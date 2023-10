“Il comparto wedding è tornato a risplendere”. Parola Di Antonio Nasca Founder e Art Director de La Semicroma Weddings & Events

Ottobre 12, 2023

(Adnkronos) – L’agenzia romana specializzata in organizzazione musicale per matrimoni, eventi privati e corporate realizza nozze tailor made che rispecchiano gusti e richieste degli sposi

Roma, 12 ottobre 2023. Dopo lo stop forzato della pandemia, il settore del wedding è tornato a risplendere, con numeri che promuovono le nozze come evento cardine del business dell’intrattenimento. “Il 2023 è stato un anno intenso, in cui non solo abbiamo registrato una forte ripresa del settore ma anche una clientela più esigente”. È quanto dichiarato dal music designer Antonio Nasca, titolare de La Semicroma Weddings & Events, nota agenzia specializzata in organizzazione musicale per matrimoni, eventi privati e corporate con sede a Roma. “Secondo le nostre previsioni l’andamento positivo della filiera wedding continuerà anche e soprattutto nel 2024, anno in cui si registrerà da un lato un incremento anche di matrimoni stranieri organizzati in Italia e dall’altro una generale necessità di affidarsi ad esperti del settore. La Semicroma Weddings & Events da anni pianifica la musica per matrimoni esclusivi e perfettamente coerenti con i gusti dei futuri sposi. Eventi mai banali e studiati nel dettaglio, in cui la colonna sonora regna sovrana e va a braccetto con il contesto nel quale l’evento si svolge”, prosegue Nasca vincitore di tre Italian Wedding Awards come migliore Wedding Music Designer

Che sia un matrimonio dai toni romantici, più bucolici o country oppure bizzarri o originali, la musica ha infatti un ruolo fondamentale nel conferire una precisa identità all’evento, accompagnandone ogni singolo momento a partire dalla cerimonia religiosa o civile, per poi passare al ricevimento.

“Con una colonna sonora sbagliata è facile rendere un matrimonio noioso o peggio anonimo, vanificando tutto ciò che gli sposi hanno immaginato per una particolare situazione. La pianificazione professionale del percorso musicale di un evento è infatti prioritaria per definire stile, tono e atmosfera.

Un repertorio studiato da professionisti del settore che può spaziare tra tutti gli stili, adattandosi alla tipologia di sposi, ospiti e location”, prosegue il Founder, CEO e Art Director de La Semicroma, un’agenzia in grado di personalizzare il matrimonio come un vero abito su misura, avvalendosi di una fitta rete di fornitori provenienti da tutta Italia.

“Per chi opera nella filiera del wedding e in generale degli eventi, risulta allora fondamentale formarsi e aggiornarsi continuamente per restare al passo coi trend del momento, senza trascurare gli specifici gusti degli sposi. È per questo che come ogni anno, dal 19 al 22 ottobre parteciperemo a Roma Sposa, la mostra di settore più importante d’Italia che si svolge presso il Palazzo dei Congressi Eur-Roma e si rivolge ad un target attento ed esigente ma soprattutto molto vario, presentando al grande pubblico la più vasta ed aggiornata panoramica sul mondo del wedding”, conclude il music designer di centinaia di matrimoni indimenticabili, italiani e stranieri.

•CONTATTI: https://lasemicromaweddings.com/