Il centro di Bologna è Digital-Tech: dal 10 al 12 a Palazzo Re Enzo in scena Social Media Strategies e Search Marketing Connect

10 Dicembre 2024

(Adnkronos) – Search On Media Group rinnova il suo impegno come leader nella formazione e nello sviluppo del settore Digital e AI con le nuove edizioni di due appuntamenti storici e imperdibili: Social Media Strategies e Search Marketing Connect. Gli eventi, anche quest’anno parte del calendario della Bologna Tech Week, si svolgeranno dal 10 al 12 dicembre 2024 presso il prestigioso Palazzo Re Enzo, nel cuore di Bologna e saranno l’occasione per esplorare le ultime tendenze, tecnologie e strategie che stanno plasmando presente e futuro del settore AI & Digital-Tech.

Bologna, 10 dicembre 2024

è la centralissima location di Palazzo Re Enzo ad accogliere nelle proprie sale ,da oggi, 10 dicembre, e fino al 12, due storici eventi di formazione ideati e organizzati da Search On Media Group: Social Media StrategieseSMConnect.

Riconosciuti come appuntamenti fondamentali per il settore AI & Digital-Tech, si tratta di due eventi che propongono formazione di alta qualità, imperdibili per chiunque lavori nel mondo dei social media e del digital marketing. Quest’anno, entrambi gli eventi avranno un focus sull’evoluzione del settore e le nuove sfide e opportunità che la tecnologia, in particolare l’Intelligenza Artificiale, sta portando con sé.

“è dalla formazione che partiamo per sostenere lo sviluppo e la crescita, così come la competitività, del settore AI & digital tech italiano. Lo facciamo da oltre 20 anni con molteplici iniziative ma sicuramente SMStrategies e SMConnect hanno assunto un ruolo importante per le professioniste e i professionisti che con il digitale e le tecnologie ci lavorano quotidianamente” afferma Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore di Bologna Tech Week “Insieme ai principali esperti del panorama nazionale e non solo, anche quest’anno puntiamo ad offrire contenuti e competenze di qualità. Un focus importante sarà sull’intelligenza artificiale, analizzata per comprenderne le potenzialità a 360°, per il lavoro, ma anche per il quotidiano”

Anche quest’anno entrambi gli eventi rientrano nel calendario della settimana più innovativa della città, quella di Bologna Tech Week, che con un calendario di oltre 40 eventi diffusi tra spazio cittadino e Palazzo Re Enzo, darà modo a tutti i cittadini di esplorare le anime più innovative del capoluogo emiliano romagnolo.

Social Media Strategies 2024: innovazione e AI al centro della strategia digitale

Il 10 e 11 dicembre, Social Media Strategies accoglie nelle sale di Palazzo Re Enzo professionisti, aziende e freelance per un programma formativo articolato in nove sale tematiche dedicate al Social Media Marketing. Dalle strategie di TikTok e Instagram alle tecniche avanzate di Content & Video Marketing, fino agli strumenti per potenziare il Social Adv e l’E-Commerce, Social Media Strategies si configura come un evento completo e immancabile per chiunque operi nel settore. Novità di questa edizione è il Percorso Artificial Intelligence che, con oltre 10 interventi verticali, esplorerà l’applicazione dell’AI per creare contenuti efficaci, ottimizzare le campagne e migliorare la gestione delle piattaforme social.

L’evento, che inizierà nella mattina del 10 dicembre con il Live Set di N.A.I.P., sarà condotto dal comico e creator Vittorio Pettinato e vedrà alternarsi sui suoi palchi esperti e speaker di spicco, tra cui Francesco Ubertini, Presidente di Cineca, che affronterà il tema dell’intelligenza artificiale (AI) e le sue implicazioni per l’Europa e per l’Italia, la sociolinguista e autrice Vera Gheno, che esplorerà le dinamiche della comunicazione digitale e l’evoluzione del linguaggio sui social, mettendo l’accento su inclusività e consapevolezza linguistica. Il dibattito si arricchirà con l’intervento di Cathy La Torre, avvocata e attivista, che fornirà la sua visione su come gestire i social in maniera consapevole, partendo dall’analisi dei social media di oggi. Presenti nel programma anche Veronica Gentili, esperta di social media marketing e Riccardo Scandellari, specialista di personal branding e digital marketing, che offriranno spunti su come costruire una presenza solida sui social e ottimizzare la propria visibilità online. Maria Sole Denaro, responsabile della comunicazione digitale di Save the Children, approfondirà l’uso dei social media a sostegno delle cause sociali e delle organizzazioni non profit, mentre Aurora Di Campli, Digital Marketing Manager di Intesa Sanpaolo Innovation Center, offrirà la sua visione su come il settore bancario stia evolvendo le sue strategie digitali per affrontare le sfide future.

Un altro momento atteso sarà l’intervento di Giorgio Taverniti, tra i maggiori esperti italiani di SEO e marketing digitale, che esplorerà come l’intelligenza artificiale, il marketing dei contenuti e l’evoluzione di YouTube stiano rivoluzionando le pratiche di ottimizzazione per la rete e i social. Per accedere alla due giorni di formazione è ancora possibile acquistare il ticket sul sito ufficiale dell’evento.

Search Marketing Connect 2024: l’AI Edition esplora il futuro del digital marketing

L’11 e 12 dicembre, a Palazzo Re Enzo sarà la volta di SMConnect 2024, storico evento dedicato alla community di professionisti del digital marketing in Italia. Giunto alla sua 18ª edizione, SMConnect continua a essere un riferimento imprescindibile per chi non solo vuole restare al passo con le ultime tendenze e innovazioni del settore, formandosi con gli esperti, ma anche tracciare delle linee di sviluppo del settore. Quest’anno, il focus sarà sull’Intelligenza Artificiale, protagonista delle due giornate di formazione con le sale Generative AI e AI for Data ma anche con speech che approfondiranno il suo impatto rivoluzionario su SEO, Content Marketing, E-Commerce, Analytics e MarTech. Sono 18 gli interventi di altissimo livello che coinvolgono nomi come Aleyda Solis, esperta SEO riconosciuta a livello internazionale, Walter Riviera Direttore Tecnico AI in Europa, Medioriente e Africa di Intel e i professionisti di Search On Media Group Giorgio Taverniti, Alessio Pomaro e Andrea Pernici.

SMConnect continua quindi, edizione dopo edizione, a rappresentare un’opportunità unica per confronto tra esperti, con l’obiettivo di esplorare le trasformazioni digitali in corso. Per accedere alla due giorni di formazione è ancora possibile acquistare il ticket sul sito ufficiale dell’evento.

Link Utili

– Bologna Tech Week

– Social Media Strategies

– SMconnect

Per maggiori informazioni:

Ufficio Stampa Search On Media Group

Mail: press@searchon.it

Tel: 051 0951294

Search On Media Group

Dal 2004 l’azienda ha l’obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Education – che organizza il WMF e altri eventi formativi – e la piattaforma ibrida.io – che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.