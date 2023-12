Il bucato che rispetta l’ambiente: il test di Altroconsumo sui migliori detersivi liquidi per lavatrice

Dicembre 4, 2023

(Adnkronos) – Molti detersivi del test offrono una buona efficacia di lavaggio, sono rispettosi dell’ambiente e hanno anche un prezzo conveniente.

04 dicembre 2023 – Altroconsumo ha testato un totale di 33 detersivi liquidi universali per lavatrice, adatti per tutti i tipi di sporco e per capi bianchi e colorati, e ha individuato i migliori per efficacia, prezzo e impatto sull’ambiente.

Il test è stato effettuato sulle macchie più comuni, dall’unto all’erba, per un totale di 15 diversi tipi di sporco, e il lavaggio è stato impostato a 30 °C, temperatura che consente di avere buoni risultati con un risparmio non indifferente in bolletta, con la dose di detersivo indicata dal produttore. Alcuni prodotti non hanno superato la prova delle macchie grasse (per fare alcuni esempi, olio, rossetto, maionese, unto di carne). È stata valutata anche la capacità di aumentare il grado di bianco, per la presenza di sbiancanti ottici, e misurato l’ingrigimento dei capi, causato dal trasferimento dello sporco dall’acqua di lavaggio ai capi. I tessuti del test sono quattro: cotone, misto cotone/poliestere, poliestere e poliammide. Anche la capacità dei detersivi del test di rispettare i colori è stata presa in considerazione, perché l’efficacia di lavaggio non deve rovinare i colori tenui e pastello e quelli brillanti dei capi. Il grado di sbiadimento è stato misurato su 22 colori diversi e dopo 20 lavaggi. I risultati non sono tutti buoni: diversi detersivi non arrivano alla sufficienza perché la formulazione non previene lo sbiadimento dei colori.

Per meritare il titolo di Miglior Scelta Green, il detersivo deve essere efficace nelle prove di lavaggio e rispettare l’ambiente. Per valutare i detersivi liquidi sono stati presi in considerazione gli ingredienti e l’imballaggio. Per ciascun ingrediente è stato valutato il suo impatto ambientale (biodegradabilità e tossicità per gli organismi acquatici sono alcuni degli aspetti considerati). Per alcuni prodotti (pochi, per fortuna) è stato però molto difficile reperire la lista completa degli ingredienti: alcuni produttori non rendono facile l’accesso a questa informazione. In laboratorio, poi, sono stati analizzati quei prodotti che riportano ingredienti particolarmente critici per l’ambiente, per scoprire quanto sono dannosi. Per valutare l’imballaggio, le confezioni sono state svuotate e pesate, in modo da calcolare quanti grammi di plastica ci sono per ciascuna dose di detersivo. Infine, è stato valutato se la confezione è fatta di materiale riciclato e in che misura, il tasso di riempimento della confezione e la presenza di informazioni sul corretto smaltimento dei contenitori.

I RISULTATI DEL TEST

Carrefour Eco Planet Mughetto e Lavanda è stato eletto Migliore del test, con un punteggio di 73 (qualità ottima). Il detersivo è anche tra le Migliori Scelte Green, dato l’ottimo il giudizio ambientale, sia per la composizione che per la presenza di Ecolabel europeo. Le prestazioni di lavaggio sono buone su tutte le macchie e superiori agli altri prodotti per il rispetto dei colori. Non ha grandi difetti, solo il grado di bianco dei tessuti non brilla. È un buon detersivo universale, che concilia bene la rimozione dello sporco con un basso impatto ambientale. Segue nella classifica Ecoblu Bucato Marsiglia con un punteggio di 72 (qualità ottima), anche questo eletto Migliore Scelta Green. Si tratta di un prodotto molto rispettoso dei colori e dell’ambiente, che rimane efficace nella rimozione dello sporco più frequente. È invece solamente sufficiente su alcune macchie proteiche e per l’aumento del grado di bianco. Il costo è però elevato per un flacone da poche dosi.

Altroconsumo ha inoltre selezionato il Miglior Acquisto: al primo posto si trova Formil Lidl-Marsiglia con un punteggio di 62 (qualità buona). Il formato è per grandi consumi e capi bianchi e brillanti, anche se ha una scarsa efficacia sulle macchie di sangue. Per quanto riguarda il rispetto dell’ambiente, sono presenti alcuni ingredienti ad alto impatto sulle acque. È un detersivo adatto a tutto il bucato, più attento alle prestazioni che all’ambiente. Segue Dat 5 (MD) Marsiglia (60 punti, qualità buona): questo prodotto offre buone prestazioni sulle macchie e rispetto all’aumento del grado di bianco, ma ha un giudizio insufficiente per quanto riguarda l’impatto ambientale. Si tratta di un detersivo conveniente ed efficace, ma non certo ecologico.