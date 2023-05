Il cervello milionario: è finalmente uscito il nuovo libro di Dario Silvestri

Maggio 10, 2023

(Adnkronos) – Milano, 10 maggio 2023. È uscito il 5 maggio il secondo libro a firma Dario Silvestri, ben noto formatore e Mental Coach di fama internazionale. Il titolo di questo suo nuovo lavoro è Il cervello milionario, che arriva a quattro anni di distanza dal precedente, il best seller Il potere del cambiamento.

Edito da Hoepli, Il cervello milionario sta facendo parlare di sé grazie all’altissimo numero di pre-order già registrati su Amazon e apprestandosi così a raggiungere un nuovo record di vendite, al pari se non meglio di quanto già riscosso dal testo che lo precede. Il fatto non stupisce più di tanto, visto il numero consistente di lettori e grandi appassionati di queste tematiche.

Il cervello milionario non è un romanzo: è una sorta di manuale, una guida che racchiude tutti i consigli e i segreti che Dario Silvestri ha collezionato in anni e anni di carriera e che restituisce un vero e proprio percorso organizzato in step da seguire per raggiungere il successo e la realizzazione di sé.

Ciò che caratterizza questo testo rispetto ad altri apparentemente simili è che concentra l’attenzione su come sviluppare una mentalità vincente nei confronti di temi considerati spesso dei tabù come ricchezza e denaro, ma anche più in generale nei confronti della vita. L’autore individua in questa capacità una delle chiavi più importanti per arrivare a raggiungere e coronare i propri traguardi personali.

Non siamo comunemente abituati a indagare i temi della ricchezza e dell’abbondanza, così come quelli strettamente legati al denaro, ed è un lavoro che in Italia hanno fatto in pochi. Affrontare questi temi in maniera seria e strutturata è un bisogno sempre più sentito per una crescente necessità di chiarezza e di approfondimento da parte del pubblico. Con Il cervello milionario, Dario Silvestri ha colmato questo gap attraverso un’opera corposa e dettagliata che scandaglia questi argomenti con attenzione e competenza.

L’autore guida e aiuta il lettore a capire su quali chiavi interiori puntare per accedere al proprio “cervello milionario”, quella parte della mente di cui spesso ignoriamo l’esistenza e che trascuriamo.

Ogni persona ha una propria storia, un proprio bagaglio di conoscenze e peculiarità caratteriali, e secondo Dario Silvestri è proprio su queste caratteristiche che occorre puntare per fare la differenza, consapevoli che sfruttare al meglio le proprie particolarità significa dover passare attraverso la conoscenza di sé stessi.

In quest’ottica, il libro fornisce tutti gli strumenti necessari per accedere al proprio cervello milionario, di modo da sbloccare il proprio potenziale ed evolvere come fanno i campioni.

Non a caso, infatti, Dario Silvestri segue in qualità di Mental Coach top player dello sport e dell’imprenditoria in tutta Europa: persone che sanno bene cosa voglia dire raggiungere la vetta. È stato formatore personale dei maggiori top performer ed è lui stesso ciò che si può definire un “imprenditore seriale”.

Chi conosce Silvestri sa quanto sia legato a temi come successo, miglioramento della performance e crescita personale, ai quali dedica da anni tutti i suoi sforzi.

Il cervello milionario è l’ennesimo tassello che si aggiunge a una lunga serie di contenuti, articoli, podcast e video che l’autore produce ormai da anni per le migliaia di follower che lo seguono online e offline.

Con questo suo nuovo libro, l’autore best seller si appresta ad affrontare una serie di presentazioni in giro per tutta Italia e che lo vedranno protagonista da nord a sud. In queste occasioni, l’acquisto del libro consentirà di accedere ai meetup, importanti momenti di incontro e confronto in cui sarà possibile assistere ad approfondimenti e interagire con Dario Silvestri, fare domande e magari ricevere qualche consiglio individuale: un’occasione d’oro per chi desidera o è anche solo curioso di approfondire queste tematiche.

Il nuovo libro di Dario Silvestri si può definire un corso di formazione condensato in formato cartaceo, che dà la giusta attenzione alla praticità per accompagnare il lettore in un percorso che lo spinga a tirare fuori la migliore versione di sé, dando valore alle singolari caratteristiche che lo rendono unico.

Acquista Il cervello milionario su Amazon e in tutte le librerie e partecipa ai meetup in tutte le maggiori città italiane.

link: https://bit.ly/amzn-cervellomilionario