigorosamente con salmone norvegese, perfetto in ogni ricetta!

Ma se gli italiani amanti del brunch sono da una parte alla ricerca della varietà dei piatti e del piacere dello stare insieme, dall’altra sono sempre attenti alla qualità, sinonimo di benessere a tavola e sostenibilità.

E il salmone rispecchia proprio tutte queste caratteristiche. È infatti un alimento apprezzato per le sue proprietà nutritive: contiene proteine nobili, sali minerali e vitamine A, D, B12, è povero in grassi saturi, ma ricco di acidi grassi polinsaturi Omega-3 – i grassi buoni – che favoriscono una serie di effetti favorevoli sul nostro organismo.

Un ingrediente quindi che rappresenta una vera fonte di nutrienti indispensabili, confermandosi un alimento insostituibile per il benessere a tavola. Inoltre, grazie al marchio “Seafood from Norway”, simbolo di origine di tutti i prodotti ittici norvegesi, tra cui ovviamente il salmone, è facile scegliere prodotti pescati e allevati in maniera sostenibile nelle limpide acque fredde della Norvegia.

Non resta che iniziare a pensare al menù per il brunch e trascorrere con gusto il prossimo weekend.

Scopriamo qui alcune ricette con il salmone norvegese perfette per il brunch:

· Pancake con salmone norvegese affumicato

· Bagel con salmone norvegese affumicato

PANCAKE CON SALMONE NORVEGESE AFFUMICATO

Ingredienti per 4 persone

· 200g di salmone norvegese affumicato

· 20 pancake salati

· 4 piccoli ravanelli

· 20cl di panna acida

· 1 cucchiaio di rafano

· 1 cucchiaio di succo di limone

· 2 cucchiai di prezzemolo fresco

· sale e pepe

Procedimento

· Preparare i pancake secondo la propria ricetta o acquistarli già pronti.

· Tagliare il salmone norvegese affumicato a fettine sottili con un coltello.

· Grattugiare il rafano e tritare finemente il prezzemolo.

· Mescolare la panna acida, il rafano grattugiato, il prezzemolo tritato finemente e condire con succo di limone, sale e pepe.

· Tagliare i ravanelli a fettine sottili.

· Assemblare i pancake con la crema di rafano, il salmone, una fetta di ravanello e guarnire con prezzemolo fresco.

BAGEL CON SALMONE NORVEGESE AFFUMICATO

Ingredienti per 4 persone

· 200g di salmone norvegese affumicato

· 8 cucchiai di formaggio cremoso

· 2 cucchiai di panna liquida

· 1 cucchiaino di senape di Dijon

· 2 cucchiai di prezzemolo fresco

· 50g di cavolo

· 4 bagel

· Un pizzico di sale

· Un pizzico di zucchero

· Un pizzico di pepe di Cayenna

· Insalata mista

Procedimento

· Tagliare il salmone a fette.

· Mescolare il formaggio cremoso, la panna, la senape di Digione, sale, zucchero e pepe di Cayenna.

· Spezzettare il cavolo e mischiarlo con la salsa e il prezzemolo tritato.

· Tagliare a metà i bagel e coprire una metà con la salsa al cavolo e l’insalata.

· Aggiungere le fette di salmone affumicato sull’insalata, coprire con l’altra metà del bagel e servire.

Queste e molte altre ricette sono disponibili sul sito: pescenorvegese.it/

