Il Consorzio C3 festeggia 50 anni di presenza sul mercato distributivo

Novembre 14, 2022

(Adnkronos) – Il CDA del Gruppo ha deliberato nuove aperture sul territorio nazionale confermando gli ottimi risultati raggiunti e il suo ruolo di protagonista attivo nella distribuzione alimentare moderna

Roma, 14 novembre 2022. Il Consorzio C3 compie cinquant’anni. Nato nel 1972 da un gruppo di grossisti alimentari, il Consorzio ha mantenuto negli anni il suo ruolo di protagonista nel mercato distributivo, grazie alla sua gestione agile e dinamica, finalizzata al contenimento dei costi.

Oggi il C3 conta 20 imprese radicate sul territorio nazionale, con insegne fortemente fidelizzate e specializzate nella distribuzione moderna del settore alimentare, sia al dettaglio che all’ingrosso, per un giro d’affari di 2,2 mld di euro, 711 punti vendita e circa 10 miladipendenti. A testimonianza della dinamicità di un Gruppo di imprese attive sul territorio, nel corso del CDA appena concluso, che si è tenuto nella sede di proprietà del C3, sono state deliberate nuove aperture in tutta Italia che comprendono 3 Cash&Carry, 2 Ce.Di, 2 Iper, 4 Supermercati e il Restyling di 5 punti vendita.

In uno scenario complesso come quello distributivo, la strategia organizzativa del C3 si dimostra vincente e lungimirante. Ogni imprenditore associato mantiene sempre l’autonomia di gestione sul proprio territorio all’interno di un gruppo caratterizzato da un’organizzazione dinamica, flessibile, finalizzata al contenimento dei costi, che lavora congiuntamente tra l’industria e la distribuzione per offrire servizi e condizioni migliori al consumatore. Questi i veri punti di forza di un gruppo che sta ottenendo risultati positivi anche dalla multicanalità e dall’affiliazione legata ai marchi di proprietà VIVO e VivoMio per i supermercati di prossimità.

“In questi anni abbiamo sempre operato con scelte commerciali ponderate ma innovative al fine di rimanere protagonisti della distribuzione, anticipando in alcuni casi i cambiamenti richiesti dal mercato – afferma Eugenio Morlacchi, Direttore Commerciale del Consorzio C3 – È il caso di FORUM, la centrale di acquisto che abbiamo creato 2 anni fa insieme ai nostri partner per affrontare i rincari inflattivi e l’incalzante aumento dei prezzi. Dal 1992 C3 ha lanciato sul mercato Noi&Voi la nostra Marca del Distributore, denominatore comune, nonchè assetto tattico/strategico, che si colloca sul mercato per l’ottimo rapporto qualità e convenienza, sfruttando il modello Every Day Low Price applicato da tutti i soci C3 nei loro Punti vendita. Il binomio prezzo contenuto e qualità elevata in ogni giorno dell’anno, riassumibile nel claim “la qualità al miglior prezzo sempre”, ha permesso all’assortimento di competere con la sfida lanciata dagli hard discount e contemporaneamente di staccarsi dalle logiche commerciali della fascia premium price”.

La marca del distributore Noi&Voi si evolve costantemente registrando una crescita rilevante, ampia offerta di prodotti Food e Non Food, con frequenti Restyling e nuovi packaging sempre più Green, che prediligono il riutilizzo di materiali riciclabili e la riduzione degli imballi, a favore della sostenibilità e salvaguardia dell’ambiente.

“In questo lungo periodo il Consorzio si è evoluto, pur conservando logiche di massima attenzione ai costi, sfruttando l’agilità dei rapporti tra la sede di Milano e i soci – spiega Maggiorino Maiorana Presidente delConsorzio C3 – Da sempre il C3 si contraddistingue per agilità e dinamismo contenendo i costi, grazie alla conoscenza dei mercati, alla capacità di recepire il cambiamento, utilizzando la duttilità e la concretezza nell’affrontarli. I veri punti di forza di ciascun imprenditore associato, da sempre sono la conoscenza del territorio e l’autonomia all’interno di un gruppo riconosciuto dal mercato quale interprete della distribuzione moderna”.

