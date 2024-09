Il Centro Odontoiatrico del dott. Renato Di Stasio introduce l’Implantologia Navigata: una rivoluzione tecnologica per cure dentali all’avanguardia

20 Settembre 2024

(Adnkronos) – Una tecnologia avanzata che promette interventi più sicuri, precisi e meno invasivi

Foggia, 20 settembre 2024 – Una nuova tecnica nell’implantologia chirurgica dentale che assicura un altissimo contenimento dell’errore umano, ridotto al minimo, è l’implantologia navigata: una metodologia chirurgica che si avvale delle più moderne tecnologie nel campo della navigazione computerizzata, grazie alle quali l’odontoiatria compie un balzo in avanti nell’efficacia del trattamento e nella riduzione dei rischi ad esso connessi.

Tra i tanti dentisti italiani sempre aggiornati che offrono ai propri pazienti questo innovativo trattamento chirurgico, il dott. Renato Di Stasio adotta anche nel suo centro odontoiatrico a Foggia questa moderna tecnica chirurgica.

Nel suo modernissimo centro specialistico, il dott. Renato Di Stasio annuncia con grande orgoglio l’introduzione dell’Implantologia Navigata, una tecnologia all’avanguardia che segna un importante passo avanti nel campo della riabilitazione dentale con impianti, permettendo di ritornare ad avere denti fissi e belli. Grazie a questa innovazione, il dott. Di Stasio e la sua équipe possono offrire trattamenti ancora più sicuri, precisi e meno invasivi ai pazienti. L’Implantologia Navigata rappresenta un’evoluzione significativa rispetto all’implantologia computer guidata, che già aveva portato grandi benefici nel campo della riabilitazione dentale.

L’implantologia computer guidata ha rappresentato in passato un supporto fondamentale per il dott. Renato Di Stasio e la sua équipe nei trattamenti di riabilitazione completa con impianti, regalando grandi soddisfazioni professionali e, ancora più importante, consentendo di eseguire interventi più delicati e sicuri per i pazienti.

Il Centro Odontoiatrico del dott. Di Stasio continua a distinguersi a livello nazionale per l’accuratezza dei suoi servizi e per l’innovazione tecnologica presente in struttura: tre scanner intraorali per rilevare impronte digitali confortevoli per i pazienti e precise per gli odontotecnici, due microscopi operatori top di gamma presenti sul mercato, una TAC cone-beam 3D, due telecamere intraorali per consentire ai pazienti di vedere all’interno della propria bocca durante la prima visita e comprendere visivamente il piano di cure, una sterilizzazione multiaccessoriata e moderna, due laser a diodi di alta tecnologia, il nuovissimo navigatore chirurgico e molto altro.

Per il dott. Di Stasio, la ricerca della perfezione è un viaggio senza fine. Nella sua professione, non si sente mai arrivato e cerca costantemente la tecnologia più moderna in cui investire, al fine di garantire cure sempre più all’avanguardia e innovative, e soprattutto più agevoli per quei pazienti che spesso hanno rinunciato alle cure per paura di interventi troppo invasivi.

Questo potente strumento di precisione, un vero e proprio navigatore chirurgico, guida le mani del dott. Di Stasio attraverso le immagini del progetto 3D e quelle fornite dalle telecamere operatorie.

L’uso del navigatore chirurgico offre numerosi vantaggi, tra cui un’altissima precisione, tempi di trattamento ridotti e risultati qualitativamente eccellenti, anche nei casi più complessi e in presenza di poco osso. Il navigatore fornisce informazioni visive dettagliate che indicano esattamente dove inserire gli impianti, evitando strutture critiche della bocca come nervi e seni paranasali. Questo garantisce alta precisione, tempi di trattamento ridotti e risultati qualitativamente molto soddisfacenti, risolvendo anche i casi più complessi con scarsa disponibilità di osso.

L’introduzione dell’Implantologia Navigata rappresenta quindi un significativo miglioramento degli standard degli interventi chirurgici dentali, rendendo più sereno il professionista, che opera con perizia e scienza grazie al supporto tecnologico, e il paziente, che si affida con fiducia.

Alzare lo standard degli interventi chirurgici con questo modernissimo supporto consente al dentista di operare con maggiore serenità e di garantire al paziente, anche il più timoroso, la perfetta riuscita dell’intervento.

Per informazioni:

https://www.renatodistasio.it