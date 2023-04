Il centro servizi high-tech di IFCO stabilisce parametri di riferimento per la sostenibilità e l’automazione

Aprile 26, 2023

Monaco di Baviera, Germania, 26 aprile 2023 /PRNewswire/ — IFCO, leader mondiale nella fornitura di contenitori per imballaggi riutilizzabili (RPC), rafforza le proprie credenziali di sostenibilità e amplia le proprie capacità di pooling con l’apertura di un centro servizi all’avanguardia a Dannstadt, in Germania. Situato in una posizione strategica in un hub di trasporto centrale per l’Europa, il centro servizi di prim’ordine stabilisce standard impressionanti in termini di efficienza energetica, conservazione e misure di sostenibilità che sono in linea con gli ambiziosi obiettivi di IFCO: diventare neutrale dal punto di vista delle emissioni di carbonio entro il 2025 e raggiungere emissioni nette zero in tutta l’azienda entro il 2040.

La struttura high-tech ha ottenuto la certificazione d’oro per gli edifici ecologici dal German Sustainable Building Council (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), riconosciuto a livello internazionale come punto di riferimento globale indipendente per la sostenibilità. Il centro servizi di Dannstadt è quindi progettato e situato in una posizione ideale per servire i clienti che si impegnano a ridurre l’impatto ambientale delle loro operazioni di supply chain end-to-end e a concentrarsi sulle emissioni Scope 3, quelle emissioni indirette che si verificano nelle attività a monte e a valle di un’organizzazione, come l’imballaggio e il trasporto.

In termini di automazione e digitalizzazione, il centro servizi di Dannstadt è una delle strutture più moderne e tecnologicamente sofisticate del suo genere in Europa. Dotato di un sistema automatico di smistamento e riconoscimento delle casse, l’intero processo di lavaggio e sanificazione ad alta pressione è completamente automatizzato e progettato per gestire e smistare tutti i tipi di RPC IFCO di ogni dimensione. Inoltre, l’affermato processo di lavaggio IFCO SmartCycle massimizza il riutilizzo dell’acqua, rispettando al contempo gli standard globali in materia di igiene e di confezioni sicure per gli alimenti. Il processo, convalidato sia da IFCO che da esperti indipendenti di sicurezza alimentare, rimuove le etichette approvate dai clienti in modo efficiente e affidabile.

Dirk Schaich, direttore della catena di approvvigionamento e delle operazioni di IFCO, ha dichiarato: “La nuova struttura porterà benefici ai clienti su più livelli. L’area di Dannstadt è una delle più grandi regioni agricole della Germania e si trova in una posizione ideale per ottimizzare le rotte di trasporto per servire i nostri partner di vendita al dettaglio nel sud-ovest della Germania. Inoltre, ispezionando, riparando e sanificando i nostri RPC in questo centro servizi all’avanguardia, serviremo i nostri clienti con imballaggi riutilizzabili nel modo più sostenibile”.

Seguendo la strategia ESG di IFCO, che mira a prosperare nell’economia circolare sviluppando ulteriormente i principi circolari del suo modello aziendale e raggiungendo obiettivi ambiziosi per diventare ancora più sostenibile, il sito è stato progettato tenendo conto della comunità locale e dell’ecosistema naturale. Oltre a favorire il benessere dei dipendenti, il design simile a un parco, il prato di fiori selvatici e lo stagno naturale offrono un rifugio per gli uccelli nativi e la fauna locale. La pavimentazione permeabile ecologica non può che completare questo progetto già fortemente orientato al futuro. Inoltre, essendo salute e sicurezza due aspetti fondamentali, il sito è dotato di un sistema antincendio e sprinkler ad alta tecnologia.

Il tetto presenta aree verdi ed è dotato di un impianto fotovoltaico che fornisce energia all’edificio, oltre ad avere un moderno riscaldamento a pavimento e di illuminazione a LED. Un impianto di produzione di energia elettrica e termica alimenta una pompa di calore aria-acqua a basso consumo di risorse, che alimenta a sua volta le lavatrici e riscalda l’acqua utilizzata nel centro di lavaggio. Questo concetto innovativo consente ad IFCO di ridurre il consumo di gas e le relative emissioni di CO2 di quasi il 23% rispetto a un centro servizi standard in Europa.

“Questo centro servizi sottolinea l’impegno di IFCO a fornire gli imballaggi riutilizzabili più completi, sostenibili ed efficienti, che consentono ai nostri clienti di partecipare attivamente all’economia circolare. È così che rendiamo sostenibile la catena di approvvigionamento dei prodotti alimentari freschi”, ha dichiarato Mike Pooley, CEO di IFCO.

Informazioni aggiuntive IFCO è il principale fornitore globale di soluzioni di imballaggio riutilizzabili per alimenti freschi e serve clienti in oltre 50 Paesi. IFCO gestisce un pool di oltre 370 milioni di contenitori per imballaggi riutilizzabili (RPC) a livello globale, utilizzati ogni anno per 2 miliardi di spedizioni di frutta e verdura fresca, carne, pollame, frutti di mare, uova, pane e altri prodotti dai fornitori ai rivenditori di generi alimentari. Gli RPC IFCO garantiscono una migliore catena di approvvigionamento di alimenti freschi, proteggendo la freschezza e la qualità e riducendo i costi, gli sprechi alimentari e l’impatto ambientale rispetto agli imballaggi monouso. Per saperne di più: www.ifco.com | Seguici su LinkedIn @IFCO SYSTEMS

