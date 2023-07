Il Corriere della Città punta all’innovazione con la gestione della GFG POWERWEB SRL

Luglio 11, 2023

(Adnkronos) – Velletri, 11/07/2023 – L’informazione è cambiata in maniera molto profonda nel corso degli ultimi anni. L’avvento della tecnologia e, successivamente, la sua implementazione, ha portato la stampa a spostare la propria attenzione nei confronti di un nuovo canale di comunicazione: quello della rete. Oggi, il giornalismo web rappresenta una realtà consolidata, ma anche un paradigma particolarmente mutevole e competitivo, all’interno del quale le realtà di settore affrontano quotidianamente sfide di vario genere.

Per superarle, quindi, è necessario collaborare o implementare il proprio range di possibilità. Il rinnovamento, insomma, deve essere una prerogativa per tutte le realtà editoriali che intendono continuare a preservare la qualità dei loro contenuti, pur ampliando i propri orizzonti e migliorando la loro proposta per i lettori.

Ne è l’esempio lampante quanto accaduto alla testata giornalistica de Il Corriere Della Città: un vero e proprio punto di riferimento per i cittadini laziali e romani, desiderosi di rimanere aggiornati nei confronti delle notizie relative al loro territorio. L’esperienza de Il Corriere della Città si è consolidata con anni di esperienza e notizie di alto livello e alla portata di tutti.

Sotto la rinnovata gestione da parte della GFG POWERWEB SRL, Il Corriere della Città punta ad implementare un progetto editoriale dall’elevato potenziale, già ampiamente apprezzato e riconosciuto.

Questa acquisizione punta alla creazione di un portale dedicato all’informazione ad ampio spettro, perpetrando i valori di libertà ed imparzialità che hanno, finora, contraddistinto Il Corriere della Città, rendendolo una realtà di spicco in ambito territoriale nella regione Lazio.

La propensione dell’azienda è nel preservare i valori fondanti della testata. La sua gestione, del resto, rappresenta una sfida importante, tenendo conto che Il Corriere della Città ha ottenuto il plauso di un organismo come NewsGuard, nato a New York con lo scopo di preservare la qualità e l’etica del fare informazione.

L’organizzazione non profit ha valutato Il Corriere della Città con uno dei punteggi più alti al mondo, 95 su 100, contro le fake news. Il bollino di NewsGuard, infatti, premia proprio l’attendibilità dell’informazione.

Con la fondatrice del giornale, Maria Corrao, a capo della redazione, lo staff si occuperà di fornire un’informazionepuntuale, attenta e trasparente nei confronti di argomenti trattati in contesto locale. La GFG POWERWEB SRL punta a rinnovare la testata affidandosi a tecnologie moderne e strumenti in grado di ottimizzare le varie pratiche lavorative, in maniera tale da implementare i contenuti da proporre al pubblico.

Un fact checking migliorato e contenuti sempre autentici permetteranno a Il Corriere della Città di essere percepito sotto una luce del tutto nuova.

Ciò migliorerà ulteriormente la percezione degli utenti nei confronti di un giornale già esistente, anche in versione cartacea, registrato presso il Tribunale di Velletri n.19 del 24/09/2009.

Per informazioni:

Il Corriere della Città è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Velletri (reg. n. 19 del 24/09/2009). Il giornale pubblica notizie di cronaca e attualità per le zone di Roma, Latina e relative province, con inchieste e approfondimenti sul campo.

Contatti:

redazione@ilcorrieredellacitta.it