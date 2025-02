Il centralino Yeastar serie P aggiunge funzionalità di call center in uscita per migliorare il raggio d’azione delle PMI

26 Febbraio 2025

XIAMEN, Cina, 26 febbraio 2025 /PRNewswire/ — Yeastar, leader mondiale nelle soluzioni di comunicazioni unificate, ha lanciato oggi il modulo Call Center in uscita per il sistema telefonico Serie P Software Edition. Questa aggiunta ricca di funzionalità trasforma il premiato sistema di centralino in un motore di coinvolgimento completo del cliente, affrontando lacune critiche nelle soluzioni in uscita per le PMI.

Capacità chiave che guidano la differenziazione di mercato

Dal sales prospecting alle campagne di telemarketing, il call center in uscita integrato in nativo permette alle PMI di automatizzare e scalare le proprie operazioni in uscita con efficienza di livello enterprise.

Per i manager aziendali, questo si traduce in un controllo preciso attraverso funzionalità come il 3-in-1 Auto Dialer (Progressive, Power, Agentless Dialing) che consente di creare strategie di contatto personalizzate per diverse esigenze aziendali. Il DOD personalizzato garantisce tassi di risposta più elevati visualizzando gli ID chiamanti locali, mentre l’importazione di potenziali clienti e le code in uscita semplificano la configurazione e la prioritizzazione delle campagne su larga scala. La supervisione in tempo reale è assicurata dal Wallboard della campagna, che fornisce metriche di performance in tempo reale, statistiche sugli agenti e registri dettagliati delle chiamate, consentendo aggiustamenti immediati per massimizzare i risultati.

Gli agenti di prima linea, nel frattempo, beneficiano di un’interfaccia unificata che consolida tutte le funzioni critiche: gestire le chiamate assegnate, accedere ai profili dei contatti, registrare le disposizioni delle chiamate, pianificare il richiamo, eccetera, il tutto senza cambiare scheda. Questa continuità accelera i flussi di lavoro e assicura la conformità attraverso interazioni tracciate.

“Il coinvolgimento in uscita non è più un ‘lusso per le grandi aziende’”, ha detto Arya Zhou, Responsabile delle Vendite Globali presso Yeastar. “Incorporando funzionalità robuste di call center in uscita nel sistema telefonico serie P, stiamo dando alle imprese la possibilità di liberare gli agenti per conversazioni di alto valore anziché per la composizione manuale dei numeri, la registrazione e il cambio di sistema.”

Una visione più ampia sulla tabella di marcia

L’aggiunta del call center in uscita segna un traguardo importante per Yeastar nel democratizzare strumenti di livello enterprise per le PMI. Yeastar ora offre una suite completa per i contact center che già include le funzionalità di call center in ingresso/uscita, messaggistica omnicanale (chat live, SMS, social media) e diffuse integrazioni CRM. In prospettiva, la soluzione sarà ulteriormente migliorata con strumenti basati sull’intelligenza artificiale, modelli di integrazione con il CRM, report più ricchi e altro ancora nella roadmap 2025 del sistema telefonico Yeastar serie P.

Informazioni su Yeastar

Yeastar rende il valore digitale facilmente accessibile, dalla proprietà all’adozione, dall’utilizzo quotidiano alla gestione, trasformando il modo in cui le aziende si connettono e comunicano. Yeastar si è affermata come fornitore leader di soluzioni UC con un forte ecosistema, una rete globale di partner di canale e oltre 450.000 clienti in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni su Yeastar o per diventare partner di Yeastar, visita il sito https://www.yeastar.com/.

Contatto:Nicole Liu+86-592-5503309marketing@yeastar.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1312520/Yeastar_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/il-centralino-yeastar-serie-p-aggiunge-funzionalita-di-call-center-in-uscita-per-migliorare-il-raggio-dazione-delle-pmi-302383132.html