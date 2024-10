Il console del Senegal Massimo Navach: “La visita a Bari dell’ambasciatore Ngor Ndiaye, opportunità per le imprese pugliesi”

29 Ottobre 2024

(Adnkronos) – Si è conclusa da pochi giorni la missione diplomatica che ha visto l’ambasciatore del Senegal incontrare i rappresentanti di imprese e istituzioni. Il sindaco di Bari Vito Leccese: “Possibili sviluppi di cooperazione anche fra città”

Bari, 29 ottobre 2024. Una missione diplomatica in Italia per promuovere nuove partnership. Questo l’obiettivo dell’ambasciatore della Repubblica del Senegal Ngor Ndiaye, che a Bari ha incontrato imprenditori e istituzioni per aprire strade a nuove e possibili prospettive da condividere:

«I rapporti fra Italia e Senegal – dichiara l’ambasciatore – sono sempre stati ricchi di scambi culturali e commerciali e oggi, grazie al Piano Mattei e alle iniziative che il nostro governo sta promuovendo, le possibilità di collaborazione possono essere ancora più importanti. Le scoperte di petrolio e gas aiuteranno molto lo sviluppo del Senegal. L’aiuto dell’Italia, anche in questo, sarebbe strategico».

Un’intenzione che lo stesso governo nazionale ha mostrato di voler perseguire, come dimostrano i progetti e gli stanziamenti approvati di recente.

«Nell’ambito del Piano Mattei – spiega Luciana Di Bisceglie, presidente della Camera di Commercio di Bari – Italia e Senegal hanno firmato un accordo da 105 milioni di euro. Questo permetterà di implementare non soltanto la formazione dei giovani senegalesi, ma anche di far conoscere il nostro Know How. Parliamo di un piano che guarda soprattutto a scambi commerciali e industriali che daranno la possibilità a entrambi i Paesi di crescere nei relativi settori di interesse».

Parole che fanno eco a quelle del vicepresidente di Confindustria Bari e BAT Francesco Divella, il quale assicura che, prospettive nazionali a parte, la Puglia è pronta a giocare un ruolo attivo:

«Il confronto con l’ambasciatore Ndiaye permette di porre le basi per un’importante collaborazione con la nostra regione. L’esperienza degli imprenditori pugliesi e la realtà di uno stato giovane e dinamico come il Senegal, sono un ottimo presupposto per pensare a progetti e partenariati con la nostra regione».

Da questo punto di vista, una conferma arriva dalla stessa missione diplomatica che, a Bari, nell’incontro col sindaco Vito Leccese, ha specificato quanto sia importante consolidare i rapporti anche con i singoli territori.

«Con l’ambasciatore – conferma il Primo Cittadino – abbiamo parlato non soltanto della comunità senegalese ormai da anni integrata nel nostro tessuto sociale, ma anche di possibili sviluppi di cooperazione fra città».

Il tutto anche grazie a un prezioso e costante lavoro diplomatico del Console onorario a Bari, Massimo Navach:

«Il mio compito è quello di facilitare il soggiorno dei senegalesi in Puglia. Allo stesso tempo, però, l’obiettivo è anche quello di favorire i rapporti commerciali fra imprenditori pugliesi e i loro colleghi in Senegal. Si tratta di un lavoro importante che fa da raccordo tra esigenze e prospettive in costante dialogo».

È dunque a partire dai territori e dalla condivisione di prospettive che il rapporto fra due Paesi può consolidarsi, sulla base di strategie e storie in grado di coinvolgere attori ed esponenti sia del settore pubblico che del privato.

Contatti: https://www.ambasciata.net/Consolato/28340/Senegal-a-Bari